Candidatos a Chefe do Executivo terão de apresentar candidaturas entre 8 e 23 de Julho

Na 17.ª reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) ficou decidido o calendário para a apresentação das proposituras dos interessados a suceder a Chui Sai On: entre 8 e 23 de Julho. Fica, assim, definido que dentro deste período os futuros candidatos terão de obter e apresentar os boletins de propositura junto dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

Aos jornalistas, após a reunião da CAECE, Song Man Lei, presidente da comissão, disse que “os interessados podem, durante o período de propositura, procurar apoio dos membros do colégio eleitoral”. “Depois de obter o apoio dos membros do colégio eleitoral, também durante este período, podem entregar o boletim e nós, depois, vamos apreciar se são ou não aceites”.

No calendário para a eleição do Chefe do Executivo, fica também definido que a publicitação da decisão da CAECE sobre a admissibilidade dos candidatos propostos será feita a 30 de Julho. Caso a admissibilidade seja negada, os interessados poderão reclamar da decisão da CAECE no dia seguinte, podendo depois recorrer para o Tribunal de Última Instância. A lista de candidatos definitivamente admitidos será anunciada a 9 de Agosto. A campanha eleitoral decorrerá posteriormente, entre o dia 10 de Agosto e o dia 23. O dia das eleições está marcado, recorde-se, para o dia 25 de Agosto.

O anúncio do prazo para a apresentação das candidaturas surge um dia depois de ter sido publicado em Boletim Oficial o nome dos 400 membros do colégio eleitoral que vai escolher o Chefe do Executivo para os próximos cinco anos. Para poder apresentar uma propositura para suceder a Chui Sai On, os interessados terão de recolher o apoio de, pelo menos, 66 membros do colégio eleitoral. A.V.