A recusa do esquecimento, 40 anos depois da queda do Khmer Rouge

Estendeu-se ao longo de três anos, oito meses e vinte dias, um dos regimes mais letais do século XX, de que resultaram cerca de dois milhões de mortos. O jugo do Khmer Rouge, liderado por Pol Pot, terminou há quarenta anos, e deixou marcas profundas numa nação ainda ferida pelo trauma. O PONTO FINAL contactou com sobreviventes do regime, em vários pontos do Camboja, que insistem em recontar uma história de horror que traduz a total ausência de humanidade. Para que o ciclo de violência não se repita. Para que o mundo não esqueça.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), no Camboja

Catorze sepulturas brancas, amparadas pela sombra do frangipani. Catorze corpos deixados para trás, naquele 7 de Janeiro de 1979. Os últimos torturados na escola convertida em câmara de horror. Deixados para trás. No edifício em frente, ao centro da sala, a estrutura em ferro de uma cama, a esteira tingida de sangue, as correntes que imobilizavam os membros, a pequena caixa metálica onde se arrumavam os dejectos. O chão manchado, ainda, do sangue derramado, em acto contínuo, por vidas esvaídas até restar um sopro. Até sobrar um fio de vida, o bastante para arrancar uma confissão, narrativa errónea, conquistada pela dor. Morte adiada, apenas, que a morte anuncia-se algum tempo depois. Chega-se aos condenados no silêncio da noite, uns quantos atirados como gado para o negrume dos camiões. Olhos vendados, mãos atadas, levados como carga para cumprir sentença sem culpa, para capitular, enfim, nas valas escavadas nos campos de morte resguardados entre arrozais, a curta distância da cidade.

“Dos meus nove familiares, só quatro sobreviveram”, conta a voz do audioguia. Pelos auscultadores, chega a informação que narra a história daquele que foi o maior centro de tortura do Camboja, nos três anos, oito meses e vinte dias do regime do Khmer Rouge (Khmer Vermelho). Tuol Sleng, nome de código S-21, encaixado numa área central de Phnom Penh, convertido no início da década de 1980 em Museu do Genocídio. Dezenas de turistas caminham em silêncio no jardim, lugar pacificado, que em tudo contrasta com o ciclo de terror que nos quatro edifícios reduziu a nada entre 12 a 20 mil prisioneiros. Entre eles, pelo menos 89 crianças.

Com a conversão em estabelecimento prisional e de tortura, no complexo que antes de 1975 acolheu a escola secundária Tuol Svay Prey, às janelas das salas de aula foram acrescentadas grades, arame farpado a cercar o complexo. No edifício A, no longo corredor do primeiro piso, em cada uma das dez salas, a mesma cama de ferro, as caixas metálicas de munições reservadas à escatologia, a fotografia na parede do último prisioneiro ali encontrado, homens incinerados à pressa, antes da fuga de guardas e verdugos, no último estertor do regime. Imagens captadas pelo fotógrafo Ho Van Tay, que aqui chegou entre os militares vietnamitas que libertaram o país, o primeiro a documentar os horrores de Tuol Sleng. Sobre cada fotografia, uma fita branca a ocultar o rosto do homem assassinado. Os mesmos homens depois enterrados em sepulturas brancas no jardim. Vítimas sem nome, que o fogo atirado sobre o corpo não permitiu identificar.

No andar de cima, salas de tortura colectiva, camas alinhadas, as mesmas esteiras onde subsistem, quarenta anos depois, alastradas manchas de sangue, barras de estrado amolgadas pela pressão exercida sobre o corpo. O corpo à mercê de infinitos cortes, o sal atirado sobre as feridas, as unhas arrancadas com alicates. E o culminar do sofrimento com os choques eléctricos inflingidos nos ouvidos, quando a confissão ficcionada, a assunção de uma qualquer traição, era mais difícil de concretizar.

No último andar, as salas onde foram mantidas as carteiras de escola, grandes quadros onde se distinguem, ainda, caracteres khmeres traçados a giz. Tampos das mesas cobertos de pó. Cenário cristalizado, a dar conta de duas vidas, em tudo distantes, de um complexo que condensa o mais negro enredo de um país.

Prosseguem os visitantes, siderados, para o edifício B, espaço votado à dimensão expositiva do museu. Nas salas do piso térreo, para além de fotografias dos líderes do regime, centenas de retratos de prisioneiros. O pânico fixado nos rostos de homens, mulheres, velhos, crianças. O sorriso aberto de um homem, a desafiar a inclemência. Mãos atrás das costas, prisioneiro 346, encaixado num conjunto de nove retratos indentificados como “Intellectuals”, os primeiros visados num regime que tratou de aniquilar todos os conotados com a intelectualidade. O uso de óculos, as mãos cuidadas, o conhecimento de língua estrangeira, servem como indícios para identificar os que são tidos por “inimigos da revolução”.

Num grande retrato, com a escala a conferir-lhe evidência, uma mulher que carrega nos braços um bebé. Toda a desolação do mundo condensada no olhar. Detida a 14 de Maio de 1978, pela circunstância de ser casada com um oficial do regime caído em desgraça, condenado por traição. Prossegue a imensa galeria de condenados. Incredulidade, interrogação, marcas de tortura no corpo. O olhar gelado pelo espanto do prisioneiro 404. Gente despojada de identidade, reduzida a uma equação, sequência atroz que traduz um desfecho de mortandade.

