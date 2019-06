Lição de Hong Kong faz Ho Iat Seng pedir solução alternativa a artigo 25.º

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) e candidato a Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se na semana passada com um grupo de assessores jurídicos e “pediu-lhes para activamente encontrarem uma melhor solução para o artigo 25”, da proposta de Lei de Bases de Protecção Civil, avançou ontem Sulu Sou. O deputado falava à margem da primeira reunião da 1ª Comissão Permanente da AL, que está a analisar desde ontem a proposta de lei que prevê penas de prisão até dois e três anos para quem dissemine “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” em situações de emergência.

“Penso que nem o presidente ou a Assembleia Legislativa querem que esta proposta de lei afecte a estabilidade social, sobretudo num ano como este”, afirmou Sulu Sou. No entender do deputado, que participou na reunião, esta preocupação de Ho Iat Seng e da AL em evitar conflitos relacionados com esta proposta de lei, “talvez esteja relacionada com as lições aprendidas em Hong Kong”, onde houve uma reacção massiva da população contra a lei de extradição.

Manifestando-se “absolutamente contra o artigo 25”, o deputado afirmou que há já consenso sobre a necessidade do Governo alterar a referida provisão, tendo sido essa a principal conclusão da primeira reunião da 1ª Comissão. Sulu Sou acrescentou que na reunião que Ho Iat Seng manteve com os assessores jurídicos alguns sugeriram a revisão do Código Penal. “Penso que esta situação prova que ele não querem nenhuma desarmonia por causa desta lei”, disse.

O deputado acrescentou que a assessoria jurídica defende “o princípio da unidade do sistema jurídico”. “Não devemos acrescentar mais crimes em leis diferentes, nós também perguntámos aos assessores jurídicos para partilharem as suas opiniões com o Governo, para que considere cancelar o artigo 25”, afirmou Sulu Sou. Além disso, no caso de ser alterado o Código Penal, o consenso é que, a introduzir novos crimes, os seus contornos devem ser “muito claros”, afirmou.

Sulu Sou foi um dos quatro deputados que, na discussão na generalidade na Assembleia Legislativa, a 10 de Junho, votou contra a proposta de Lei de Bases de Protecção Civil. Os outros três foram Ng Kuok Cheong, Au Kam San e José Pereira Coutinho. C.A.