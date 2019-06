É “hipócrita e paradoxal” que o Governo use informação “enganosa” para justificar lei que criminaliza “notícias falsas”

A informação que o Governo usou para justificar a criminalização de “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” é “enganosa”, acusa a Associação Novo Macau, que quer que a AL esclareça os conceitos “vagos” introduzidos pelo “perturbador” artigo 25 da Lei de Bases de Protecção Civil. Ou que o deixe cair de todo. A lei entra hoje em discussão na especialidade. A associação receia o impacto na liberdade de expressão.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau considera que o Governo usou informação enganosa para justificar a criminalização de “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” e quer que a Assembleia Legislativa (AL) esclareça, na discussão na especialidade da Lei de Bases de Protecção Civil, uma “série de controvérsias” relacionadas com os conceitos. Caso contrário o artigo 25 “deverá ser retirado”. A Novo Macau, que considera “perturbador” este artigo 25 da nova lei, vai entregar ainda esta semana uma carta à AL, adiantou ontem aos jornalistas Rocky Chan, da direcção da Novo Macau. A análise e discussão na especialidade da proposta de Lei de Bases de Protecção Civil arranca hoje em sede da 1ª Comissão Permanente da AL.

“Primeiro eles têm que explicar e responder às nossas perguntas, e clarificar o artigo, senão devem retirá-lo, porque vai ser fácil as pessoas violarem a lei, uma vez que a definição não é clara”, afirmou Rocky Chan, em conferência de imprensa. A proposta foi aprovada na generalidade a 10 de Junho, com quatro votos contra da ala pró-democracia, Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San, e de José Pereira Coutinho.

“Como na Assembleia Legislativa apenas uma minoria está preocupada com a liberdade de expressão e de imprensa, o que temos de fazer é fortalecer a nossa posição junto do público e não apenas na Assembleia Legislativa”, acrescentou Rocky Chan. O activista afirmou que a associação tenciona recorrer às redes sociais, e não a acções de rua, para informar e sensibilizar o público. “Precisamos de dispor de mais recursos para providenciar mais informação ao público, porque eles não sabem qual o comportamento a tomar, e o resultado pode ser manterem-se em silêncio, porque não sabem o que podem ou não fazer. Podem escolher manter-se calados como forma de se protegerem isso significa que a nossa liberdade de expressão pode ser reprimida”, afirmou.

Uma “má lei”

Na análise de Jason Chao, esta “é uma má lei, não deveria existir”, afirmou ontem, na conferência de imprensa, o antigo presidente da associação, falando na qualidade de assessor no estrangeiro da Novo Macau. Jason Chao, que está em Londres a especializar-se em Direitos Humanos, analisou o processo, e condena o Governo por usar informação “enganadora” no relatório final da consulta pública sobre a Lei de Bases de Protecção Civil. “As autoridades alegaram que ‘muitos países e regiões’ impõem sanções penais sobre a disseminação de rumores”. Mas “a forma como o Governo argumenta recorrendo aos exemplos da Índia, Suíça e França, para fundamentar a criminalização de rumores, é altamente enganosa”. “Para mim, é tão hipócrita e paradoxal que o Governo use esta informação para justificar uma lei que criminaliza rumores”, afirmou, acrescentando, que os exemplos internacionais “não dão apoio sólido aos argumentos do Governo”.

Por um lado, a legislação indiana (Indian Information Tecnology Act 2000) indicada pelo Governo foi considerada inconstitucional em 2015 pelo Supremo Tribunal da Índia, referiu Chao. Por outro lado, “os artigos 294 e 295 do actual Código Penal de Macau cobrem a maior parte dos casos que o Código Penal francês e o suíço procuram proibir”. Para o assessor da Novo Macau, não há necessidade de introduzir esta lei e, afirmou: “Diria que é enganador usar estes exemplos para justificar a criação de sanções contra a disseminação de rumores”.

Jason Chao referiu-se ainda aos conceitos “excessivamente vagos” sobre a “intenção” do alegado disseminador de notícias. “Este texto é diferente do que é descrito no relatório da consulta pública e da resposta de Wong Sio Chak às perguntas de Sulu Sou”. Segundo Chao, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, na Assembleia Legislativa, “disse que a criminalização do rumor requer uma intenção e a intenção deve ser deliberada”. Na altura, Wong Sio Chak também “não elaborou os conceitos”. Sendo que a actual redacção da lei ainda é “mais vaga”. “Em geral a redacção do artigo 25 é muito perigosa, o que pode fazer com que os cidadãos, sem o saberem, partilhem informação falsas, o que é punido pela lei”, alertou.

Tendência para restringir liberdades

Para Jason Chao é claro que “há uma tendência forte para restringir a liberdade de expressão das pessoas”, e que esta lei poderá vir a afectar a actividade dos jornalistas. “Eu diria que nos últimos anos tem havido uma tendência do Governo para estreitar os direitos dos cidadãos em geral”, afirmou.

O artigo 25 da proposta de Lei de Bases da Protecção Civil, intitulado “crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública”, prevê que em situações de catástrofe e calamidade quem, após a declaração do estado de prevenção imediata, transmitir “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas”, seja punido com penas de prisão de até dois e três anos.

Para a Novo Macau “o artigo 25 oferece pouca certeza sobre quais as informações que podem ou não violar a lei, impõe um pesado fardo aos residentes que vão ter que calcular o impacto de uma informação, pelo que a introdução desta lei inevitavelmente criará um efeito inibidor no exercício da liberdade de expressão dos residentes”. Também a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) pediu ao Governo e aos deputados da AL “uma clarificação dos conceitos em causa” e que “procedam a alterações ao artigo com vista a uma delimitação mais estrita e clara do escopo da aplicação da lei”. Em Maio, Wong Sio Chak disse que pretendia ver aprovada a lei antes da época de tufões.