Em cada sala do edifício C, onze cubículos de tijolo. Celas exíguas, individuais, a que homens e mulheres estavam confinados. Nada mais para além das correntes no chão que prendiam os tornozelos, a habitual caixa de munições convertida em sanitário. A ausência de luz, o ar saturado, ainda saturado. No andar de cima, celas de madeira, ínfimas, escuras. Irrespirável. No caminho para o bloco D, explica o audioguia que Kaing Guek Eav, director da prisão e antigo professor de Matemática, conhecido como “Duch”, arquitecto dos métodos de tortura e execução aplicados em Tuol Sleng, mantinha detalhados registos de tudo quanto aqui acontecia. “Há um estranho desejo de documentar as atrocidades nos regimes totalitários”, assinala o guia.

Fechada numa vitrine, a cadeira usada para fotografar os prisioneiros, o mecanismo no topo que mantém a cabeça imóvel. Uma sucessão de desenhos, assinados por Vann Nath, um dos sete sobreviventes adultos de Tuol Sleng, que depois do tempo de cárcere registou a tortura de que foi vítima e testemunha infinitas vezes. Como a imagem do bebé arrancado dos braços da mãe enquanto esta é açoitada com varas de bambu.

Por fim, a vitrine até ao tecto, dezenas de caveiras no interior. Restos mortais encontrados no recinto, de quem sucumbiu nas câmaras de tortura, ainda antes de empurrado para o transporte regular que conduz aos campos de extermínio.

ASCENSÃO DO KHMER ROUGE E IMPOSIÇÃO DE UMA UTOPIA AGRÁRIA

Situar a formação do Khmer Rouge, de um movimento que engendrou aquele que é considerado um dos mais letais regimes do século XX, com cerca de dois milhões de mortos em menos de quatro anos, numa população de pouco mais de sete milhões, é necessário recuar, não sem alguma ironia, até um grupo de jovens da elite educada do Camboja, que no início da década de 1950 seguem para França com bolsas de estudo do Governo, para cumprir estudos universitários. Em Paris, chegam-se ao Partido Comunista Francês, absorvem o ideário anti-colonialista que rejeita a presença francesa na Indochina. Entre eles, Saloth Sar, que anos mais tarde adopta o nome Pol Pot. No regresso ao Camboja, ingressam nas fileiras do Partido dos Trabalhadores da Kampuchea, de que Pol Pot assume a liderança em 1963, renomeado em 1966 como Partido Comunista da Kampuchea, que defende a luta armada contra o Governo liderado pelo príncipe Norodom Sihanouk.

A intervenção americana no Camboja, os bombardeamentos massivos conduzidos pelas forças norte-americanas no país, enquadrados na Guerra do Vietname, encurralam o príncipe Sihanouk, para quem se torna impossível segurar uma posição de neutralidade, o que o leva a pedir apoio à China e à União Soviética. Apoiado, dizem algumas fontes, pela CIA, o general Lon Nol protagoniza um golpe militar em 1970 que afasta o príncipe do poder. Exilado em Pequim, Sihanouk, que até então se batera contra os comunistas, apela à população que apoie o Khmer Rouge, expressão por si cunhada para designar os vários grupos comunistas do Camboja, que haviam culminado no Partido Comunista da Kampuchea, cuja influência se ampliara nos últimos anos, sobretudo nas áreas rurais do Camboja. Um apelo do príncipe exilado que em muito contribui para a capacidade de recrutamento do Khmer Rouge, braço armado do partido, entre os camponeses, que acreditavam estar a lutar pelo regresso do príncipe à liderança.

A guerra civil contra o general que tomara o poder com o apoio americano estende-se ao longo de cinco anos. Agastado pela falta de recursos, colapsa o Governo de Lon Nol com a entrada triunfal do Khmer Rouge em Phnom Penh a 17 de Abril de 1975, que toma em mãos a capital, numa altura em que todo o país era já controlado pelos comunistas. Nada faria adivinhar, contudo, o que aconteceu poucas horas depois da chegada dos guerrilheiros à capital. A população, que de forma entusiasta acolhera a entrada do Khmer Rouge, que derrubara o Governo de Lon Nol, é rapidamente forçada à evacuação, num êxodo sem precedentes para o campo, que esvaziou totalmente as cidades, naquela que foi descrita como uma “marcha de morte”.

Contrário à doutrina marxista, fortemente influenciado pelo maoismo, o Khmer Rouge vê nos camponeses os únicos representantes da classe trabalhadora, e impõe à população uma forma extrema de engenharia social que pressupõe a instituição de uma sociedade agrária sem classes, o encerramento de escolas, hospitais, fábricas, a abolição do sistema bancário e financeiro, a proibição do culto religioso, o confisco da propriedade privada e a transferência da população para comunidades rurais onde todos são sujeitos a jornadas infinitas de trabalho nos campos.

Chamaram-lhe o Ano Zero, o princípio de um novo tempo para um país isolado, então renomeado como Kampuchea Democrática, e que se traduziu num regime de terror e perseguição, com milhões de mortos em resultado de assassinatos em massa nas centenas de campos de extermínio e centros de tortura espalhados pelo país – como Tuol Sleng -, de exaustão, devido aos trabalhos forçados no campo para produzir o arroz que pagava o armamento fornecido pela China, de fome e de doenças que seriam tratáveis, não fosse a rejeição do regime face à medicina ocidental.

