Joshua Wong: “A acção directa e a desobediência civil são a solução”

Um jovem contra a toda poderosa China, ou a personificação da luta de “David contra Golias” no terreno do Império do Meio. Joshua Wong emergiu do “Umbrella Movement” como um líder natural, o rosto visível que, à época, representava a simplicidade daquela revolta e a determinação de toda uma população no corpo de um miúdo de 17 anos. Agora, cinco anos depois, em entrevista ao PONTO FINAL, uma semana depois de ser libertado da cadeia, fala de quase tudo: desde a táctica futura para a luta contra a lei de extradição, às críticas aos manifestantes, o olhar que tem sobre a China, e ainda sobre as suas ambições políticas. Sempre assertivo, sempre determinado, sempre desafiador, como se estivesse num palanque a discursar.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

O cenário é o mesmo das lutas recentes contra a lei de extradição, em Hong Kong, mas o ambiente não tem nada a ver com o dos últimos dias. A esplanada com vista para o LegCo está vazia. Joshua chega sozinho, quase 20 minutos antes da hora marcada, passo firme e determinado que contrasta com o corpo franzino e não muito alto. Cumprimenta brevemente os repórteres do PONTO FINAL, e nós sabemos que tem uma agenda muito apertada, pelo que a pergunta imediata é: “Começamos já?” “Hum, tinha uma entrevista marcada antes, mas não vejo a jornalista. Vou só lá dentro”. A repórter estava no interior do café, e logo ali deu a primeira entrevista, seguiu-se o encontro com o PONTO FINAL, e de seguida ainda tinha marcada uma conversa com os espanhóis do ABC. Desde que saiu da prisão, há uma semana, o jovem de 22 anos — activista que começou a dar nas vistas em 2012 ao lutar pelo “escolarismo” que se opunha à tentativa do anterior Chefe do Executivo C.Y. Leung em implementar a “educação nacional”— tem-se desmultiplicado em entrevistas. Normalmente dá 15 minutos a cada órgão de comunicação social, mas o PONTO FINAL conseguiu dobrar o tempo depois de muitas tentativas, apelando à necessidade de tempo para ter boas imagens. Os temas em cima da mesa eram muitos e o tempo pouco, mas Joshua faz com que cada segundo conte. Respondeu a 29 perguntas em menos de 20 minutos. Tem quase todas as respostas na ponta da língua — tão mecanicamente que alguns poderiam dizer que está em “piloto automático” — mesmo que isso signifique num par de situações contornar o que lhe é questionado.

O vigor com que saiu da cadeia para se juntar à luta mantém-se bem vivo. Continua a pedir a demissão de Carrie Lam, devido ao papel que teve na violência com que a manifestação de 12 de Junho terminou, tendo comparado esse evento a Tiananmen.

Sabe que, no longo prazo, a queda de Lam não mudará nada de fundo no cenário político da RAEHK, porque Pequim continua a mandar. Mas garante que, custe o que custar, vai lutar “por uma autonomia que seja genuína”. Neste momento, olha para Norte e não vê nada em que se reveja. Diz que tem esperança de que um dia todos os chineses saibam o que é a liberdade e conheçam o seu significado. Antes disso, e respondendo à polémica causada pelos protestos da passada sexta-feira — em que os manifestantes cercaram a sede da polícia durante 15 horas, e bloquearam o acesso a vários edifícios públicos— Joshua dispara: “A acção directa e a desobediência civil são a solução, especialmente antes da Cimeira do G20. Esta quarta-feira as pessoas vão voltar às ruas outra vez, com uma mobilização em massa, mostrando assim a força da população”.

Foi libertado um mês antes do que estava previsto, como é que interpretou isso? Acha que o Governo quis demonstrar alguma boa vontade com os manifestantes, e o usou para atingir este objectivo?

