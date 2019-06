DSEJ vai chamar especialistas para rever plano de políticas 2012-2020

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude informou, após reunião plenária do Conselho de Juventude, que será criada uma equipa para fazer a revisão da aplicação do plano de Política de Juventude de Macau 2012-2020. Ainda não há plano para o pós-2020, mas a DSEJ não exclui que temas como o amor à pátria ou a integração na Grande Baía sejam incluídos. Importante para a DSEJ é ainda “corrigir” o quadro de valores da juventude, uma vez que “a internet influencia cada vez mais os valores dos jovens”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Após a reunião plenária do Conselho de Juventude, que se realizou ontem, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) informou que está a ser montada uma equipa de especialistas para fazer a revisão da execução das políticas planeadas para os anos entre 2012 e 2020. Só depois de apresentado o relatório é que a direcção vai apresentar um plano de políticas para o futuro, mas Io Iok Fong, chefe funcional do Departamento de Juventude da DSEJ, não põe de parte a hipótese de incluir novos temas, como o amor à pátria e a integração dos jovens de Macau na Grande Baía. Cheong Man Fai, chefe do Departamento de Juventude, disse ainda que já foram concluídos 90% dos projectos planeados até 2020.

“Estamos agora a procurar especialistas e consultores para ajudar a fazer a revisão final sobre as políticas”, avançou Cheong Man Fai, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião plenária do Conselho de Juventude. Io Iok Fong acrescentou que esta equipa de especialistas será constituída no segundo semestre deste ano e reforçou que “eles têm de conhecer a situação de Macau e a situação dos jovens de Macau, os trabalhos relacionados com os jovens de Macau e, assim, vamos convidar só esses especialistas”. As responsáveis pelo Departamento de Juventude da DSEJ não revelaram qual seria o número de elementos do grupo de especialistas, referiram apenas que têm contactado instituições de ensino superior “para ver se têm professores ou investigadores que possam ser integrados nessa equipa”.

CONCLUÍDAS 90% DAS ACTIVIDADES

Segundo Cheong Man Fai, entre 2012 e 2020 estavam planeadas 270 actividades, das quais a DSEJ prevê uma taxa de execução de 90%. “A maioria das actividades nós já concluímos”. Estas 270 actividades. “para atender ao crescimento saudável dos jovens”, envolveram quatro áreas em particular: a participação social, a saúde mental dos jovens, o ambiente harmonioso e a ascensão profissional. “No relatório intercalar, verificámos que houve resultados positivos e melhores do que o previsto”, referiu Cheong Man Fai. Este relatório intercalar, apresentado em 2013, fez a responsável dizer que, quanto às políticas de juventude, “estamos mais avançados” do que as regiões vizinhas.

Para o futuro, “primeiro temos de ter o relatório de resultados sobre a actual política de juventude e, com base neste resultado, é que podemos operar uma nova política de juventude nos anos seguintes”, referiu Io Iok Fong. “Se houver necessidade de introduzir novidades, claro que vamos introduzir”, acrescentou. Além das quatro áreas de actuação para as políticas de 2012 a 2020, “no futuro poderá haver mais ou não”. “Por enquanto, temos uma postura aberta, por exemplo, podemos integrar o desenvolvimento social do Estado, podemos incentivar os jovens de Macau a integrarem o desenvolvimento da região da Grande Baía, como é que podemos reforçar o amor à pátria e como é que podemos reforçar o conhecimento sobre a história da China”, avançou Io Iok Fong.

A responsável acrescentou ainda que a DSEJ já trabalha no sentido de aumentar o amor às pátria: “Na perspectiva da DSEJ, nós trabalhamos nos manuais, lançámos manuais históricos sobre a sensibilização cívica, sobre o hino nacional. Nos manuais também pretendemos integrar a história de Macau e a internacional. É importante para os estudantes conhecerem a história de Macau”.

INTERNET PODE INFLUENCIAR OS VALORES DOS JOVENS

“Com o progresso social, a internet é muito utilizada e a internet influencia cada vez mais os valores dos jovens. Então, o que é que podemos fazer para ajudá-los a corrigir os valores para que eles não se desviem?”, questionou Cheong Man Fai, lançando um desafio para o futuro. Io Iok Fong sublinhou que “a internet pode influenciar profundamente os valores dos jovens”. “De facto, agora não podemos fazer muito para evitar a divulgação de informações na internet porque a internet é um meio muito importante para se fazer a ligação ao mundo internacional. Agora há muitas informações divulgadas na internet. O que nós podemos fazer é cultivar o juízo correcto e o raciocínio correcto dos jovens”, afirmou.