NORNG CHAN PHAL, A SOBREVIVÊNCIA NUMA PILHA DE ROUPA SUJA

Pelas 17h30 de domingo, sai de Tuol Sleng sozinho, uma pasta puída debaixo do braço, com os documentos que contam a sua passagem pelo julgamento dos líderes do Khmer Rouge, em tribunal apoiado pelas Nações Unidas, como testemunha no processo de “Duch” (pronuncia-se “Doich”). À mesa do café, Norng Chan Phal recua ao início de um regime que lhe subtraiu a infância, altura em que é arrastado para uma unidade de crianças. “Quando o Khmer Rouge tomou o poder, eles levaram-me da província de Kampot para a província de Kampong Speu. E a minha mãe foi levada para trabalhar noutra aldeia, nos caminhos-de-ferro. Eu era uma criança muito pequena [tinha 5 anos], fui com o meu irmão olhar pelas vacas nos campos, tinha de trabalhar, não fui para a escola”.

Em Setembro de 1978, o pai é trazido para Phnom Penh, encarcerado em Tuol Sleng, não mais encontrado. “Mais tarde, detiveram-me, e à minha mãe e irmão, e trouxeram-nos também para esta prisão”. Chegaram no início de Janeiro de 1979, poucos dias antes da queda do regime e de Norng Chan Phal completar nove anos. Na prisão, é afastado da mãe, levada para o edifício C, e enfiado com o irmão Norng Chan Ly, três anos mais novo, na cozinha do complexo. Só por uma vez voltou a avistá-la. “Quando nos separaram da nossa mãe, trouxeram-nos para a cozinha da prisão. E disseram-me, aos gritos: ‘Não vás para lado nenhum, fica aqui’. De tarde, o meu irmão chorou, disse-me: ‘quero ver a mãe, tenho fome’. Espreitei pela janela das traseiras e vi a minha mãe a olhar através de uma janela. Ela olhava para mim e chorava. Ficámos ali, cinco crianças”.

E o seu pai, ainda estava em Tuol Sleng? “Quando chegámos a esta prisão, o meu pai já tinha sido morto”. A 7 de Janeiro, quando o exército vietnamita entra em Phnom Penh e precipita a queda do regime, os guardas de Tuol Sleng apressam-se na retirada, levando com eles os prisioneiros para execução fora do complexo. Chan Phal ensaia então uma possibilidade de sobrevivência, agarra no irmão mais novo e nas restantes crianças – um menino de dois anos e dois bebés, de dois e seis meses -, e enfia-se com eles num contentor de roupa suja que antes pertencera aos condenados. Quando a 10 de Janeiro os militares entram em Tuol Sleng, “encontraram-nos na pilha de roupa. Tiraram-nos e o bebé [de dois meses] tinha morrido, só estávamos quatro vivos. Levaram-nos para o hospital, quando a nossa saúde melhorou, os militares e o governador de Phnom Penh, que sabia das crianças que sobreviveram na prisão, levaram-nos para um orfanato aqui na cidade”.

Ali permanece cerca de uma década, período durante o qual frequenta a escola, até sair para procurar emprego. “Comecei a construir casas, depois trabalhei com máquinas, a construir estradas”, conta. Em 2009, é chamado a testemunhar no julgamento em que “Duch” responde por crimes contra a humanidade. “Disse-lhe: ‘Você matou o meu pai e a minha mãe, tem que me devolver o que perdi’. Ele não acreditava que crianças tivessem sobrevivido da prisão. Mais tarde, viu os documentos dos meus pais, da prisão, a confissão da minha mãe, quando foi detida. Ele reconheceu-a e pediu-me desculpa. Disse-me que a minha família foi a última a ser detida nesta prisão”. Ele explicou-lhe porque prenderam crianças como você? “Ele disse que quando detinham uma família, tinham que a matar toda. Preocupavam-se que, quando a criança crescesse, quisesse combater o Khmer Rouge”.

Só três líderes do Khmer Rouge foram condenados, o que pensa disso, considerando que milhares de elementos do regime conduziram à morte de milhões de cambojanos? “Eles mataram pessoas mas ainda estão vivos. Deveriam ser todos levados a tribunal, pela justiça no Camboja. Talvez encontrem todos os assassinos do regime, eles ainda estão em liberdade. Quero que sejam todos presos, para que se faça justiça pelas vítimas do Camboja”.

Em 2014, depois de um acidente em que parte um ombro e uma perna, desloca-se a Tuol Sleng para depositar flores pelos pais. “Perguntei se me podiam arranjar um emprego. O novo director ligou-me e disse-me: ‘Chan Phal, tu és muito importante para esta prisão, porque tu sobreviveste. Eu arranjo-te um emprego neste museu. Que trabalho podes fazer?’ Eu disse-lhe que em criança não tive educação suficiente, só poderia fazer limpezas e jardinagem”.

Desde então, ficou. Atirou-se a escrever a sua história, convertida depois em livro por Kok-Thay Eng, que leva como título “Norng Chan Phal: The Mistery of the Boy at S-21”. “Agora vendo o livro no museu para ajudar as minhas filhas, e algum dinheiro envio para o orfanato onde vivi. De manhã faço limpezas no interior da prisão, depois vendo o livro”. Não é duro voltar todos os dias a este lugar? “Dantes era muito duro para mim voltar aqui. Tantas pessoas perguntam-me sobre o passado, tentei escapar-me delas. Mas disseram-me: ‘Chan Phal, tens que contar a tua história, não podes deixá-la no teu coração’. Agora estou melhor, consigo falar”.