Quando fui preso, a 16 de Maio, já sabia que ia sair a 17 de Junho. Porque, de acordo com o sistema da “Common Law”, em Hong Kong, alguém que esteja detido — não interessa se matou, ou se entrou numa manifestação, ou ainda se é alguém que esteja envolvido num caso de corrupção — os juízes vão directamente deduzir um terço da pena. Por isso me retiraram 40 dias. O que significa que o facto de me terem libertado nesse dia, não tem nada que ver com qualquer manifestação que estivesse a acontecer.

Esteve detido um mês, quais são as imagens e os sentimentos mais fortes que lhe ficaram dessa experiência?

Foram as pessoas de Hong Kong. Impressionaram-me bastante, mesmo não tendo podido participar na manifestação que juntou dois milhões. Este movimento não impressionou apenas todos os que vivem aqui, esse sentimento alastrou às pessoas do mundo inteiro que se identificaram com os manifestantes. É por isso que nós queremos continuar a nossa luta. Infelizmente, não pude estar na linha da frente com os outros activistas, mas vamos continuar a nossa batalha.

Disse noutra entrevista que os guardas na prisão lhe diziam que se iam juntar às manifestações…

Sim, eles juntaram-se. Eu estava na minha cela com outros prisioneiros e era difícil de saber o que se passava e as horas, mas penso que mesmo assim superei mais uma etapa para continuar a lutar.

Quando saiu da prisão, exigiu de imediato a demissão de Carrie Lam. Acredita que no actual cenário político de Hong Kong há uma diferença real entre ter a actual Chefe do Executivo ou um outro qualquer líder pró-Pequim, no LegCo?

Independentemente de que quem venha a ser o líder do Governo de Hong Kong seja uma marioneta de Pequim, Carrie Lam tem de se demitir porque foi ela que permitiu que a polícia usasse balas de borracha para disparar contra os activistas. Mas antes de ela sair, deve pelo menos fazer com que esta lei caia de vez e completamente, e não somente pará-la ou suspender temporariamente o processo legislativo. Não temos ideia de quando é que eles querem reactivar a proposta de lei outra vez. Ao mesmo tempo, queremos que o Governo não defina o que aqui aconteceu como um “motim”, e não venha no futuro a perseguir activistas.



Mas faz mesmo diferença a longo prazo que Carrie Lam caía?

Isso é importante no curto prazo, no longo prazo queremos outras coisas. Exigimos eleições livres, ao invés de ter Pequim a escolher quem são os candidatos, que servem aqueles que são os interesses do regime comunista. Queremos forçar a que haja liberdade nessa escolha.

O Joshua não luta apenas por si mesmo, mas se a lei de extradição for em frente, pode ser um dos primeiros a ser levado para o outro lado da fronteira. Isso assusta-o?

Em Hong Kong é muito difícil para cada um de nós garantir a sua segurança pessoal, especialmente depois do episódio em que os livreiros de Causeway Bay foram raptados daqui e levados para a China continental. O que estamos a tentar fazer agora é reduzir a possibilidade de a mesma coisa nos acontecer no futuro.

No protesto da última sexta-feira, os media citaram-no num discurso à multidão apelando à “acção directa e ao confronto”, como sendo o plano de actuação para aquele dia. O que é que quis dizer com isso?

O que quis dizer é que a acção directa e a desobediência civil é a solução, especialmente antes da Cimeira do G20. Esta quarta-feira, as pessoas vão voltar às ruas outra vez, com uma mobilização em massa, mostrando assim a força da população.

Até agora os manifestantes têm argumentado que os protestos são pacíficos, como algo que fortalece a luta. Não acha que as suas palavras podem ser consideradas contraditórias com esta ideia?

Os protestos com confrontos significam que há acções que podem violar a lei, tal como a que aconteceu na passada sexta-feira. Esses protestos [que bloquearam a sede da polícia de Hong Kong] não pediram permissão às autoridades para acontecer, mas não houve confrontos. Tudo decorreu sem violência e não atacámos, nem magoámos, nenhum polícia.

