Nações Unidas insistem no crime de tráfico de influências, Macau mantém processo em ‘stand by’

Nos últimos anos, a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Corrupção sugeriu já algumas vezes que a RAEM deveria criminalizar o tráfico de influências. Em 2013, parecia uma prioridade para Chui Sai On, mas, entretanto, ficou tudo na mesma. Ou seja, há um vazio legal nesta matéria. A sua introdução voltou a ser pedida mas o Comissariado Contra a Corrupção, seis anos depois da primeira iniciativa, ainda a vai estudar.

Esteve quase para acontecer em 2013, até houve uma proposta de lei, depois de a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Corrupção ter pedido a Macau para introduzir o crime de tráfico de influências no Código Penal. A ideia não avançou, sob o argumento de que não há nenhuma obrigação internacional de legislar sobre a matéria. O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), através do presidente André Cheong, ontem, voltou a afirmar que aquele organismo internacional mantém a sugestão, mas que o organismo que tutela ainda vai pensar sobre a matéria. “O tráfico de influências foi uma recomendação da ONU. Vamos incorporar no nosso relatório de estudos. Qual vai ser a nossa postura, vocês vão ver”, deixa no ar Cheong, acrescentando que sobre esta matéria “os peritos das Nações Unidas já deram algumas pistas e opiniões, e é uma questão que vamos analisar”.

Este responsável diz que os avisos reiterados por parte daquela instituição, não estão relacionados com o facto de a ONU pensar que na RAEM existe um problema grave em relação a este tipo de criminalidade. “Não quiseram dar enfoque à situação da corrupção em Macau, mas acham que o nosso regime anti-corrupção tinha lacunas neste aspecto”, explicou o presidente do CCAC.

Em 2016, o mesmo Cheong tinha afirmado que “não decorre da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção para a RAEM qualquer obrigação de legislar sobre a matéria”. No mesmo ano, o CCAC afirmou que o tráfico de influências é matéria “sob observação” e que “só quando as circunstâncias o justificarem se ponderará avançar com a eventual elaboração de uma proposta [de lei]”. Ou seja, que se o diploma não avançou “terá sido por não se ter concluído pela oportunidade da mesma”. Mais de três anos depois, continua tudo na mesma, e só o próximo relatório do CCAC responderá se esta altura será considerada a melhor.

Lei com 30 anos a precisar de melhorias

André Cheong disse ainda que a lei de combate à corrupção vai merecer uma revisão, na qual se vão incluir os casos que estão relacionados com os trabalhadores da Função Pública. “No Código Penal (CP) temos a corrupção activa, a corrupção passiva e ainda a questão dos subornos. O CP entrou em vigor em 1996, são mais de 30 anos de vigência, não estando algumas disposições em conformidade com a convenção contra a corrupção das Nações Unidas. Depois destes encontros, estamos a desenvolver os trabalhos de revisão da lei penal no que diz respeito à corrupção”, garantiu. O próprio CCAC, e a lei orgânica que o rege, serão alvo de análise para perceber se “temos uma estrutura que poderá ou não dar recado às necessidades actuais”.

Jaime Carion sem respostas

Outro tema que esteve em discussão na conferência de imprensa foi o caso do ex-director das Obras Públicas, Jaime Carion, que, segundo a TDM Rádio noticiou na última sexta-feira, teve cerca de 40 imóveis arrestados, estando a ser investigado pelo Ministério Público. A maioria dos bens, no entanto, não estava no nome do ex-dirigente público. Cheong reconheceu que o caso “traz questões que preocupam a sociedade”, e “envolvem uma figura pública”, mas o “dever de sigilo” faz com que não se possa pronunciar sobre o caso. “Não podemos dar mais informação, ainda está em investigação”, respondeu, de diversas formas, o presidente do CCAC às perguntas consecutivas dos jornalistas sobre o tema. Em 2017, um anúncio do Tribunal Administrativo dizia que Jaime Carion estava em parte incerta. O agora suspeito deixou o cargo de director das Obras Públicas em 2014, tendo pedido a reforma.

Governo encomenda estudo sobre 70 terrenos

O Chefe do Executivo Chui Sai On ordenou ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que elaborasse um estudo sobre a Lei de Terras, mais especificamente em relação aos mais de 70 terrenos cuja propriedade caducou. “Estamos a recolher as informações necessárias para a realização do relatório”, afirmou o presidente do CCAC, André Cheong. “Depois da recolha desta informação, fizémos uma análise sistemática de todos os processos”, elucidou, afirmando que não se trata de um trabalho fácil porque alguns dos processos não tinham muitos documentos de sustentação. Por isso, por enquanto, “é difícil prever a data de divulgação deste relatório sobre os terrenos”.

Cheong acrescentou que agora, ao fim de 25 anos, a concessão dos terrenos está caducada. Mas garantiu que “os estudos do CCAC não vão comprometer as decisões judiciais. Intervimos separadamente”. O mesmo explica que os trabalhos do comissariado incidem na “análise sobre a legalidade de caducidade depois de 25 anos de concessão”.

O objectivo é, no final, com a elaboração do relatório, “haver a hipótese de fazer uma revisão de todo o estatuto de caducidade e de concessão de terrenos”. Já em relação à Colina da Ilha Verde, depois de, anteontem, o CCAC ter escrito no relatório sobre aquele local que os serviços do Governo, nomeadamente o Instituto Cultural, e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), não cumpriram rigorosamente a lei, naquilo que é a preservação do património e o planeamento urbanístico, os dois serviços responderam, ontem, exactamente da mesma forma dizendo que “dão grande importância” ao estudo do comissariado.

A DSSOPT escreveu em comunicado que a “Colina da Ilha Verde foi classificada como sítio de património cultural, por isso é protegida e regulamentada pela Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, e que “antes de iniciar quaisquer trabalhos relacionados com a Colina da Ilha Verde, irá certamente auscultar o parecer do Instituto Cultural e executar os trabalhos de acordo com o mesmo. E depois promete que “irá acompanhar rigorosamente o parecer proferido pelo CCAC e vai verificar e melhorar os seus trabalhos, no sentido de assegurar que as disposições das leis vigentes são cumpridas”.

Já o IC, depois de elencar o conjunto de medidas de protecção da Ilha Verde que foi tomando ao longo do tempo, prometeu que “terá em atenção as sugestões emitidas pelo CCAC e irá acompanhar e tratar oportunamente as recomendações, contactando com os proprietários relevantes e supervisionando-os no sentido destes levarem a cabo as obras de restauro o mais rápido possível”. J.C.M.