O REGRESSO CONTÍNUO DOS VELHOS SOBREVIVENTES A TUOL SLENG

Além de Norng Chan Phal, outros dois sobreviventes de Tuol Sleng contactam diariamente com os visitantes do centro de tortura convertido em museu. Se Chan Phal integra o grupo de crianças que escaparam à sentença ditada pelo regime, Chum Mey e Bou Meng são os únicos ainda vivos de um grupo de sete homens, sete prisioneiros que sobreviveram ao S-21. Bou Meng foi aquele que mais tempo resistiu ao cárcere, tendo aqui permanecido entre 16 de Agosto de 1977, quando foi detido com a mulher, até 7 de Janeiro de 1979.

Encolhido na cadeira, apoiado numa mesa, no exterior dos edifícios, Bou Meng, agora com 78 anos, aponta para as muitas fotografias diante de si. “Esta era a minha mulher, foi assassinada nos campos da morte”, apressa-se a contar, através do rapaz que a seu lado traduz, num inglês muito curto, e o ajuda a vender o livro que conta a sua história. Os pequenos dedos de Bou Meng deslizam pelas imagens. Aponta depois para a fotografia do retrato em grande escala que na prisão foi obrigado a pintar de Pol Pot. “Levei três meses a fazê-lo”, atira. Sempre sob ameaça, que se o resultado final não fosse uma exacta aproximação à imagem do líder do regime, a sua vida teria termo certo.

Artista plástico, foi a pintura que o salvou de um destino traçado nos campos da morte. O mesmo que lhe levou a mulher, Ma Yoeun, de quem foi separado logo à chegada à prisão. Depois de um longo período de tortura – de que restam as marcas no corpo e a surdez num ouvido, em resultado dos choques eléctricos -, é-lhe concedida alguma misericórdia, atribuem-lhe a função de pintar sucessivos retratos de figuras centrais do regime, sobretudo de Pol Pot, mas também de Marx, Lenine, Mao Zedong.

A sobrevivência de Chum Mey, detido a 28 de Outubro de 1978, ficou a dever-se ao ofício de mecânico. Depois dos habituais 12 dias consecutivos de tortura, com que eram acolhidos os prisioneiros, Chum Mey fica com a tarefa de consertar as máquinas de escrever em que eram registadas confissões arrancadas sob tortura, e as máquinas de costura utilizadas para fazer os uniformes negros dos khmers vermelhos. Também ele, agora com 86 anos, sentado numa banca, vende a sua biografia, recolhido em silêncio. Marcado pela tortura e a surdez parcial, insiste no regresso contínuo, desde a reforma, ao lugar onde tentaram subtrair-lhes a dignidade.

“NASCI EM TEMPO DE GUERRA, NÃO TIVE A FELICIDADE QUE AS CRIANÇAS HOJE TÊM”

Vour Sophara tinha 10 anos, vivia numa aldeia na província de Kampong Chhnang com a família. Depois de assassinado o pai, depois das bombas lançadas sobre a aldeia, atiram-se ao caminho. “Após uma grande explosão, todos tentaram fugir, a minha irmã mais velha morreu, tinha um bebé de seis meses. Não podíamos fazer nada, tivemos que seguir caminho para Kampong Chhnang, de modo a encontrar um local seguro. Quando lá chegámos, o Khmer Rouge avisou que já não se podia usar moeda, todos os mercados estavam fechados, perguntaram se queríamos voltar para a nossa aldeia”.

À chegada à aldeia, é-lhes impedida a entrada, são obrigados a partir, juntamente com outras cinco famílias. “Duas semanas depois, o Khmer Rouge começou a separar os membros da família. A minha sobrinha que tinha seis meses, cuja mãe foi morta durante a evacuação, foi levada para um centro de bebés. Eu tinha 11 anos, fui levada para uma unidade de crianças. O meu irmão com 13 anos foi levado para outro grupo. A minha mãe foi levada para a unidade dos mais velhos. Não podíamos viver juntos”.

Rapidamente são-lhe atribuídas tarefas de gente grande. “Todas as crianças trabalhavam na quinta, a cortar árvores pequenas, a recolher dejectos dos animais, de vaca, de búfalo, para fazer fertilizante. Todas as crianças, depois de fazer o fertilizante, tinham de o carregar até à quinta, para plantar árvores”. Encargos que variavam consoante as estações. “Na estação das chuvas, trabalhava nos campos de arroz, com os mais velhos, nas colheitas. As crianças estavam obrigadas a fazer canais de irrigação, se não conseguiam completar as tarefas que lhes estavam destinadas, o seu alimento era cortado em 50%. Normalmente tínhamos duas conchas de papa por dia, se não conseguíssemos completar a tarefa, tínhamos uma concha por dia”.

Subnutrição que em cada dia ia agravando o quadro de mortalidade. “Muitas crianças morreram durante esse período, porque não tinham alimento suficiente. No meu grupo, vi uma rapariga que roubou uma batata para comer, tentou cozinhá-la no fogo, o Khmer Rouge descobriu e enfiou a batata quente na boca dela, era desta forma que castigavam as crianças”. Crianças e adultos tentavam contornar a fome escapando para a selva, para deitar a mão a raízes, frutos, insectos. Um gesto que era tido como um roubo a Angkar (a “Organização”), como se designava a estrutura governativa do regime, e severamente punido.

A mãe viria ainda a visitar um irmão mais velho de Vour, professor e conhecedor de medicina tradicional. Quando o viu a preparar medicamentos para ajudar os enfermos, avisou-o que não ficaria vivo se fosse descoberto, “eles matavam as pessoas com educação”. O receio da mãe confirma-se, o filho é morto uns dias depois. “A minha mãe fingiu não chorar, fingiu que nada acontecera”, conta Vour Sophara, perante uma plateia em silêncio, no pequeno auditório de Tuol Sleng.

