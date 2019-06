O triunfo do “AnnoPorcus2019”

O projecto “AnnoPorcus2019”, promovido pela Associação República das Artes, inaugura-se esta terça-feira, 25 de Junho, às 18h30, na tenda branca do Lago Nam Van. Há 25 réplicas em fibra de vidro do 12º animal do zodíaco chinês em tamanho real, decoradas por 25 artistas locais, que vão estar expostas na rua ao longo de um mês.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Esperava-se que a iniciativa “AnnoPorcus2019” tivesse inaugurado na entrada do Ano Novo Lunar, como aconteceu nos primeiros anos do projecto lançado em 2014. Mas a burocracia no processo de candidatura a apoios do Instituto Cultural (IC) atrasou o projecto, explicou o curador Mica Costa Grande ao PONTO FINAL. A exposição inaugura-se amanhã, 25 de Junho, às 18h30, na tenda branca do Lago Nam Van com 25 réplicas em fibra de vidro do 12º animal do zodíaco chinês em tamanho real, decoradas por 25 artistas locais. O evento é promovido pela Associação República das Artes (RDA), com o apoio do Instituto Cultural (IC) e do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), que autoriza a colocação das esculturas na rua.

“O nosso patrocinador principal, que é o Instituto Cultural, tem um procedimento burocrático que faz com que os projectos anuais só sejam aprovados a partir de Março, Abril, Maio, dependendo dos anos, e é impossível para nós fazermos antes por causa dos procedimentos deles”, afirmou Mica Costa Grande. Por outro lado, a organização entende que até é vantajoso inaugurar a exposição mais à frente no ano, de maneira a não se “diluir na confusão de actividades que normalmente se concentram na entrada do ano novo”, prosseguiu o curador.

As esculturas vão estar em exposição entre 25 de Junho e 25 de Julho distribuídas pela zona de recreio em torno do Lago Nam Van e na Praça do Tap Seac. Este ano há três prémios monetários, de quatro mil patacas, três mil e duas mil patacas, para o primeiro, segundo e terceiro vencedores, respectivamente.

Em 2018 o prémio único de cinco mil patacas foi atribuído a Tshusca Song, que volta a integrar o grupo de 25 artistas que participam no “AnnoPorcus2019”. Os outros artistas, a trabalhar individualmente ou em dupla, são Dan Sicado, Duarte Esmeriz, Edite Ribeiro, Elisa Vilaça – que marca presença desde o primeiro evento -, Filipe Brito, Gil Araújo, Ieong Man Pan, IKuan Chan (Susanna), Lee Chi Hou, Lo Si In-MCZ Thomas, Maria João Nunes e Amit Das, Maria Wahnon, Marieta da Costa, Michelle Adams, Miguel Botelho, Mike Lam, Olinda Colaço do Amaral, Oswald Vas e Laura Perez, Pat Lam, Rodrigo de Matos, Vitorino Vong, Wansi Ieong, Weng Io Wong, Wing Pun e Jessie.

Mica Costa Grande acrescentou que este ano a organização preferiu não avançar com o projecto sem ter a resposta do IC. “O ano passado estávamos com tanta segurança que íamos receber apoio, porque já era o quinto ano, que avançámos e enterrámo-nos em termos financeiros”, afirmou o curador. “Submetemos tudo a tempo e horas e só recebemos as respostas, a maior parte negativas, depois de inaugurar a exposição” acrescentou. Para este ano o IC concedeu “um pouco mais de 100 mil patacas”, valor que cobre “uma parte da produção dos 25 animais, que são feitos numa fábrica na China”.

Arte com “algum critério”

Tanto os artistas como a organização estão a trabalhar voluntariamente. “Nós ainda estamos a pagar a dívida do ano passado”, adiantou o também fotógrafo Mica Costa Grande. O projecto é desenvolvido pela dupla Mica Costa Grande e Sofia Salgado desde 2014. Conta com a participação dos filhos, Eloi Scarva, escultor, autor do protótipo replicado na China continental, e Sásquia Salgado, fotógrafa e designer, encarregue da imagem do projecto. Os quatro fazem todos parte da mesma associação com a qual desenvolvem projectos, a RDA, explicou Mica Costa Grande. “O que é que tu podes fazer quando não tens dinheiro para pagar às pessoas, usas a prata de casa, porque todos estão a trabalhar voluntariamente”, afirmou o curador. As candidaturas ao IC “são submetidas em Setembro e são aprovadas em Março, Abril ou Maio”, acrescentou. Pelo que, “as limitações gerais deste projecto é que nós não sabemos nunca com o que podemos contar”, afirmou. Os artistas, por exemplo, tiveram “menos de uma semana para fazer o trabalho”.

O evento arrancou em 2014 com o patrocínio da Sands China, que suspendeu o apoio em 2017. Nesse ano, a iniciativa não chegou a sair à rua. Desta vez, a associação não tentou sequer recorrer ao patrocínio dos casinos, uma vez que estes impõem condições contraditórias à liberdade artística, afirmou o curador, que quer que os artistas tenham toda a liberdade para criar.

“A gente dá liberdade total, de tal forma que na primeira edição tivemos problemas porque uma das mensagens era um bocadinho contra o nosso patrocinador, mas na verdade não fazemos censura, nem damos sugestões. A única coisa que pedimos, quando entrevistamos um candidato, é que seja minimamente razoável”. Há restrições no uso de linguagem “imprópria” e de “ofensas verbais”. Em 2014, um dos artistas incluiu “insultos” em chinês no seu cavalo, que foram limpos pelo artista a pedido da organização. Mica Costa Grande salientou que a ironia no trabalho artístico “é necessária para que possamos rirmo-nos de nós próprios”. Quando a arte é feita ‘indoors’, ou seja, em espaços fechados, “podes até usar pornografia, agora quando é exposta na rua temos que ter algum critério”, disse.