Guardas condenados pelo TUI a 19 e 15 anos de prisão por permitirem entradas ilegais

O Tribunal de Última Instância (TUI) informou ontem ter condenado dois guardas do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) a 19 e 15 anos de prisão por terem facilitado a entrada, pelo Posto Fronteiriço do Cotai, de indivíduos que estavam interditos de entrar em Macau. O TUI acabou por baixar a pena aplicada pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) em 2018, que tinha condenado os guardas a penas de prisão de 19 e 21 anos.

Entre 2016 e 2017, “os dois arguidos usaram os seus poderes ou a sua influência no trabalho, por 17 vezes e por dez vezes, respectivamente, com base nas suas relações particulares ou para receberem vantagens patrimoniais”, para ajudar “indivíduos que estavam interditos de entrar em Macau, a entrarem ou a saírem de Macau através de meios ilícitos, via Posto Fronteiriço do Cotai”. Ao prestarem serviço no balcão dos corredores de entrada e saída de veículos, os guardas providenciavam veículos de matrícula de Guangdong e Macau para transportar os indivíduos clandestinos e tratar das suas formalidades de entrada e saída nos seus balcões, mas sem verificar os seus documentos de identificação. Quando prestavam serviço no sistema de controlo automático, estes guardas entregavam, previamente, a esses indivíduos os seus Bilhetes de Identidade de Residente de Macau para os utilizar na passagem. Já quando os arguidos prestavam serviço nas passagens de inspecção manual, os mesmos guardas, a que o TUI chama de guardas “deixa passar”, diziam aos indivíduos clandestinos que passassem pelos seus balcões para fazer a inspecção manual, ajudando-os a entrar e a sair de Macau.

Em 2018, o TJB havia condenado os dois guardas a 19 e 21 anos de prisão. Os guardas recorreram para o Tribunal de Segunda Instância (TSI), que passou a condenar os arguidos a 16 e 19 anos de prisão. Os dois guardas recorreram ao TUI que agora deliberou uma pena de 19 e 15 anos de prisão. Na sentença, o TUI justifica que a acção dos dois foi de “elevada gravidade”, tendo afectado “gravemente” o bom funcionamento do sistema de controlo de entrada e saída de Macau e “o prestígio e a imagem das Forças de Segurança da RAEM”. A.V.