Quando no campo sabe que o seu irmão de 13 anos, doente, arriscara a procurá-la na cabana, leva-lhe parte do curto almoço que lhe estava destinado. “Eles viram-nos juntos, bateram-nos até o meu irmão perder a consciência. Chorei muito, eles perceberam que ele estava mesmo doente e deixaram-nos”. Nessa noite, a mãe vai ao encontro dos filhos, que tenta socorrer com medicação tradicional.

Logo depois, o irmão é obrigado a regressar à sua unidade, a mãe pede permissão para passar a noite com a filha ferida. Um pedido que quase dita uma sentença. “Estávamos a dormir juntas, por volta das duas da manhã o Khmer Rouge veio chamar-nos. A minha mãe percebeu que seria morta, porque naquele tempo eles chamavam sempre as pessoas para as matarem durante a noite. ‘Sigam-nos e não façam perguntas’. Seguimo-los, a minha mãe sabia que nos iam matar e disse-me: ‘Filha, por favor foge, corre até às casas da aldeia para te esconderes”. A coberto da escuridão, Vour Sophara consegue escapar. Confrontada com a ausência da filha, a mãe finge nada saber, é forçada a procurá-la. “Ela chamava por mim, fingiu procurar-me, e quando o sol nasceu, o Khmer Rouge já não podia matar ninguém. Conseguimos sobreviver as duas”.

Levada a mãe para o cárcere, é-lhe dada uma oportunidade de provar a fidelidade a Angkar, trabalhar no monte desde madrugada até ao descer da noite sem água nem alimento. “Ao final do dia, foram ter com a minha mãe, deram-lhe um pedaço de arroz e um copo de água. Ela começou por beber a água, usou a chávena para tapar o rosto, estava a chorar, não queria mostrar as suas lágrimas ao Khmer Rouge”.

No “dia da libertação”, como lhe chama Vour Sophara, quando se dá a intervenção militar vietnamita que põe fim ao regime, mãe e os dois filhos vivos reencontram-se. “Muitas bombas foram lançadas de aviões, tentámos ir em direcção à selva, para nos escondermos das bombas. Continuámos a andar, vi muitas pessoas a morrer, especialmente os mais velhos, por causa de doenças, por causa da fome. Eu tinha tanta sede… Algumas pessoas disseram-nos que, uns metros à frente, veríamos um buraco com água. O buraco estava cheio de mortos. Havia água que saía dos corpos. Eu tentei beber a água mas tinha um sabor tão horrível. Tive que beber porque queria sobreviver”.

Mãe e filhos prosseguem caminho até alcançarem a fronteira com a Tailândia. “Quando o exército vietnamita libertou toda a gente, junto à fronteira eles anunciaram que se quiséssemos viver noutro país, como a Austrália, o Canadá ou os Estados Unidos, só tínhamos que nadar, atravessar o rio, e quando chegássemos à Tailândia, estaria lá um avião para nos levar. O rio era muito grande, não tínhamos habilidade para nadar, a minha mãe decidiu não ir para outro país, mas voltar à nossa aldeia na província de Kampong Chhnang”. Um regresso a casa onde Vour reencontra uma irmã desaparecida, que não via desde a evacuação forçada.

Só em 1982, Vour Sophara regressa à escola. Desde a década de 1990 que trabalha no Museu do Genocídio Tuol Sleng. Dos sete membros da sua família, restam ela, agora com 52 anos, a mãe, com 88 anos, um irmão e uma irmã. “Posso dizer que nasci em tempo de guerra, não tive a felicidade que as crianças hoje têm”, confessa, a rematar a narrativa. Questionada pelo PONTO FINAL sobre se pensa que foi feita justiça pelas vítimas, com apenas três condenações judiciais, Vour Sophara assume: “Não é o suficiente, ainda me sinto emocional quanto a esses crimes. Há países que nos ajudaram a fazer justiça pelos sobreviventes. Isso ajuda a libertar o sentimento, mas não totalmente”.

“NUNCA PERDEREI A ESPERANÇA”

A dar indicações aos funcionários no jardim, está o arqueólogo Chhay Visoth, agora com 41 anos, director do Museu do Genocídio desde 2014. “Este lugar tem muito significado para mim, enquanto cambojano. Porque este é um local histórico do nosso período negro entre 75 e 79. É importante pelo contexto, pela sua autenticidade. Pode ver as pequenas celas, as salas de tortura, a nossa exposição permanente. É importante pois continua a ser o único local que subiste no contexto original. Podemos oferecer isto para que o povo cambojano aprenda sobre o seu passado e também para que os de fora conheçam as atrocidades cometidas sobre o Camboja”.

Focado na criação de programas educativos que levem aos mais jovens a história do regime da Kampuchea Democrática, Chhay Visoth tem no terreno uma exposição móvel que percorre todas as escolas da capital. Refere ainda o programa de testemunho, que permite, em cada dia da semana, o contacto dos visitantes de Tuol Sleng com sobreviventes que aqui trabalham, como Vour Sophara. As iniciativas em curso no museu incluem ainda programas que permitem a universitários conduzir projectos de investigação sobre temas associados ao regime, com recurso aos arquivos do museu, cuja digitalização se encontra em curso.

