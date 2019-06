Macau investiu oito mil milhões de renminbis em infra-estruturas em Guangdong

O Governo apresentou ontem os resultados do Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau, criado o ano passado, que investiu oito mil milhões de renminbis em infra-estruturas na província de Guangdong até Maio de 2019, para construções da Grande Baía. O acordo prevê um retorno financeiro de 3,5% ao ano, tendo Macau obtido um rendimento até Dezembro de 2018 de 69,38 milhões de renminbis. O Governo não revelou, porém, os detalhes dos investimentos feitos com o Fundo, alegando obrigações de confidencialidade.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Dos 20 mil milhões de renminbis saídos da Reserva Financeira da RAEM que suportam o Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau, formalmente criado em Junho de 2018, já foram investidos, até Maio de 2019, oito mil milhões, com um rendimento de “de 69,38 milhões de renminbis, até Dezembro de 2018”. A informação foi avançada por Mak Soi Kun, que preside à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa, após encontro com o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que apresentou os primeiros resultados do acordo que criou o Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau ou “Fundo Guangdong-Macau”, assinado em Maio de 2018.

“Quanto às áreas de intervenção do Fundo, sabemos que neste momento são no total oito projectos, cinco dos quais relacionados com infra-estruturas da zona da Grande Baía, essencialmente centros modais de transporte, auto-estradas, o campo cientifico e tecnológico e também transporte de carris”, ou ferroviário, descreveu o deputado Mak Soi Kun.

Detalhes sobre os projectos da “lista fornecida pela parte de Guangdong” escolhidos para aplicação dos fundos da RAEM não são conhecidos, porque “os investimentos são feitos com confidencialidade e o Governo não está em condições de revelar os investimentos em pormenor”, adiantou o deputado. “Sabemos que este fundo foi criado na sequência do acordo de parceria com a província de Guangdong, mas quanto aos investimentos em concreto não foram revelados mais detalhes na reunião de hoje [ontem] pelo Governo”, afirmou Mak Soi Kun.

“Não temos que nos preocupar com o investimento, temos que nos preocupar com o retorno de 3,5%”, adiantou o presidente da Comissão que faz o acompanhamento da evolução e da situação dos investimentos realizados pelo Fundo Guangdong-Macau e pelo Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da RAEM. “No final do prazo queremos o retorno de 3,5%. Se verificarmos que os investimentos são feitos de forma não apropriada podemos sair desse acordo, podemos cancelar o investimento se o retorno não atingir aquele valor” acrescentou.

Macau pode cancelar investimento, caso retorno falhe

Mak Soi Kun adiantou que, mais do que o tipo de projectos em que estão a ser feitas as aplicações, o que preocupa os deputados “é o aspecto fiscal”. “Neste momento, o total de retorno é 69,38 milhões de renminbis até Dezembro de 2018 e, segundo nos disse o Governo, há que pagar um imposto sobre os dividendos de 10%”. O Executivo vai agora “procurar conseguir uma isenção desse imposto junto das autoridades fiscais do interior da China”, adiantou. “No ano passado, os lucros antes de tributação fixaram-se em 45,45 milhões. Já entre Janeiro e Maio, os lucros cifraram-se em 51,35 milhões de renminbis”, adiantou Mak Soi Kun.

Sobre a fiscalização, “uma vez que há essa garantia de 3,5% através de um acordo de parceria, está assegurado o retorno, em relação aos fundos que ainda não foram alocados, o Governo disse que não tem condições para revelar os investimentos que serão feitos”. Mas, acabou por admitir Mak Soi Kun, “manifestámos preocupação em saber como é que esses fundos saem e regressam aos cofres da RAEM e, assim, assegurar que há uma maximização das reservas da RAEM e, também, permitir uma melhor fiscalização”.

O objectivo do Acordo do Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau é a diversificação dos activos da Reserva Financeira da RAEM com o investimento em projectos disponíveis da parte de Guangdong, para as construções da Grande Baía Hong Kong-Guangdong-Macau. O horizonte do Fundo é de 12 anos. A parte de Macau, enquanto investidor financeiro, aplicará uma verba de 20 mil milhões de renminbis, a disponibilizar de forma faseada e gradual. Para além da rentabilidade previamente fixada de 3,5% de participação, a parte de Macau receberá uma percentagem adicional, caso os rendimentos ultrapassem um determinado limite de rendimento.