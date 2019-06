Nos contrastes arquitectónicos de Macau, também pode haver uma identidade

Haverá uma identidade na arquitectura de Macau? João Santa-Rita confessa que “é estranho” ver uma Torre Eiffel no Cotai, mas diz que estes “contrastes já fazem parte da identidade de Macau”. Para o arquitecto, há que pensar sempre na identidade de um lugar antes de avançar com qualquer projecto, porque a arquitectura deve ser “sempre um reflexo do local onde está”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Eu acho que a identidade na arquitectura está intimamente relacionada com a sua relação com o território onde está inserida”, começa por dizer João Santa-Rita ao PONTO FINAL. O arquitecto, que trabalhou com Manuel Vicente em Macau, orientou ontem um seminário no Albergue SCM sobre o papel da identidade na arquitectura. Sobre o território, sugere que Macau sempre viveu bem com os seus contrastes e dá o exemplo da Torre Eiffel do hotel Parisian: “é estranho”, mas não choca.

Teve como título “Que identidade? Qual o lugar da identidade da cultura arquitectónica no contexto da globalização? – Uma determinada coisa, num determinado tempo pertence a um determinado lugar”, e foi o seminário que João Santa-Rita orientou ontem no Albergue. Aqui, o antigo bastonário da Ordem dos Arquitectos de Portugal, entre 2014 e 2016, questionou o conceito de identidade na arquitectura.

Então, o que é a identidade na arquitectura? “Eu acho que a identidade na arquitectura está intimamente relacionada com a sua relação com o território onde está inserida, com as condições que levaram, num determinado momento, à sua produção, e com aquilo que são os aspectos da cultura de quem a constrói, isso traduz-se numa identidade”, responde o arquitecto formado em 1986 pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.

Para João Santa-Rita, qualquer arquitecto, antes de pensar um projecto, tem de pensar a identidade do local onde este se encontra, “sempre teve de pensar”. “Quando não olha [para o local onde está inserido], sucedem problemas, porque a arquitectura é sempre um reflexo do local onde está”, refere. O arquitecto diz que “arquitectura deve reflectir sobre o local onde está”, mas explica que “não é se estiver num local muito pobre que lhe devo dar mais pobreza, não é isso; tem de reflectir e pensar: ‘o que é que falta a este lugar para o tornar melhor?’”. Esse é, segundo o próprio, o grande desafio da arquitectura: “A arquitectura tem sempre que melhorar algo, este é o grande desafio da arquitectura, tem de ser sempre para melhorar”. Ainda que haja lugares onde a identidade é esquecida, devido a “fenómenos globais que impõem determinados modelos a determinadas regiões”, para o arquitecto, hoje em dia é dada a devida importância à identidade.

Le Corbusier e Louis Khan são alguns dos exemplos de arquitectos “globais” que “olharam para os locais onde interviram para que, precisamente, as suas obras assimilassem partes da identidade das culturas, para não serem completamente anónimas a isso”, aponta. O arquitecto tem, então, de gerir a sua identidade pessoal com a identidade do lugar: “Essa gestão é um desafio, mas foi para isso que nós fomos ensinados e formados, por isso é que nos deram a ler a história da arquitectura e não nos deram só a ler a história da arquitectura onde nós vivemos, como é que diferentes culturas foram construindo e foram fazendo”. O arquitecto tem de ter a “capacidade de olhar para o mundo e saber interpretar e traduzir isso num programa e num desenho finalmente”.

EM MACAU, “OS CONTRASTES JÁ FAZEM PARTE DA IDENTIDADE”

João Santa-Rita colaborou com o arquitecto Manuel Vicente em Macau, nomeadamente no novo edifício da TDM, no World Trade Center e nas obras dos lagos Nam Van. Sobre a realidade arquitectónica do território, diz que “há coisas que estão naturalmente mais coladas a uma determinada relação com Macau e outras mais descoladas, mas não conheço nenhuma cidade em que tudo esteja ligado à cidade, há sempre coisas que estão mais desviadas daquilo que devia ser a sua relação com a cidade”. Para o arquitecto, “isso faz parte de como a cidade vai evoluindo”.

Confessando ter trabalhado poucos anos em Macau para opinar, acaba por sugerir que Macau viveu sempre bem com estes contrastes: “Deixo a interrogação se Macau não viveu sempre bem com certo tipo de contrastes e de coisas que se afirmavam”. “Os contrastes já fazem parte da identidade de Macau”, afirma.

Não é com choque que João Santa-Rita olha para a zona do Cotai: “Eu olho para aquilo como aquilo é, um conjunto que está circunscrito e balizado, uma espécie de ilha onde acontecem coisas”. “É óbvio que é estranho ver uma Torre Eiffel, mas também não é novidade, já há Torres Eiffel em outros sítios”, aponta. Para Santa-Rita, os contrastes de Macau são um desafio: “Eu, como visitante, digo que não saio daqui a achar que o mundo acabou, nada disso. Digo que é um desafio. Temos de ver como é que a cidade vai conviver com aquilo, e como é que aquilo vai conviver com a cidade”.

Acerca do trabalho em Macau com Manuel Vicente, João Santa-Rita lembra-o como “fascinante” e “um desafio muito grande”. O arquitecto, que morreu em 2013, responsável pelos edifícios do bairro do Fai Chi Kei, do novo edifício da TDM, do posto de bombeiros do bairro da Areia Preta e do edifício do World Trade Center, “era um homem com uma grande capacidade de olhar e de antever as coisas do ponto de vista daquilo que podiam ser as transformações da cidade e com capacidade para intervir nas transformações e com uma grande abertura, não sendo um homem de preconceitos”, descreve João Santa-Rita.