Sendo a população do Camboja muito jovem – mais de 70% tem menos de 30 anos e não viveu o período do regime -, acredita o arqueólogo existir um interesse crescente entre as novas gerações sobre a mais negra página da sua história? “Podemos ver que o número de estudantes locais está a crescer. Em 2014, quando comecei a recolher estatísticas, cerca de 3% dos 10% de visitantes locais eram estudantes, e este número, até hoje, cresceu até cerca de 17%. Estamos muito satisfeitos com isto”. Em 2018, e segundo o director, o Museu do Genocídio recebeu “cerca de 55 mil visitantes, 82% de estrangeiros”.

Também Chhay Visoth carrega a mágoa de sobrevivente. “Perdi o meu pai. Quando ele partiu, a minha mãe estava grávida de mim há cinco meses. O meu pai era professor, por isso era um alvo do Khmer Rouge. Decidiu fugir para a fronteira tailandesa com outros professores amigos, tinha visto o Khmer Rouge matar amigos seus. Desde esse momento, nunca mais soubemos nada dele”. Tentaram encontrá-lo? “Absolutamente, mas acreditamos que deve ter morrido. Perdi a esperança, deixei de pensar nele nos anos 90, porque acredito que morreu, deve ter morrido. Mas durante a infância todos os dias me levantava com a expectativa de que um dia iria conhecer o meu pai”. Pouco depois, reconsidera: “Nunca perderei a esperança”.

À mãe, ainda viva, coube criar os cincos filhos sozinha. Para lhes garantir o sustento, atirou-se ao mais violento dos encargos. “Ela sofreu muito com o regime. Voluntariou-se, depois do meu pai partir, para trabalhar arduamente. Porque eles tinham diferentes níveis de trabalho. Ela voluntariou-se para ir para a linha da frente, trabalho muito duro, de modo a ter arroz para mim e os meus irmãos”.

CAMPOS DA MORTE, LUGAR ONDE SE ESVAZIA A HUMANIDADE

Dez horas da manhã e o calor vergasta, à entrada dos Campos da Morte, que o mundo conhece como “Killing Fields”. Um lugar que em khmer leva a designação Choeung Ek. A 15 quilómetros de Phnom Penh, toda esta área, um antigo cemitério da comunidade chinesa, foi usada como campo de extermínio dado o isolamento em que se encontrava. “Como é possível que isto tenha acontecido, cambojanos a matar cambojanos?”, questiona o audioguia, que antes explicara que Pol Pot, o “Irmão nº1”, formou um exército com jovens recrutados no campo, com baixo nível de educação e nenhum contacto prévio com o mundo exterior.

O primeiro ponto da visita, o lugar de paragem dos camiões, que no silêncio da noite traziam os prisioneiros para execução. Logo depois, a primeira vala comum, delimitada por uma cerca, indica que ali foram enterradas 450 vítimas. Deambulam os visitantes em silêncio, mãos no rosto a aquietar a incredulidade, entre valas escavadas no sólo, atentos à informação que chega pelos auscultadores. “É melhor matar um inocente por engano do que poupar um inimigo por engano”, dizia Pol Pot. A que se junta o slogan em que assentava o regime: “Não existe benefício em mantê-lo vivo. Não existe prejuízo em destruí-lo”.

Em 1980, 129 sepulturas foram aqui encontradas, com cerca de nove mil vítimas. Entre eles, um australiano, seis americanos, dois franceses. No exterior da grade que delimita o recinto musealizado, junto aos campos de cultivo, um velho a quem a guerra levou uma perna, apoiado numa bengala, pede aos visitantes dinheiro para comer. Nas poucas palavras em inglês, diz ter sido atingido por uma mina, não muito longe daqui. Estende o boné entre as frinchas do gradeamento para recolher dinheiro. Sussurra em khmer o que não é possível deslindar. Amargura no olhar, o peso dos anos no corpo mutilado.

Entre a sucessão de valas, aquela onde se lê que ali pereceram 166 vítimas decapitadas. Numa caixa de vidro, roupas desenterradas em 1980. O pequeno calção púrpura de uma criança. Logo depois, o lugar que consubstancia o que de mais atroz a natureza humana poderia conceber. A vala onde foram enterradas mais de cem mulheres e crianças. Mulheres nuas, violadas antes de morrer. Junto à vala, a árvore que poderia ser símbolo da total ausência de humanidade. A árvore contra a qual eram arremessados bebés e crianças, agarrados pelos pés, até não sobrar um sopro de vida. Atirados depois para junto das mães que jaziam. Porque nenhuma criança a cujos pais tinha sido roubada a vida deveria permanecer viva. Temiam os ideólogos do regime que arriscasse ela um dia a vingança. Em torno da árvore, visitantes prostrados, o fôlego que escapa para prosseguir caminho.

Uns metros adiante, junto a outra vala, a árvore a que os executores chamavam “mágica”. Usada para pendurar o megafone que debitava música de propaganda, que abafava os gritos das vítimas assassinadas.

Culmina a visita no memorial construído pelo Governo em 1988. Estrutura budista onde repousam, ao longo de 17 andares de vidro, os restos mortais aqui encontrados. Nove mil caveiras que revelam, conforme descrito, sinais de morte por instrumento de ferro, por faca, por corte no pescoço, por bala. Roupas amontoadas no interior da vitrine, de adultos, de crianças. Arame para atar os pulsos. Explica o guia que, até 2011, mais de 300 campos de extermínio foram identificados no país. Oitenta deles são hoje monumentos. A alguns é impossível aceder devido à localização na selva, porque estão rodeados de campos minados. Choeung Ek é o de maior dimensão.

