Residentes de Macau na Ilha da Montanha terão acesso a seguro médico de Zhuhai

A partir de 1 de Julho, os residentes de Macau que morem na Ilha de Hengqin vão ter acesso ao regime de seguro básico de saúde de Zhuhai. O Governo da Ilha da Montanha vai suportar 590 renminbi por ano por pessoa, enquanto o Governo de Macau contribuirá com 410. Este projecto-piloto poderá, no futuro, estender-se a toda a cidade de Zhuhai.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os residentes de Macau com residência na Ilha de Hengqin vão poder beneficiar do seguro básico de saúde da cidade de Zhuhai a partir da próxima segunda-feira, 1 de Julho, anunciaram ontem os Serviços de Saúde. O Governo da Ilha da Montanha avança com 590 renminbi por pessoa anualmente, enquanto o Governo de Macau vai contribuir com 410 no caso dos adultos e 180 no caso de estudantes e menores, com a ressalva de que a participação do Executivo de Macau se vai limitar a crianças com menos de dez anos, estudantes e idosos. Segundo dados divulgados por Ho Ioc San, subdirectora dos Serviços de Saúde, o projecto vai durar entre seis meses a um ano, podendo, depois, ser renovado e até estendido a toda a cidade de Zhuhai.

Aos 590 renminbi anuais dados aos interessados pelo Governo da Ilha da Montanha, o Governo de Macau junta 410, no caso dos adultos, e 180, se forem estudantes ou menores. A responsável dos Serviços de Saúde esclareceu que o contributo do Executivo de Macau, durante o período experimental, se vai limitar a três grupos: crianças com idade igual ou inferior a dez anos de idade, estudantes do ensino primário e secundário e indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos. Caso os interessados não preencham estes três requisitos, também podem beneficiar do seguro, mas terão de ser os próprios a pagar o montante que seria concedido pelo Governo de Macau. Hengqin mantém a contribuição de 590 renminbi, mesmo que o interessado não encaixe em nenhuma destas três categorias.

Segundo os dados apresentados por Cheng Zhitao, directora da Administração de Segurança da Saúde da Cidade de Zhuhai, há apenas 281 residentes de Macau com bilhete de autorização de residência em Hengqin. Ho Ioc San não quis avançar com um orçamento total para os apoios do Governo de Macau, já que, segundo a própria, não é claro quantas pessoas estarão interessadas.

A duração deste projecto-piloto será de seis meses a um ano. Cheng Zhitao acabou por dizer que, no fim deste período experimental, se a implementação deste projecto correr como esperado, o seguro de saúde poder-se-á expandir a todos os residentes de Macau na cidade de Zhuhai e não apenas em Hengqin.

Os Serviços de Saúde explicaram ainda que esta iniciativa tem como objectivo “facilitar a integração dos residentes na Grande Baía para estudos, para viver e para a velhice”, pretendendo, assim, fazer com que os residentes de Macau gozem de “igual tratamento que os residentes do interior da China”.