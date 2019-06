Associação de jornalistas quer encontro para transmitir preocupações a deputados

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) entregou ontem um pedido de audiência com os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que ontem começaram a analisar, na especialidade, a proposta de Lei de Bases de Protecção Civil. Numa carta dirigida ao presidente da Comissão, Ho Ion Sang, a associação de jornalistas reitera a preocupação com o texto da proposta de lei, defendendo que é preciso alterar o artigo 25 de modo a “evitar um impacto negativo ao nível da liberdade de expressão e liberdade de imprensa”.

O artigo 25 da proposta de lei introduz o “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública” referente a situações após declaração do estado de prevenção imediata, e prevê a criminalização de “notícias falsas, infundadas e tendenciosas”, com penas até três anos de prisão. Para a AIPIM, a adjectivação “infundadas e tendenciosas” é “desadequada e altamente subjectiva” e coloca em risco “liberdades fundamentais”.

Numa carta anterior dirigida ao secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a associação sugeria que o Código Penal poderia ter as respostas para o que se pretendia evitar com a formulação do novo tipo de crime. O recurso ao Código Penal para tratar desta matéria foi ontem também sugerido pelos membros da Comissão na primeira reunião dedicada à análise na especialidade da proposta de lei. Na eventualidade da matéria não estar coberta pelo Código Penal, a AIPIM propunha como solução mais adequada “uma simples alteração ao Código Penal, com uma delimitação muito concreta do âmbito desse novo crime”.

A associação tinha já pedido ao Governo e aos deputados uma alteração à proposta de Lei de Bases de Proteção Civil, bem como “uma clarificação dos conceitos em causa” e “alterações ao artigo com vista a uma delimitação mais estrita e clara do escopo da aplicação da lei”. Para a AIPIM, a redação do artigo 25 representa “um risco ao nível da liberdade de imprensa, independência editorial dos órgãos de comunicação social e jornalistas e do direito dos cidadãos à informação, podendo criar um clima de inibição do papel dos jornalistas após declaração do estado de prevenção imediata”. C.A.