MOUN SINARTH, MENINO-SOLDADO PARA ILUDIR A FOME

Aponta para a AK47, a Kalashnikov automática que repetidas vezes o atingiu, exposta entre dezenas de outras armas, americanas, chinesas, da ex-URSS. “Em 1975 toda a minha família foi morta. A minha mãe, o meu pai, a minha irmã e dois irmãos foram mortos. Levaram-nos para os campos da morte. Eu não estava com eles, tinha ido para o campo tentar arranjar alguma coisa para comer. Voltei às 10 da manhã e toda a família tinha desaparecido. Um dos líderes da aldeia levou-me para a selva para cuidar das vacas, e vivi na selva com um grupo de miúdos”. Moun Sinarth tinha 9 anos, e começava assim um tempo de vida durante anos marcado pelo instinto de sobrevivência, primeiro contra a fome, depois em combate, na área de Siem Reap, onde nasceu.

“Quando tinha 13 anos, em 1979, quando se deu a libertação, fui para o exército [vietnamita]. Tive que ir para o exército para ter comida”, recorda Sinarth, que menino se fez soldado, numa altura em que, libertado o país do regime dos khmers vermelhos, estes prosseguiram a luta de guerrilha na selva, contra o que diziam ser a invasão vietnamita do Camboja, durante os dez anos de presença do Vietname no país.

“Fui baleado por uma AK47 três vezes, em 1980, 1982 e 1987. Na barriga, na virilha e acima do joelho esquerdo. Fui atingido por minas terrestres cinco vezes”, conta o ex-combatente, enquanto percorre os ferimentos no corpo, a prótese na perna esquerda. “Só tenho uma perna e um olho. Um pequeno osso do pé saltou para o olho, não vejo nada do olho direito. Foi uma mina terrestre, em 1985”. Do exército vietnamita, ao lado do qual combateu contra os khmers vermelhos, só tem uma convicção: “Eles lutaram contra o Khmer Rouge, protegeram as pessoas , não queriam que eles matassem as pessoas”.

Sobre os momentos de confronto com os guerrilheiros, sumariza: “Atirei contra eles no campo de batalha. Era um homem armado a lutar contra o Khmer Rouge”. Muitos deles ainda estão vivos… “Eles estão todos vivos”, interrompe, revoltado. É impossível perdoar o que aconteceu? “É preciso lembrar o que aconteceu, o passado, tudo”.

Moun Sinarth, ex-combatente, agora com 53 anos, viúvo e pai de duas filhas, trabalha há 18 anos como guia no Museu da Guerra, em Siem Reap, onde é conhecido como “O Gato”, que aqui se acredita ter nove vidas, pelas muitas vezes que fintou a morte. Todos os dias percorre com visitantes as diferentes áreas de um museu localizado num antigo campo minado, de portas abertas desde 2001, onde se expõe armamento, bombas e artilharia pesada recolhida na área de Siem Reap, e que inclui um pequeno centro de interpretação onde figuram exemplares de todos os tipos de minas dectados no Camboja, um dos países mais atingidos por minas terrestres no mundo.

Usou algumas destas armas expostas? “Usei todas”. É duro trabalhar num local com esta memória permanente da guerra? “Sim, é muito duro. Só tenho uma perna e um olho, é muito difícil encontrar um emprego”. Questionado se ainda se sente atormentado pelos anos de guerra, que lhe atravessaram toda a adolescência, Sinarth mostra-se incomodado, rejeita tocar uma ferida que nunca lhe foi permitido sarar. “Não estou interessado em nada, só em guiar as pessoas e receber algumas doações para a minha família. Não me preocupo com nada, porque só tenho uma perna e um olho, é muito difícil descrever tudo”.

“ELES ARRANJARAM ALGUÉM PARA CASAR COMIGO, NÃO PUDE ESCOLHER”

Numa cozinha a céu aberto, rudimentar, Loy Keo dá conta do caldo de peixe temperado com ervas para servir aos monges. Cabe-lhe, em cada dia, assegurar o alimento de dez homens que habitam uma área circunscrita, em torno do pagode Wat Tmey, paredes-meias com a aldeia de Nokor Krao, a 20 quilómetros de Siem Reap. Estudiosa do budismo, Loy, agora com 63 anos, é também ela uma sobrevivente da Kampuchea Democrática. Com a ajuda do filho, Sophoeum Soeung, na tradução, Loy resgata memórias difusas da chegada dos khmers vermelhos, que implicou o mesmo afastamento da família replicado por toda uma nação.

“Tinha mais de vinte anos. Levaram-nos para um sítio longe daqui, a um dia e uma noite de distância, para trabalharmos em campos de arroz. E depois levaram-nos para águas fundas, para cortar bambu na água. Não fiquei com a minha família mas com um outro grupo. Fui separada da família, éramos três irmãs”. Diz ter permanecido nos campos durante os anos do regime, com jornadas de trabalho entre as 7 e as 17 horas, e uma concha de caldo por dia para comer.

Como era a relação quotidiana com os khmers vermelhos? Eram violentos? “Na minha comuna era melhor, dependia do chefe da aldeia. Era trabalhar, trabalhar e ir para casa. Quem não cumprisse isto seria morto”. Loy, como tantas mulheres da sua geração, foi sujeita a um casamento forçado, com um homem indicado pelos khmers. “Eles arranjaram alguém para casar comigo, não pude escolher. Casámos antes de 79. Tive sorte, ele vivia aqui e não era Khmer Rouge. Eles organizaram em simultâneo 32 casais”. Como aceitou isso? “Tinha de aceitar”.

