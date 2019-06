José Tavares promete mais veterinários e melhores condições no Canil Municipal

Em resposta a uma interpelação do deputado José Pereira Coutinho, José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, deu garantias de que o Canil Municipal de Macau vai contar com mais veterinários e que serão feitas obras de renovação nas gaiolas. Pereira Coutinho pedia um melhor sistema de registos, comunicações, adopções e de abates de animais domésticos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta a Pereira Coutinho, divulgada pelo deputado na passada sexta-feira, José Tavares comprometeu-se com a contratação de mais veterinários e auxiliares veterinários para os canis municipais e avançou ainda que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), organismo ao qual preside, pretende iniciar obras de renovação das gaiolas do Canil Municipal de Macau, sem avançar datas. O deputado questionava ainda as informações sobre o número de animais vadios constante no site do IAM e referia que seria importante que o organismo deixasse claro que não considera o abate de animais como uma medida para o controlo do número de cães e gatos.

“O IAM tem dado muita atenção à gestão dos animais vadios na sua origem”, lê-se na resposta do organismo, assinada por José Tavares. “Em relação aos animais vadios asilados, o IAM presta os cuidados veterinários, faz avaliação e procede ao tratamento, de maneira apropriada à protecção do bem-estar dos animais”, responde o instituto.

José Pereira Coutinho, também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), questionava se o IAM iria aumentar os seus quadros veterinários “no sentido de melhorar a fiscalização, bem como modernizar as instalações do Canil Municipal”. “O IAM está a recrutar mais veterinários e auxiliares veterinários, esperando optimizar os serviços prestados nos canis municipais com os recursos humanos suficientes”, responde o organismo, acrescentando: “No que diz respeito ao melhoramento de instalações, este instituto pretende iniciar obras de renovação de gaiolas do Canil Municipal de Macau e acrescentar ou substituir gradualmente os equipamentos veterinários, a fim de proporcionar um ambiente mais agradável e prestar os melhores cuidados veterinários aos animais”.

Na interpelação escrita, remetida ao Executivo a 15 de Abril, Pereira Coutinho referia que “é comum verem-se cães e gatos capturados pelo IAM na página de animais capturados num dia e, passado pouco tempo, (por vezes mesmo antes do prazo de sete dias), verificar-se que os referidos cães e gatos desapareceram das páginas de animais capturados, sem nunca sequer terem aparecido nas páginas de animais disponíveis para adopção”. Assim, o parlamentar refere que seria importante que o IAM deixasse claro que não considera o abate de animais como uma medida para o controlo do número de cães e gatos. A esta preocupação de Coutinho, José Tavares responde apenas que “no intuito de permitir aos cidadãos conhecer melhor a situação dos trabalhos concretos na área da gestão dos animais, o IAM irá rever e melhorar os meios actuais de publicação das respectivas informações, especialmente informações relativas a animais vadios capturados e animais para adoptar”.

José Pereira Coutinho pedia ainda a implementação de medidas que valorizem o trabalho realizado pelas associações protectoras dos animais, ao que o IAM esclarece que esse trabalho já está a ser feito: “em Macau, as pessoas colectivas de utilidade pública administrativa reconhecidas gozam das isenções fiscais e emolumentares previstas na lei e ainda gozam gratuitamente dos serviços de sanidade animal e serviços veterinários do IAM”.

Segundo os números do IAM, em 2018 registaram-se 355 cães e 230 gatos capturados ou entregues ao instituto por donos que não tinham condições para os criar. Desses, cerca de 70% foram reclamados ou adoptados, informa o IAM.