Num artigo do New York Times, junto dos manifestantes que bloquearam a sede da polícia havia pessoas a dizer que a saída do Joshua da cadeia foi um novo alento para o movimento que apoia a luta contra a lei de extradição, mas há outros que acham que esta é uma luta inorgânica e não querem ver ninguém a ocupar a liderança dos protestos. Como é que vê o seu papel neste momento?

Não sou líder deste movimento. Não há líderes, e nasceu da iniciativa de cada um. Eu sou apenas mais um, que quer dar voz aos manifestantes, porque sou alguém que os meios de comunicação social reconhecem. Não estou a organizar as acções, mas o que acho que está a acontecer é algo que mostra a vontade dos cidadãos de Hong Kong, e pôs pressão de forma bem-sucedida no Governo.

Na última manifestação, vimos a sede da polícia e alguns edifícios públicos a serem bloqueados pela população, o que fez com que alguns sectores do protesto se sentissem desconfortáveis com esta forma de actuar. Houve mesmo quem pedisse nas redes sociais para que a acção terminasse de imediato. Teme que, à medida que haja uma escalada nos protestos, possam aumentar as divisões entre os que lutam contra a lei, e que assim o poder do movimento diminua?

Eu sinto que há uma grande solidariedade entre as pessoas. Especialmente antes da Cimeira do G20 na quarta-feira, em que espero que tenhamos ainda uma maior mobilização. A essa juntar-se-á outra acção, na quinta-feira ou na sexta-feira, que terá como alvo a Secretaria da Justiça. A 1 de Julho vamos ter uma outra grande manifestação [data que assinala os 22 anos da transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China]. Portanto, temos já marcadas uma série de acções, e agora estamos apenas à espera da resposta do Governo.

Mas não respondeu se não teme divisões nos manifestantes se os protestos se tornarem mais violentos?

A escalada dos protestos significa, no meu entender, que as pessoas não vão continuar durante muito tempo, no dia-a-dia, a ocupar lugares específicos. “Be water” [expressão da famosa estrela planetária das artes marciais Bruce Lee, que se tornou o mote dos jovens manifestantes que lutam contra a lei de extradição. A ideia que emerge das palavras de Lee é uma apologia a um combate em que lutador não deve ter forma, nem um plano definido. “A água dentro de um copo ganha a forma do copo, num bule tem a forma de um bule”. Ou seja, a expressão apela à necessidade de adaptação ao meio em que se está, e a necessidade de ser fluído para, neste caso, espalhar a luta pela cidade dificultando a acção do Governo] é a lógica e a estrutura deste movimento. Não queremos apenas acampar como há cinco anos no “Umbrella Movement”, as pessoas aprenderam uma lição com o que aconteceu nessa altura.

Pensa que há limites para o protesto e para a luta, ou pensa que tudo é aceitável se tivermos em conta os objectivos de longo prazo e o que querem alcançar?

No longo prazo nós queremos eleições livres, a forma como os manifestantes vão actuar depende da força ou das armas que vão ser utilizadas pela polícia. O que quero dizer é que quando os agentes policiais usam gás lacrimogéneo, gás pimenta e atiram sobre as pessoas com balas de borracha, as pessoas podem ficar mais zangadas. Penso que essa é uma questão que deve ser colocada ao Governo e não a qualquer activista.

Mas relativamente ao cerco à sede da polícia, que durou 15 horas, pensa que esse tipo de acção pode acontecer outra vez?

As pessoas que estiveram no exterior do edifício da polícia não tiveram intenção de ocupar o interior daquela instituição. Para mim, o que se passou foi uma espécie de reunião pacifica. Não vejo razão para que as pessoas não percebam a pressão que conseguimos criar com essa acção. Se isso vai ou não acontecer outra vez, depende apenas do que o Governo vá fazer no futuro.



A polícia não reagiu desta vez, mas mesmo em sociedades democráticas as forças de segurança iam usar da força para terminar com o bloqueio. Como é que lê este sinal dado pela polícia de Hong Kong?

