Carneiro, a segunda(-feira) em Macau

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas regressa a Macau esta segunda-feira para um programa que inclui diversos contactos com a comunidade portuguesa e uma reunião com Sónia Chan. A deslocação de José Luís Carneiro à Ásia começa em Malaca, naquela que será a primeira visita oficial de um governante luso ao Bairro Português nos últimos 50 anos.

João Paulo Meneses

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas passa a próxima segunda-feira em Macau, em contactos com a comunidade e com encontros oficiais, destacando-se, logo de manhã, a reunião com a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan (e não com o Chefe Executivo). Num programa sem tempo para respirar, José Luís Carneiro sai da reunião com Sónia Chan e encontra-se a seguir com a direcção da Escola Portuguesa de Macau. Carneiro almoça com dirigentes associativos da comunidade portuguesa, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal e antes da visita à Chancelaria do Consulado-Geral de Portugal e ao Instituto Português do Oriente, visita ainda a Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal em Macau.

A meio da tarde, o secretário de Estado promove um encontro com os conselheiros das Comunidades Portuguesas e participa, a seguir, nos “Diálogos com as Comunidades”, no Auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau, onde “serão abordados temas como os apoios ao associativismo, o ensino da língua portuguesa no estrangeiro e o funcionamento dos serviços consulares”, segundo o gabinete do governante. A visita de José Luís Carneiro termina com uma conferência de imprensa no Consulado-Geral de Portugal. O actual secretário de Estado da Comunidades esteve em Macau em 2017.

Visita oficial a Malaca

Antes de aterrar em Macau, o responsável governativo português visita oficialmente Malaca. É, de acordo com várias fontes consultadas pelo PONTO FINAL, a primeira deslocação oficial de um governante luso à comunidade de descendentes que vive em Malaca, pelo menos desde 1974. É verdade que o então ministro das Finanças Sousa Franco, esteve no local em 1999, mas no contexto de uma negociação bilateral de matérias fiscais com as autoridades malaias e houve também uma visita de José Lello, que era secretário de Estado das Comunidades, mas essa visita não teve carácter oficial. Em Malaca Carneiro intervirá na 2ª Conferência das Comunidades Portuguesas na Ásia, além de manter contactos com a comunidade de matriz portuguesa. O governante chega à capital malaia esta noite e vai manter contactos com autoridades malaias na capital, além de visitar a Faculdade de Línguas e Linguística da Universidade de Malaya.

No sábado, Carneiro passa a maior parte do dia junto da comunidade de matriz portuguesa, visitando o chamado Bairro Português de Malaca, onde também visita as instalações do Centro de Saúde da AMI e da associação Coração de Malaca. A meio da tarde, o secretário de Estado reúne com a comunidade portuguesa em Malaca, participando na missa, procissão e bênção dos barcos de pesca, no contexto da Festa de São Pedro em Malaca. Antes de deixar Malaca e a Malásia, rumo a Macau, José Luís Carneiro janta precisamente no Bairro Português de Malaca, no âmbito ainda das Festas de São Pedro.