Centrais da CEM vão pagar multas até 400 mil patacas se violarem limites de emissões

O Governo quer reduzir a emissão de poluentes atmosféricos das centrais eléctricas e do terminal de combustíveis de Ka Ho, que pertencem à Companhia Eléctrica de Macau. A medida consta de dois regulamentos administrativos, ontem apresentados em Conselho Executivo, que, no caso de violação das normas, impõem multas que podem ir desde as 200 mil até às 400 mil patacas.

O subdirector dos Serviços de Protecção Ambiental, Ip Kuong Lam, citado pela TDM Rádio Macau diz que as novas regras vão melhorar significativamente a qualidade do ar e proteger a saúde pública. “Se concretizarmos estes padrões, as emissões das centrais eléctricas de dióxido de enxofre, óxidos de nitrogénio e partículas podem ser reduzidas entre 24 e 64 por cento”, indicou àquele orgão. Já no caso dos terminais de combustíveis, “há uma fuga” de emissões de “1,2%”, que vai também ser reduzida.

O projecto do regulamento administrativo estipula os limites de emissão de poluentes atmosféricos das centrais eléctricas – nomeadamente de dióxido de enxofre, óxidos de nitrogénio e partículas. As centrais eléctricas devem ter instalado um sistema de monitorização contínua de emissão de fumos e gases no local da emissão de fumos e gases, e fornecer à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) os dados de monitorização em tempo real relativos às emissões de poluentes atmosféricos.

A par disso, os proprietários das centrais eléctricas devem apresentar, a cada seis meses, à DSPA, um relatório de inspecção emitido por uma instituição que possua certificação de acreditação para competências laboratoriais relacionadas com ensaio. O projecto do regulamento administrativo sugere a sua entrada em vigor um ano após a data da sua publicação.

No caso das centrais de combustíveis, o projecto do regulamento administrativo estipula os limites de emissão de compostos orgânicos voláteis (ou seja, vapores de gasolina) produzidos durante o procedimento de armazenamento de gasolina e de carregamento de combustíveis nos terminais de combustíveis. Ao mesmo tempo, os terminais de combustíveis têm de melhorar as instalações, nomeadamente dos tanques de armazenamento de gasolina, do carregamento de combustíveis, do sistema de recuperação de vapores de gasolina em circuito fechado e das unidades de recuperação e de tratamento de vapores de gasolina, entre outros aspectos, e a sua gestão. J.C.M.