Comunidades juntas para assinalar dia internacional contra a droga

As comunidades portuguesa, filipina, vietnamita e indonésia estiveram reunidas ontem para fazer o alerta sobre os malefícios da droga. No Jardim do Iao Hon, cada grupo apresentou um pequeno espectáculo de música e dança, houve espaço para uma ‘flash mob’ e as barraquinhas apelavam à prevenção. Para Rute Borges, coordenadora do projecto Be Cool, em Macau “as drogas não são um problema assim tão visível como noutras regiões vizinhas”.

André Vinagre

Apesar de o Dia Internacional Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas só se celebrar internacionalmente no próximo dia 26 de Junho, a Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau (ARTM), através do projecto Be Cool, assinalou ontem a ocasião no Jardim de Iao Hon, onde portugueses, filipinos, vietnamitas e indonésios apresentaram números de música e dança. Rute Borges, coordenadora do programa, adiantou ao PONTO FINAL que a ARTM tem, actualmente, em tratamento no seu centro cerca de 40 pessoas, “mais do que no ano passado”. “Não sei se haverá mais pessoas a usar [drogas], mas haverá mais pessoas com informação e mais pessoas a procurar ajuda”, referiu. Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, que também esteve no evento, disse que “todas as comunidades devem estar alerta para este problema” [ver caixa].

No Jardim do Iao Hon havia seis ‘stands’, pertencentes às comunidades filipina, vietnamita e indonésia e também à própria ARTM, fazendo o alerta e informando sobre os serviços facultados pela associação. Depois de uma breve apresentação feita pela coordenadora do projecto, seguiu-se uma ‘flash mob’ que juntou os elementos das várias comunidades a dançar ao som de “Uptown Funk”, de Bruno Mars. A cerimónia contou depois com pequenas actuações musicais dos diversos grupos. Pela comunidade portuguesa actuou o Grupo de Danças e Cantares de Macau.

“Nas barraquinhas temos a informação sobre as drogas, sobre os seus efeitos, consequências e informação sobre os nossos serviços. Cada uma das barraquinhas tem jogos, que aqui em Macau é uma coisa que se usa muito, e entregamos pequenas lembranças e folhetos informativos”, descreveu Rute Borges. Depois, “cada comunidade apresenta aqui um espectáculo, uns vão apresentar danças, outros vão cantar”, acrescentou.

Este evento foi organizado com o objectivo de “aproximar as diferentes comunidades que vivem em Macau”, como se lia no convite à imprensa. Ainda que a comunidade chinesa não esteja presente, ela não foi excluída: “A nossa população-alvo são as comunidades não-chinesas, mas é evidente que [a chinesa] está incluída porque nós temos as informações em chinês”. Rute Borges explicou que, além disso, foram convidadas instituições chinesas, “mas nesta altura todos eles têm os seus eventos em relação a este dia e então também não puderam estar presentes”.

A ARTM tem no seu centro, adiantou Rute Borges, cerca de 40 pessoas, além daquelas que não estão no centro mas que também usufruem dos tratamentos da associação. Este número é maior do que no ano passado: “Por aquilo que observo, acho que temos mais pessoas em tratamento. Não sei se haverá mais pessoas a usar [drogas], mas haverá mais pessoas com informação e mais pessoas a procurar ajuda”. Além do centro de tratamento, a ARTM tem um departamento de prevenção, um centro de redução de risco e um ‘after care’, para reinserir na sociedade pessoas que saem do centro de tratamento ou da prisão, detalhou a coordenadora do projecto. “Mesmo quando nós fazemos este tipo de actividade, há muita gente que não faz ideia de que em Macau existem serviços como, por exemplo, a troca de seringas. Em Macau há um centro em que as pessoas podem ir lá trocar seringas, podem tomar banho, podem comer, receber apoio psicológico, há enfermeiros, um centro de tratamento, aconselhamento para pessoas que não estejam dependentes mas achem que precisam de ajuda”, enumerou.

Este ano, o Dia Internacional Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas é assinalado pelas Nações Unidas com o tema “saúde para a justiça e justiça para a saúde”, já que “a justiça e a saúde são duas faces da mesma moeda, devem trabalhar juntas para encontrar as melhores soluções para as pessoas que usam drogas”, afirmou Rute Borges. Confirmando que o ice é a droga mais consumida em Macau, a coordenadora do programa disse que no território “as drogas não são um problema assim tão visível como noutras regiões vizinhas”. “Em comparação com outros países, aqui se calhar haverá menos pessoas a consumir, se calhar isto explica-se com um conjunto de situações: em Macau há uma qualidade de vida melhor, somos um bocado protegidos, a maior parte da população terá acesso às condições mínimas de vida e, em comparação com outras regiões, estamos um bocadinho mais à frente. Também por causa das ofertas de tratamento que temos”, indicou.

FC PORTO DÁ UMA AJUDA NA REINSERÇÃO

Questionada sobre os próximos eventos da ARTM, e em particular do projecto Be Cool, Rute Borges detalhou que este Verão a associação vai levar os jovens para a pousada de Cheoc Van, “vamos passar dois dias na pousada a fazer jogos e brincadeiras”. Além disso, “temos uma equipa de basquetebol e este ano vamo-nos juntar ao Futebol Clube do Porto e vamos tentar entrar no campeonato de basquete de Macau”. Depois haverá ainda uma batalha de bandas, uma competição de dança e workshops para ensinar a preencher um currículo e para ajudar a procurar emprego, por exemplo. A.V.

“TODAS AS COMUNIDADES DEVEM ESTAR ALERTA”

Paulo Cunha-Alves, convidado pela ARTM para assistir ao evento, alertou para o problema: “Este é, de facto, um problema que toca muitas famílias, independentemente de sexo, religião, etnia ou estatuto social. Juntos, acredito que podemos encontrar melhores soluções e resultados mais eficientes. Todas as comunidades devem estar alerta para este problema e enfrentar os desafios juntos”. Para o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, “este dia marca a importância da luta contra o uso de drogas e o tráfico por todo o mundo”, e este evento “reconhece o trabalho importante da ARTM, dos cuidadores e das famílias que apoiam pessoas afectadas pela droga”. A.V.