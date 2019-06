Deputados receiam sobreposição com AMCM

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas questionaram ontem se, com a criação de um Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da RAEM, este não se vai sobrepor à Autoridade Monetária de Macau (AMCM). “Há ou não necessidade de criar uma entidade à parte para a gestão da Reserva Financeira da RAEM”, perguntaram os deputados ao secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, presente ontem na reunião de acompanhamento.

A AMCM e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça concluíram a primeira fase destinada à criação do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento, que deverá ser gerido de acordo com o modelo de Fundo Soberano, adiantou Mak Soi Kun, que preside à Comissão.

Foi feita “a primeira avaliação e estudos sobre a elaboração do Fundo e ficou decidido que esse fundo vai assumir a natureza de entidade pública e empresarial independente”, explicou Mak Soi Kun. Também vai ser criada “uma sociedade de gestão, que será responsável pelas aplicações financeiras do Fundo”. Além disso, a sociedade vai reger-se pelos Princípios de Santiago, o compromisso firmado pelo grupo internacional de trabalho sobre fundos soberanos de investimentos, apoiado por organismos internacionais. A carta foi divulgada em Santiago do Chile em 2008.

Sobre a questão de sobreposição de competências, disse Mak Soi Kun que o Governo respondeu que, de acordo com o regime actual, “há certos condicionamentos na forma como são aplicados os fundos e também pode haver limitações na forma como o fundo proveniente da Reserva Financeira é gerido”. Agora, “esta sociedade gestora do Fundo vai ter uma natureza diferente, as competências vão ser, em parte, diferentes daquilo que é feito pela AMCM, caso contrário bastava alterar a designação da entidade”, afirmou. Além disso, o Governo explicou que os investimentos realizados pela sociedade gestora vão ser diferentes daqueles que têm sido feitos pela AMCM.

O Governo também admitiu que “muito provavelmente vai ser necessário recrutar profissionais no exterior, mas dando preferência aos locais também”, face à carência de técnicos na área financeira, colocando-se a possibilidade de desvio de pessoal da AMCM. C.A.