Do casamento resultaram 15 filhos, de que sobreviveram 10. Sophoeum Soeung, o sétimo filho, agora com 26 anos, recupera histórias que a mãe relatava sobre um período que já não lhe coube conhecer. “Contava-me que era só trabalhar, falava das bombas, que eram lançadas de aviões. O meu pai queimou metade do corpo porque disparou uma bazuca. Ele não lutou contra o Khmer Rouge mas estava com os que combatiam. Eles estavam sempre em movimento, às vezes ficavam na nossa aldeia. Morreu há dez anos”.

Num país que só há vinte anos, com o desmantelamento do Khmer Rouge, se libertou de décadas de guerra civil, subsiste em cada família uma memória de sobrevivência. “A mãe contava que cavaram um buraco, quando viam um avião, corriam para o buraco. Quando eu era criança vi muitas bombas no chão. Não sabia que eram perigosas, pegava e atirava ao rio”.

É importante para a sua geração saber o que aconteceu no passado? “Sim, é muito importante. Eu tenho uma ‘app’ no telemóvel para aprender sobre o que aconteceu, está em inglês e em khmer. Também porque sou condutor de tuk-tuk e às vezes os turistas querem saber”. Na escola, aprendeu algo sobre o Khmer Rouge? “Nos livros nada havia sobre o regime, na escola primária. Só a partir do 7º ano, mas não muito. Quando estava no 12º ano, tive uma professora muito boa a explicar esse período”.

QUEDA DO REGIME E A CONDENAÇÃO QUE SÓ ATINGE TRÊS LÍDERES

Depois de anos de conflito fronteiriço, com o fluxo de refugiados que desagua no Vietname, as relações entre os dois países entram em colapso. A Frente Kampucheana Unificada pela Salvação Nacional, organização que inclui alguns dissidentes do Khmer Rouge que haviam desertado para o Vietname – inclusive o actual primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen -, alia-se, num pequeno contingente, às Forças Armadas do Vietname, que invadem o Camboja no final de Dezembro de 1978 e capturam Phnom Penh a 7 de Janeiro de 1979.

O Vietname só retiraria as suas tropas do país dez anos mais tarde, e o Khmer Rouge manteria a luta armada, a partir de bases junto à fronteira com a Tailândia, até 1998, ano da morte de Pol Pot, sendo totalmente desmantelado em 1999.

Depois de anos de negociações, o Governo do Camboja chega a acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) para a formação de um tribunal híbrido com o objectivo de julgar os principais responsáveis pelos crimes cometidos durante o regime do Khmer Rouge. Formado em 2006, o tribunal, designado Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia – ECCC (Câmaras Extraordinárias nos Tribunais do Camboja), dá início ao julgamento em 2009, que, no caso 001, tem como arguido “Duch”, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, condenado a prisão perpétua em 2012. Processo em que testemunham Norng Chan Phal, Bou Meng e Chum Mey.

No caso 002, que tem início em 2011, são indiciados quatro ex-líderes do Khmer Rouge. Só Nuon Chea, o “Irmão nº2”, e Khieu Samphan, Chefe de Estado da Kampuchea Democrática, permanecem em julgamento, uma vez que Ieng Sary, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, morre em 2013, e Ieng Thirith, ex-ministra dos Assuntos Sociais, é declarada incapaz depois de um diagnóstico de Alzheimer. Em 2013, Nuon Chea haveria de assumir em julgamento “profundo remorso” e “responsabilidade moral” pelas mortes. A 7 de Agosto de 2014, Nuon Chea e Khieu Samphan são condenados a perpétua por crimes contra a humanidade. Só em Novembro de 2018, o tribunal os condena também por genocídio, pela tentativa de extermínio da minoria muçulmana Cham e das comunidades étnicas vietnamitas.

O tribunal seria amplamente censurado por só ter procedido a três condenações, acusado de lentidão e de alegada interferência política. O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, mostrou clara oposição a que o tribunal iniciasse novos julgamentos, alegando que tal poderia conduzir a violência. Havendo quem o acuse de não querer levar a fundo um processo em que ele próprio, antigo guerrilheiro do Khmer Rouge, teria que responder perante a justiça.

Quarenta anos depois da queda do regime, o Camboja é ainda uma nação que a custo dá conta dos seus traumas, onde quase todas as famílias guardam sobreviventes ou antigos assassinos. O primeiro-ministro Hun Sen, que combateu o general Lon Nol ao lado do Khmer Rouge, que mais tarde desertou e se juntou ao exército vietnamita para libertar o país, perpetua-se no poder desde Janeiro de 1985, com o Partido Popular do Camboja. “Continuamos a ter um Governo comunista. As pessoas têm medo, não se pode dizer nada contrário ao Governo. Os partidos da oposição nunca ganham as eleições, alguns desistiram de concorrer. Os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres”, resume Sothea, motorista de tuk-tuk, que diz só ter coragem de falar com estrangeiros.

Pelas 19 horas, junto às pontes que cruzam as duas margens do rio, no centro de Siem Reap, homens mutilados pela guerra tocam acordes de música tradicional Khmer. Num extremo da ponte iluminada, um homem sozinho, sentado no chão, a quem as minas terrestres arrancaram uma perna. As muletas estendidas junto a si. Canta uma melodia dolente, cântico que soa a lamento, na noite carregada de neóns. Homem-espectro, que aqueles que passam parecem ignorar. Como o casal europeu que repete a fotografia infinitas vezes, junto à ponte, a curta distância do homem mutilado. Sem nunca lhe dirigir o olhar.