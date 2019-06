Sulu Sou exige comunicação mais eficiente entre chefias da PSP e manifestantes

Em causa está a “legalidade” de “restrições improvisadas” com base em justificações “abstractas” impostas pelas autoridades policiais durante eventos recentes, que interferem com o direito de reunião e manifestações dos cidadãos. Sulu Sou pede um mecanismo de comunicação específico entre organizadores das manifestações e as chefias da polícia, que considera “crucial”. O deputado questiona ainda o Governo se tenciona cumprir a lei e usar os prazos legais para impor restrições, em vez de o fazer no momento, deixando os manifestantes sem possibilidade de recurso da decisão.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A exigência de uma comunicação mais eficiente entre as chefias da Polícia da Segurança Pública (PSP) e os organizadores de manifestações decorre de situações que aconteceram recentemente. Os casos referem-se à colocação de barreiras durante a vigília do 4 de Junho, em memória das vítimas de Tiananmen, e a intimação verbal da parte das autoridades policiais para que os manifestantes da Associação Novo Macau se afastassem do local, à porta da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, que serviu de assembleia de voto. Os activistas estavam a realizar uma acção legalmente autorizada de protesto pelo sufrágio universal no dia da eleição do restrito Colégio Eleitoral que escolhe o Chefe do Executivo, a 16 de Junho.

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Executivo, o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau pede que o Governo admita que as restrições são “irrazoáveis e irrealistas” e que “minaram a atmosfera original pacífica e ordeira”. Assim, exige que o Governo faça mais para melhorar a comunicação entre a polícia e os cidadãos em locais de reunião ou manifestação.

O deputado lembra que a alteração à lei do Direito de Reunião e de Manifestação, aprovada em Julho de 2018, prevê que o pedido de reunião e manifestação passe a ser entregue directamente à Polícia de Segurança Pública (PSP) em vez de ser ao Instituto para ao Assuntos Municipais, entidade responsável pela gestão dos espaços públicos. Na altura, afirma, o Governo garantiu que a alteração não iria ampliar o poder das autoridades policiais. Mas, “se o Governo tende a caracterizar as manifestações e reuniões como uma actividade que pode ser prejudicial à segurança pública, ao invés de uma actividade destinada a expressão de visões e reivindicações, que às vezes ocupam áreas públicas, isso não favorecerá o exercício de direitos fundamentais pelos cidadãos a longo prazo”, frisa o Sulu Sou.

“PSP impõe restrições verbais que não cumprem a lei”

Segundo o deputado, “no exercício dos direitos civis, as restrições só podem ser impostas por lei, mas as restrições verbais impostas pela polícia no local muitas vezes não cumprem os requisitos estipulados na lei. Se a polícia impuser tais restrições apenas com base em termos extremamente abstractos e gerais estabelecidos na sua própria Lei Orgânica, isso pode levar à falta de legitimidade e de base legal”, argumenta.

Sulu Sou exige que o Executivo reconheça que o espírito da lei é “proteger os direitos fundamentais dos cidadãos”, pede que, “com base na falta de legitimidade das restrições verbais improvisadas, o Governo faça todo o possível para cumprir rigorosamente o prazo e o método de impor restrições estipuladas na lei, para evitar conflitos e até disputas judiciais desnecessárias”.

Apesar das alterações à lei, salienta Sulu Sou, o responsável da PSP “tem sempre o poder de impor restrições através de uma ordem por escrito relativamente à hora ou local das reuniões e manifestações antes de serem realizadas”. Por exemplo, adianta, com base nas chamadas “razões de segurança pública”, as chefias da PSP “podem emitir uma ordem proibindo que as manifestações e reuniões se realizem em certas áreas”. A polícia geralmente reúne-se com o organizador, e, se este não estiver de acordo, tem o direito de recorrer directamente ao Tribunal de Última Instância (TUI), explica. No entanto, o problema é que “a polícia frequentemente impõe restrições não previstas no local das manifestações, como barreiras, para impedir que o público entre na área, ou solicita que as reuniões legalmente autorizadas e sem risco para a segurança pública sejam transferidas para outros locais, o que afecta objectivamente o impacto do direito de expressão de opiniões”. Na opinião de Sulu Sou, “tais práticas carecem de base legal e são suspeitas de estarem em conflito com a lei”.

Sulu Sou explica que “essas restrições improvisadas muitas vezes tornam-se o gatilho da disputa entre a polícia e os manifestantes. “Os polícias da linha da frente que impõem tais restrições, geralmente, não são os que participaram no encontro entre o organizador e a policia. Frequentemente falham em indicar quem é a chefia responsável, nem fornecem nenhuma informação de contacto. Isso pode levar a uma falta de comunicação e a um julgamento erróneo das situações reais, fazendo com que quem toma a decisão no escritório emita uma ordem inadequada, enquanto que a polícia da linha de frente executa o que lhe ordenado”, alerta o deputado. Assim, Sulu Sou interpela: “Vai o Governo estabelecer um mecanismo de comunicação específico entre os organizadores das manifestações e as chefias da polícia para resolver com mais eficácia as disputas durante este tipo de eventos?”.