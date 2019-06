DSEJ diz que todas as escolas dispõem de instalações para hastear a bandeira

“Actualmente, todas as escolas primárias e secundárias de Macau dispõem de instalações para hastearem ou exibirem a bandeira nacional”, garantiu a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), numa resposta enviada ao PONTO FINAL. O organismo explicou também que “as escolas com condições” já realizam a cerimónia de içar a bandeira todas as semanas.

Recorde-se que, no início deste mês, Manuel Machado, presidente da direcção da Escola Portuguesa de Macau, tinha adiantado a este jornal que a instituição não tinha condições físicas para cumprir o que está nas novas disposições da lei do hino, ou seja, que nas escolas de ensino primário e secundário integradas na educação regular do regime escolar local seja realizada, uma vez por semana, uma cerimónia do hastear da Bandeira Nacional.

A DSEJ refere agora que vai apoiar as escolas nesta actividade e que “concedeu apoios financeiros específicos para as escolas instalarem a bandeira nacional e a bandeira regional, bem como a bandeira da escola e as hastes de bandeira”. O organismo adianta que, no ano lectivo de 2017/2018, um total de 75 unidades escolares apresentaram 119 requerimentos para apoio financeiro neste âmbito. Os apoios do Executivo têm como propósito “formar nos alunos o espírito de amor à pátria e a Macau”.

No esclarecimento, a DSEJ diz que, “após ter visitado as escolas e ter tomado conhecimento da situação das mesmas, verificou que as escolas do ensino secundário, primário e do ensino especial destes níveis de ensino, em cumprimento das disposições do referido regulamento, já começaram a pôr em prática a cerimónia do hastear de bandeira ou a exibição da bandeira nacional em dias lectivos; e que as escolas com condições realizam uma cerimónia de içar a bandeira semanalmente”.

A.V.