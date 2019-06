Ávila falha pódio mas soma pontos em Xangai

Rodolfo Ávila conquistou pontos este fim-de-semana numa terceira jornada atribulada do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) que teve lugar no Circuito de Tianma.

Depois do triunfo na jornada anterior, mesmo sabendo que os carros apoiados pela SAIC Volkswagen carregavam 30kg de lastro para este evento, Ávila apontava a novo resultado positivo numa pista onde foi ‘pole-position’ em 2018, mas acabou por não conseguir chegar ao pódio. A sessão de qualificação, cujos tempos determinam a grelha de partida da segunda corrida do fim-de-semana, não correu da melhor forma a Rodolfo Ávila. O piloto português de Macau teve alguns problemas a nível do motor do carro e não foi além do décimo melhor tempo. Contudo, no sorteio das posições para primeira corrida, Ávila ficou colocado na primeira linha da grelha de partida.

Na primeira corrida do fim-de-semana, o piloto português manteve a segunda posição no arranque e assumiu a liderança após um período de ‘safety-car’. No entanto, a quatro voltas do término quando defendia a primeira posição, o VW Lamando nº9 fez um pião após um contacto com outro piloto, fazendo com que o português caísse para o oitavo lugar. Acabou promovido a sétimo classificado após aplicada uma penalização ao vencedor da corrida por uma infracção quando o ‘safety-car’ se encontrava em pista. “Começámos a corrida com pneus usados, pois a equipa optou por guardar os pneus novos para a corrida de domingo, que é mais longa. No final da corrida estava com bastante subviragem e perdi alguma da vantagem que tinha conseguido. Já no final da corrida, quando defendia a primeira posição, levei um toque intencional e o meu carro entrou em pião”, lamentou o português, num comunicado emitido pela equipa.

Na corrida de 27 voltas de domingo, Ávila fez um arranque positivo e rapidamente subiu até ao quinto lugar ao fim de três voltas, acabando por cair uma posição para o sexto lugar. “Comecei a perder potência de motor logo no início da corrida e foi por isso que não consegui subir mais posições. Nas curvas e travagens chegava-me aos meus adversários, mas nas rectas fugiam todos. Com o passar das voltas, o problema agravou-se e concentrei-me apenas em levar o carro até ao fim. O fim-de-semana não correu como gostaria em termos de resultados, mas somámos importantes pontos para o campeonato de pilotos e construtores que podem ser muito relevantes quando fizermos as contas finais da temporada”, concluiu.

Com estes resultados, Ávila manteve o quinto lugar na classificação de pilotos quando estão disputadas três das oito jornadas duplas do campeonato. A SAIC Volkswagen lidera a classificação de construtores, onde enfrenta a oposição da KIA, BAIC, Ford e Toyota.

A próxima prova está marcada para o fim-de-semana de 6 e 7 de Julho, em Zhejiang.