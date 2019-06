Serviços do Governo “não cumpriram rigorosamente” a lei no terreno da Colina da Ilha Verde

Numa nota divulgada ontem, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) anunciou ter concluído a investigação sobre o terreno da Colina da Ilha Verde. No comunicado, o CCAC diz que “não existem indícios suficientes ou provas para ilidir a propriedade inscrita no registo predial e os limites e a área do terreno definidos na planta cadastral”, mas, ainda assim, afirma que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e o Instituto Cultural (IC) “não cumpriram rigorosamente as disposições da Lei de Salvaguarda do Património Cultural e da Lei do Planeamento Urbanístico”.

Recorde-se que um dos terrenos privados da Colina da Ilha Verde alberga o Convento Jesuíta, que se encontra em disputa judicial para determinar a propriedade, entre a Companhia de Desenvolvimento Wui San e a Empresa de Fomento de Investimento Kong Cheong. A Companhia de Desenvolvimento Wui San adquiriu o terreno, com 56 mil metros quadrados, em 2007, por 188,3 milhões de dólares de Hong Kong à Empresa de Fomento de Investimento Kong Cheong e, relativamente ao direito de propriedade, o CCAC diz não se ter deparado com “quaisquer provas que demonstrem situações de contrafacção ou de falsidade sobre a escritura pública da aquisição” do respectivo terreno.

Já no que toca à conservação e planeamento do terreno da Colina da Ilha Verde, o CCAC diz, então, que “os respectivos serviços públicos não cumpriram rigorosamente a Lei de Salvaguarda do Património Cultural e a Lei do Planeamento Urbanístico no que respeita à conservação e planeamento”.

O Plano de Ordenamento Urbanístico do terreno foi feito em 2010 e revisto em 2014. Em 2017, a DSSOPT procedeu à alteração de uma parte do conteúdo do Plano de Ordenamento de acordo com o parecer do IC, aumentando o espaço verde que se encontrava sob protecção e reduzindo a área onde era permitida a construção de edifícios. Agora, o CCAC diz que esta revisão do plano não só não foi objecto de consulta pública, como não foi objecto de divulgação oficial. O CCAC refere ainda que este caso constitui uma violação da lei e que esta prática “não é apenas fazer as coisas às avessas, provoca também, inevitavelmente, no público, dúvidas de que alguém efectuou uma ‘falsa partida’ intencionalmente”. A.V.