Manifestantes planeiam mais protestos em Hong Kong para chamar a atenção do G-20

Os responsáveis pelos recentes protestos em Hong Kong disseram ontem que estão a planear mais manifestações para quarta-feira, na esperança de chamar a atenção dos líderes mundiais que participam da cimeira do G-20, no Japão.

Os dirigentes da Frente Civil de Direitos Humanos esperam que os líderes mundiais reunidos esta semana em Osaka, no Japão, ouçam as preocupações dos manifestantes com o enfraquecimento da autonomia legal da cidade em relação à China continental. Ontem, estes dirigentes falaram publicamente perto da sede do governo da cidade, onde alguns manifestantes permaneceram, embora os escritórios do prédio já tenham sido reabertos.

Os protestos mantiveram-se nas últimas semanas em Hong Kong devido a legislação que foi vista como um aumento do controlo de Pequim. No sábado, a polícia de Hong Kong anunciou que vai abrir uma investigação contra os manifestantes que bloquearam a sede da polícia na sexta-feira, considerando esta acção como “ilegal e irracional”. Nesse dia, milhares de pessoas reuniram-se em frente da sede da polícia exigindo a retirada definitiva da lei da extradição e libertação dos detidos no protesto de 12 de Junho e a demissão da chefe do Governo, Carrie Lam.

Os jovens, vestidos com ‘t-shirts’ e máscaras, montaram barreiras nas estradas e bloquearam a circulação de viaturas, exigindo a libertação daqueles que foram detidos no protesto de 12 de Junho, marcado por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que usou gás lacrimogéneo, gás pimenta e balas de borracha para dispersar os manifestantes. O protesto de sexta-feira aconteceu depois de três outros que levaram milhões de pessoas a manifestarem-se nas ruas contra as alterações a uma lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes. A chefe do Governo, Carrie Lam, foi obrigada a suspender o debate sobre as emendas planeadas e a pedir desculpas em duas ocasiões, mas não retirou a proposta.

Proposta em Fevereiro e com uma votação final prevista para antes do final de Junho, a lei permitiria que a Chefe do Executivo e os tribunais de Hong Kong processassem pedidos de extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

Os defensores da lei argumentam que, caso se mantenha a impossibilidade de extraditar suspeitos de crimes para países como a China, tal poderá transformar Hong Kong num “refúgio para criminosos internacionais”. Os manifestantes dizem temer que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garanta a salvaguarda dos direitos humanos.

