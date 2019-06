CEM vai cortar energia se a água subir acima de meio metro durante um tufão

A possibilidade de haver grandes enchentes nas zonas baixas faz com que a Companhia de Electricidade de Macau não queira correr os riscos do passado. A demora de corte de energia, anteriormente, fez com que houvesse grandes prejuízos e danos materiais, o que dificultou a retoma da electricidade, sobretudo depois do Hato. Há já uma aplicação para telemóvel para seguir o evoluir das indicações da eléctrica.

Os últimos anos têm demonstrado que Macau é uma região cada vez mais susceptível à ocorrência de super-tufões, aqueles que superam o nível oito na escala. E esses fenómenos fazem com que as inundações na parte baixa da cidade se tornem mais comuns, o que, no passado, criou muitos problemas no abastecimento de energia depois das catástrofes. Ontem, em conferência de imprensa, a CEM anunciou que irá suspender o fornecimento de electricidade quando a água das chuvas subir a mais de meio metro.

A medida é justificada com os curto-circuitos e fumos nas instalações de distribuição de baixa tensão, caso não se proceda a esse corte. A CEM acrescenta ainda que com esta decisão quer “garantir a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, e evitar danos graves nas instalações eléctricas, acelerando deste modo o restabelecimento do fornecimento de energia, depois do recuo das águas”.

A abrangência da suspensão do fornecimento, respeita as directrizes da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), que vão desde o aviso amarelo (nível de água estimado entre 0,5 a 1 metro acima do nível da estrada); passando pelo aviso laranja (nível de água estimado entre 1 a 1,5 metros acima do nível da estrada); e o aviso vermelho (nível de água estimado entre 1,5 a 2,5 metros acima do nível da estrada); até ao aviso preto (nível de água estimado acima de 2,5 metros acima do nível da estrada).

Este ano, os SMG prevêem que haja entre quatro a seis tufões que se vão concentrar no raio de 800 quilómetros de Macau, e que poderão levar ao içar do sinal de super-tufão.

Como se dá a suspensão

A suspensão de energia, segundo a CEM explicou, far-se-á em cinco etapas: a primeira é um pré-aviso, para que os cidadãos se preparem, e se for necessário, cooperarem na evacuação; depois, seguir-se-á o aviso de acordo com o nível de água, em que a CEM vai contactar os clientes para comunicar que o corte de energia será aplicado num curto espaço de tempo; segue-se a suspensão do fornecimento; e posteriormente, após o recuo das águas, dar-se-á o início do restabelecimento; a quinta, e última, etapa é a conclusão dos trabalhos e regresso à normalidade.

A aprendizagem com o Hato e o Mangkhut fez com que a CEM tivesse retirado dessas experiências dados para implementar alterações aos procedimentos durante tufões. Em colaboração com a Guangdong Power Grid (GPG) — uma vez que a maior parte da energia que chega à RAEM vem da China continental — houve um reforço do aumento dos pontos de fornecimento de energia da rede principal de 500 kV— a colocação de mais um posto faz com que na totalidade haja agora três.

No curto prazo, a Eléctrica de Macau fala ainda da substituição de cabos aéreos de 220kV por cabos subterrâneos, e a construção de uma terceira interligação de cabos com esta voltagem ligada à GPG para formar uma plataforma complementar.

As soluções estruturais

Para resolver o problema do risco de inundações em instalações eléctricas, a CEM decidiu elevar as infra-estruturas de energia, inspeccionar e substituir as instalações de energia, colocar barreiras anti-inundação em postos de transformação, e prometeu assistir os clientes para aumentar a estabilidade do fornecimento de energia. Tudo para que a resiliência a desastres seja melhor.

Para uma abordagem de longo prazo, a CEM reviu também as “Especificações técnicas para instalações eléctricas de novos edifícios em áreas baixas”, em Setembro do ano passado. Assim, todos os edifícios novos devem ter as instalações eléctricas acima de 4.21 mSL. Nas casas já existentes, e em que estas instalações estão em áreas comuns, o condomínio deve contratar electricistas para elevá-las. “A CEM irá prestar apoio técnico quer no design quer na instalação dos respectivos projectos”, promete a companhia.

Uma ‘app’ para as emergências

A CEM anunciou, ontem, uma nova versão da ‘app’ “GeoGuide para emergências” que pode ser descarregada do Google Play da Appstore. A primeira versão foi lançada no ano passado. Esta aplicação visa ajudar o público em casos de emergência, e é um meio pelo qual os moradores da cidade podem ter acesso a mapas on-line e off-line, e ainda das áreas afectadas por aviso de tufão, bem como a localização de Centros de Acolhimento de Emergência e os números de telefone de emergência. Esta nova versão tem a previsão da extensão das áreas baixas afectadas por tempestades, avisos sobre fenómenos meteorológicos severos e informações de monitorização do nível da água em tempo real. As informações estão em quatro línguas: chinês tradicional, chinês simplificado, português e inglês. A CEM emitirá ainda notificações através do Wechat, página de Facebook e site da CEM. A Eléctrica também incentiva os cidadãos a anexar contas de electricidade ou as contas de e-Serviços ao Wechat da CEM. J.C.M.