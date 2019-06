Pequim vai emitir títulos de dívida em Macau no valor de dois mil milhões de renmimbis

O Governo chinês vai emitir, no início de Julho, títulos de dívida no valor de dois mil milhões de renmimbis em Macau, anunciou ontem o gabinete do porta-voz do Governo. A medida constitui um “incentivo à construção do mercado de títulos de Macau”, que tem procurado desenvolver actividades financeiras com características próprias. “A emissão de títulos permite acelerar a construção das infra-estruturas e uma base sólida para o futuro desenvolvimento do mercado de títulos de Macau”, indicou na mesma nota.

Esta iniciativa é “um pequeno teste” e uma “alternativa às aplicações que não existem em Macau”, disse à Lusa o economista Albano Martins, que aconselhou os investidores “a fazerem contas” devido à oscilação da moeda chinesa. “Macau é um mercado de capitais excedentes, que têm alguma dificuldade em encontrar aplicações no mercado local, porque é um mercado pequeno”, observou o economista, destacando que este “novo produto”, apesar “de atraente”, levanta algumas questões.

Para Albano Martins, a crescente internacionalização da moeda chinesa tem de ser acompanhada por “alguma estabilidade do valor” da moeda chinesa, pelo que o Governo chinês deve assegurar que, apesar das “questões conjunturais”, não há “manipulações na taxa de câmbio”.

O renminbi desvalorizou 8% em relação ao dólar norte-americano, no ano passado, quando Pequim e Washington estão a travar uma guerra comercial que tem provocado a imposição de tarifas aduaneiras a milhares de milhões de dólares em importações de produtos entre os dois países. “A internacionalização faz-se com regras que são aceites por todas as partes e que são regras do negócio: investe-se em moedas cuja estabilidade é garantida”, disse. Se a China manipular a moeda para a tornar mais competitiva, “quando os investidores receberem a moeda de volta, vão receber um produto que vale menos”, avisou o economista.

Assim, em primeiro lugar, “as taxas têm de ser convidativas”. “É um investimento que se faz em renminbis, logo, quem quiser investir vai ter de adquirir a moeda chinesa para fazer essa aplicação”, sustentou. O comunicado acrescentou que a medida é de “grande importância” para orientar a emissão de obrigações de renminbi para Macau e reforçar a cooperação financeira entre a China continental e o território. O Governo afirmou esperar que a iniciativa atraia mais instituições a emitir títulos em renminbis em Macau.