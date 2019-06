Os 250 anos do nascimento de Beethoven na nova temporada da Orquestra de Macau

O violoncelista alemão Alban Gerhardt sobe ao palco para o concerto de abertura da temporada 2019 – 2020 da Orquestra de Macau, a 31 de Agosto, no Centro Cultural de Macau. Para marcar os 250 anos do nascimento do compositor alemão, o intérprete lendário Rudolf Buchbinder encerra o ciclo com cinco concertos para piano de Beethoven ao longo de dois dias consecutivos, em Julho de 2020.

A Orquestra de Macau vai dedicar a próxima temporada, que arranca a 31 de Agosto, à celebração dos 250 anos do nascimento do compositor e pianista alemão Ludwig van Beethoven. Para o evento, “Amor-Beethoven”, que se prolonga por 2020, está previsto um orçamento de 10 milhões de patacas, adiantou Leong Wai Man, a vice-presidente que ontem falou na qualidade de presidente substituta do Instituto Cultural (IC), durante o lançamento do evento. A programação da temporada 2019-2020 da orquestra formada em 1983 inclui, além dos concertos – alguns com entrada gratuita-, conversas pré-espectáculo, visitas guiadas, sessões de intercâmbio com os músicos, ensaios abertos ao público e ‘masterclasses’.

Alban Gerhardt, violoncelista alemão, é o convidado do concerto de abertura da nova temporada, a 31 de Agosto, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), com um programa que inclui Dvorak, Shostakovich & Tchaikovsky.

O maestro principal da Orquestra de Macau, Lu Jia, destacou ontem que esta temporada de concertos inclui os ciclos completos das sinfonias do compositor Beethoven, da nº1 à nº9, assim como cinco concertos para piano pelo lendário intérprete Rudolf Buchbinder, nascido na antiga Checoslováquia, agendados para 24 e 25 de Julho de 2020. Em “Concertos para Piano de Beethoven por Rudolf Buchbinder”, que encerra a temporada, o pianista associa-se à Orquestra de Macau para apresentar cinco concertos para piano de Beethoven ao longo de dois dias consecutivos.

O maestro e violinista austríaco Rainer Honeck leva a 27 de Março de 2020, à Igreja de São Domingos, com entrada gratuita, as “tradições performáticas dos tempos de Beethoven e de Mozart”, dois compositores “de escolas clássicas vienenses com personalidades, estilos musicais e experiências de vida completamente diferentes”. Mozart escreveu o Concerto para Violino nº5 cheio “de vigor juvenil” e mostrava interesse pelos estilos musicais turco e cigano, enquanto Beethoven, quando escreveu a Sinfonia nº7, “era um homem maduro, de 40 anos, que compôs a peça com um ímpeto magnânimo e significado profundo”, descreve a nota da organização.

Antes, a 31 de Dezembro, realiza-se o Concerto de Ano Novo, com o maestro austríaco Thomas Rosner e a soprano Marysol Schalit, no CCM, às 20 horas, com um repertório dedicado a Johann Strauss.

A 11 de Janeiro de 2020, o concerto “Em Diálogo com o Violoncelo” será apresentado pela violoncelista Raphaela Gromes, sob a batuta do maestro Lü Shao-Chia, de Taiwan, com um repertório que inclui o inglês Elgar, o alemão Schumann e o russo Tchaikovsky.

Michał Nesterowicz, maestro principal convidado da Sinfonieorchester Basel, e a acordeonista letã Ksenija Sidorova, apresentam no Dia dos Namorados, a 14 de Fevereiro, no CCM, o concerto em estilo de tango, “Paixão Latina”.

A 11 de Abril, na Igreja de São Domingos, realiza-se o Concerto de Páscoa, com “Stabat Mater”, de Pergolesi, com a soprano Anna Karmasin e a meio-soprano Susan Zarrabi, sob a direcção de Lu Jia.

Destaque também para um dos solistas de metais mais aclamados, o trombonista sueco Christian Lindberg que actua, também, na Igreja de São Domingos, com entrada gratuita, a 24 de Abril de 2020.

Em 2020 assinala-se o 50º aniversário do Dia da Terra e a Orquestra de Macau e o parceiro MGM vão organizar o concerto “Um tributo à natureza”, destinado a proporcionar “uma experiência audiovisual sensacional”, que integra música clássica e imagens digitais projectadas “na maior área do mundo de ecrãs LED interiores permanentes” no “The Spectacle”, do MGM Cotai.

Na nova temporada, a Orquestra de Macau lança o ciclo “Música Alegre”, em colaboração com o Teatro Platypus, do Canadá, o actor e compositor Paul Dooley, dos Estados Unidos da América, e o maestro associado da Orquestra Sinfónica de Singapura Jason Lai, para apresentar três concertos dedicados “a jovens aficionados”.

Os bilhetes para os concertos da nova temporada estarão à venda na bilheteira online a partir de 30 de Junho, estando disponível um desconto de 40% na compra antecipada de bilhetes entre 30 de Junho e 17 de Agosto.

IC tem 991 funcionários e pretende recrutar mais 49 em 2019

O Instituto Cultural (IC) prevê contratar este ano 49 funcionários. O IC emprega 991 funcionários, adiantaram aqueles serviços em resposta a um pedido de informação feito pelo PONTO FINAL. “Actualmente, no Instituto Cultural há 991 funcionários, e prevê-se que sejam contratadas um total de 49 pessoas em 2019”, lê-se na resposta enviada por e-mail. Ontem, Leong Wai Man, vice-Presidente do IC, avançou que o instituto estava a recrutar pessoal. “Abrimos uma série de vagas, para diferentes departamentos”, disse, falando à margem da apresentação da temporada de concertos da Orquestra de Macau 2019-2020. Nos últimos anos, o número de eventos culturais na cidade cresceu, nomeadamente com o lançamento, em Junho, da primeira edição do festival Arte Macau e do 2º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A fim de conseguir dar conta do recado, o IC tem estado a recrutar. “Penso que teremos mais recursos humanos no curto termo, porque alguns colegas estão a chegar à idade da reforma e temos que os substituir”, adiantou a vice-presidente do IC, Leong Wai Man. “Todos os eventos e actividades, planeamos com um ano de avanço, pelo menos, e o trabalho é organizado de acordo com os recursos humanos que temos no nosso instituto, claro”, explicou. Os novos recrutados são sujeitos a formação. “Leva algum tempo a treiná-los, pelo que não estão prontos para substituir imediatamente os que saem”, acrescentou a responsável. C.A.