A Polícia de Hong Kong já prendeu activistas em hospitais, e até mesmo no interior de ambulâncias. E, mesmo assim, não pediram desculpa pelo que fizeram. O Governo está a usar uma força desnecessária e desproporcional, o que deve ser condenado pela comunidade internacional.

Alguns colunistas apelidaram o que aconteceu como tendo sido feito com “tácticas de guerrilha”. O que acha disso?

As pessoas apenas aplicaram a lógica de “be water”, e vejo que este movimento não ter líder foi já um objectivo alcançado em relação a este propósito. Mesmo que ainda não tenhamos obtido nenhuma vitória, devemos aplaudir as pessoas que dão forma a este objectivo.

Pensa que Macau pode ser o próximo local em que a lei de extradição vai ser colocada em cima da mesa? Como é que acha que a população da RAEM vai reagir a um acordo do género do que Hong Kong está agora a enfrentar?

As pessoas em Macau são, claro, muito mais moderadas do que as de Hong Kong, mas mesmo as pessoas em Macau devem estar à alerta de que, para o equilíbrio do sistema, isto é significativamente importante, tal como para preservar a diversidade de Macau em relação à China interior. Eu não acredito que o Governo de Macau vá tentar impor a lei outra vez, porque não querem que o que aconteceu em Hong Kong se repita em Macau.

A China já disse muito claramente que Hong Kong é um “assunto doméstico”, e já apelou aos países do Ocidente para não interferirem no que está a acontecer aqui. Se Pequim transformar este caso em algo que põe em causa a segurança nacional, que impacto é que isso terá na luta de Hong Kong?

Não há qualquer dúvida de que esta lei é um assunto interno de Hong Kong, mas quando essa legislação pode afectar qualquer cidadão estrangeiro que viva aqui, não vejo razão para ignorar as preocupações de governos estrangeiros. Especialmente, os visitantes que chegam de todo o mundo a Hong Kong. Se esta lei passar, eles também podem ser extraditados para a China interior. Ou seja, isto não vai afectar apenas os cidadãos de Hong Kong. E isso legitima todo este movimento internacional à volta desta causa.

Depois do que aconteceu a 12 de Junho, com a polícia a lançar gás lacrimogéneo, gás pimenta, e a disparar balas de borracha, pensa que pode acontecer algo aqui parecido ao que aconteceu em Tiananmen?

Carrie Lam e Pequim apenas fizeram o mesmo que aconteceu há três décadas na praça de Tiananmen em Hong Kong, e isso é terrível. As balas de borracha podem matar pessoas, e usá-las para atirar sobre as pessoas, faz com que para mim Pequim tenha de pagar por isso.

No final desta luta, o que é que acha que vai acontecer: será a China a mudar Hong Kong, ou será Hong Kong a mudar a China?

Nós estamos a tentar impedir que a China mude Hong Kong, e essa é a razão pela qual estamos a mudar Hong Kong em primeiro lugar. E eu espero que um dia, não apenas Hong Kong tenha democracia, mas também a China a possa ter. E assim todos os cidadãos possam usufruir dos direitos humanos.

Este é um conflito que está a perdurar no tempo, nos últimos anos o episódio mais visível foi o “Umbrella Movement”, agora é a lei de extradição, combates que têm sempre como pano de fundo a luta por mais liberdade. O que o Joshua e o grupo que representa querem é possível de alcançar com Hong Kong como parte integrante da China?

Não há dúvidas de que actualmente somos ainda parte da China, sob o desígnio de “Um País, Dois Sistemas”, até 2047. Mas o que vai acontecer depois de 2047 é a passagem para “Um País, Um Sistema”, apesar de ainda não termos a certeza. Mas independentemente do que aconteça, o estatuto político de Hong Kong deve ser escolhido pelos cidadãos locais, e não por Pequim.



Mas acha que esse processo levará a população a querer a independência? E isso é possível?

