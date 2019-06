Rumores: Deputados, sem pressa, querem “lei bem feita” e deixar descansados cidadãos e jornalistas 

A 1ª Comissão Permanente da AL quer que o Governo esclareça o artigo 25 da proposta de Lei de Bases de Protecção Civil, que criminaliza a transmissão de “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” em situações de emergência. Sugerem a sua alteração ou, em alternativa, a revisão do Código Penal, que já regula “crimes contra a ordem e tranquilidade públicas”. A Comissão considera a proposta “bastante confusa” e questiona o agravamento da sanção em relação à prevista para alarme por rumores na lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, de 2004.

Cláudia Aranda

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) exigiram ontem que o Governo esclareça o artigo 25 da proposta de Lei de Bases da Protecção Civil. Sugerem que o Governo, ou altere o artigo, ou o elimine, e proceda à revisão do actual Código Penal, que já regula “crimes contra a ordem e tranquilidade públicas”, em vez de regular esta matéria numa lei avulsa. A proposta de Lei de Bases de Protecção Civil que criminaliza a disseminação e transmissão de “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” em situações de emergência, nomeadamente quando ocorrem tufões, começou ontem a ser analisada na especialidade em sede da 1ª Comissão Permanente.

Em relação à meta para aprovação da lei, que o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, havia considerado desejável antes da época dos tufões, o presidente da 1ª Comissão Permanente, Ho Ion Sang, frisou ontem que a análise desta lei não pode “ser feita de maneira apressada”. “A lei, depois de aprovada, tem que estar bem feita, não podemos apressar, esperemos que, no futuro, a aplicação da lei possa resolver os problemas da sociedade, não queremos fazer uma lei à toa”, sublinhou.

Começando por referir-se às preocupações que o artigo 25 suscitou junto da comunicação social e dos cidadãos, Ho Ion Sang afirmou que também os deputados não entendem a necessidade de criar um “ crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública”, estabelecido no artigo 25, se o Código Penal já regula crimes similares.

Ho Ion Sang explicou que o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, durante a discussão da lei na generalidade na Assembleia Legislativa, afirmou que “uma parte dessas definições e conteúdos já estão reguladas no Código Penal, mas que em termos de protecção civil há umas ‘zonas cinzentas’ e que esta lei avulsa servia para aditar esse conteúdo”. Ho Ion Sang afirmou que, no entanto, os membros da Comissão sugeriram “se é possível resolver essas questões através do Código Penal, nomeadamente o artigo 294 [’Ameaça com prática de crime’] e 295 [’Abuso e simulação de sinais de perigo’]”, na secção de “crimes contra a ordem e tranquilidade públicas”, e sugeriram alterar o Código Penal, para “colmatar as deficiências actualmente existentes em relação à Protecção Civil”, e “com vista a deixar que os cidadãos e os órgãos de comunicação social fiquem descansados em relação a esta matéria”, frisou.

Concentrar estas matérias no Código Penal

Os deputados tencionam dialogar com o Governo sobre esta via de resolução. “É que se alteramos o Código Penal podemos ter uma lei penal mais íntegra”, acrescentou. O presidente da comissão chamou a atenção para a quantidade de leis avulsas e questiona a razão para o Governo agravar nesta proposta de lei a sanção para um crime também previsto na “Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis”, de 2004, que regulamenta o “alarme por rumores”. Esta lei, de 2004, determina que, “quem, com intenção de provocar alarme ou inquietação na população, proferir afirmações relativas a doenças transmissíveis com consciência da sua falsidade e com esse acto perturbar a vida normal da população, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias”. Na actual proposta de lei, “esta sanção é o dobro, então porque é que há esta diferença, se em 2004 já tínhamos uma lei relacionada com rumores”, questionou Ho Ion Sang, chamando a atenção, também, para a necessidade dos legisladores terem em conta a “proporcionalidade das penas”. A actual proposta de lei prevê penas de prisão de até dois e três anos – e multas até 240 dias.

Não é apenas o artigo 25 que os deputados da 1ª Comissão querem ver clarificado. No seu entender, esta proposta de lei é “bastante complexa, com conteúdo muito denso”, resumido “em apenas 29 artigos, que abrangem um âmbito muito alargado”. Por isso, “conseguimos ver que, quer em termos de redacção, estrutura, [a proposta de lei] não é muito clara, os artigos não estão muito claros e não conseguem reflectir todo o trabalho da protecção civil. Em relação à sanção penal, nomeadamente o artigo 25, também não é claro”, afirmou.

Em relação à estrutura da protecção civil, os deputados consideram que há disposições “bastante confusas”, e que a lei não é clara na atribuição das competências a cada uma das autoridades e estruturas de protecção civil, nem define os trabalhos a fazer por cada uma das entidades públicas envolvidas.