Actualmente, Hong Kong tem poucas possibilidades de ser um estado independente. O que nós perseguimos, e aquele que é nosso objectivo mais importante, é haver uma autonomia que seja genuína. E que o estilo de vida e forma de estar sejam escolhidos por nós.

Tem sido um grande crítico do sistema político da China. Ainda assim, vê alguma coisa de positivo no modo de vida e na cultura chinesa?

Aquilo que é bom vem das pessoas da China. Espero que um dia, sem a grande barreira que os separa da informação, eles possam entender o significado e a importância da liberdade. Não tenho esperança neste regime político, mas tenho esperança nas pessoas que lá vivem. Se essa barreira for quebrada, talvez possam ver a verdade e os factos.

Quais é que são as suas ambições políticas? Alguma vez sonhou ser o futuro chefe do Governo de Hong Kong?

Debaixo da supressão de liberdade e da censura em que vivemos, os membros da minha organização política, o Demosisto, não podem concorrer para esse lugar. E até mesmo o deputado que foi eleito pelo Demosisto foi destituído por Pequim. Ou seja, eu ser o presidente do Executivo está muitíssimo longe daquilo que é a realidade, e até mesmo ser eleito como deputado é quase incansável, porque nos está vedado debaixo desta censura em que vivemos.

Entre o jovem rapaz que, aos 14 anos, começou o escolarismo — que se batia contra a “educação nacional” que o Estado chinês queria impor na RAEHK — e o momento actual, o que é se mantém igual ao que era o pequeno Joshua?

Os ‘milllenials’ inspiraram-me muito. Eu fundei o escolarismo em 2011, sendo que aos 15 anos não me confrontei nem com gás lacrimogéneo nem com balas de borracha. Por isso, acho que as novas gerações são mais corajosas e têm mais determinação do que eu.

O que é que aprendeu ao longo deste percurso? Qual foi o maior erro que cometeu?

É difícil falar de apenas um erro específico. Mas temos sempre de nos corrigir e isso tem reflexos. Diria que estar na prisão não foi fácil, e aguentar essa pressão também não, mas ainda assim foi uma espécie de um retiro que me permitiu pensar sobre o que fiz no passado, e continuar a batalha que tem de ser travada no futuro. A forma como podemos prevenir qualquer tipo de erro está relacionada com a forma como estamos determinados e apaixonados em relação ao que vamos fazer.

Passou toda a adolescência e os anos mais recentes da juventude dedicando a sua vida à luta pela liberdade, e abraçando a condição de activista que nunca desiste. Assumo que, ao longo do tempo, tenha perdido muitas experiências que são comuns às pessoas da sua idade. Que impacto é que isso teve na sua personalidade? Foi bom ou mau?

Mesmo assim, tenho uma vida pessoal, e sinceramente comparando com as pessoas que vivem em Hong Kong que trabalham durante tantas horas, não me posso queixar. Penso que passo menos horas a trabalhar do que a maioria. O que quero dizer é que se fores um estudante normal, licenciado por uma universidade, que sejas por exemplo contabilista, podes trabalhar das 9h00 até à 1h00. Penso que eles, sim, têm razões para estar mais exaustos, e sem possibilidades de ter uma vida pessoal.



Há um documentário no Netflix sobre o Joshua, realizado em 2017, em que algumas das pessoas que o conhecem bem o descrevem como tendo dificuldade em expressar emoções, e como alguém que funciona de uma forma mecânica e digital “ou está on ou off”?

Essa é uma percepção gerada pelos media ou alguns documentários. Mas a minha responsabilidade é ser líder no terreno.

Como é que vê Hong Kong nos próximos 20 anos?

Eu continuo a ser muito optimista em relação ao futuro, devido à forma como as pessoas se juntaram às manifestações nas últimas semanas, mostra a coragem e a determinação das pessoas de Hong Kong.



Onde é que vê o seu partido e o Joshua nesse mesmo período de tempo?

Vamos continuar a nossa luta, mesmo que seja de novo preso ou que sejamos destituídos dos nossos lugares.