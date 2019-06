Sulu Sou pede à FIFA reagendamento do jogo frente ao Sri Lanka

O deputado Sulu Sou escreveu uma carta à FIFA apelando ao organismo máximo do futebol mundial que discuta com as federações de Macau e do Sri Lanka o reagendamento do segundo jogo de qualificação para o Mundial de 2022. A Associação de Futebol de Macau, recorde-se, barrou a ida dos jogadores da RAEM ao Sri Lanka, alegando questões de segurança.

Pedro André Santos

Sulu Sou continua empenhado em arranjar uma forma de a selecção de Macau poder decidir em campo a possibilidade de seguir para a próxima fase de apuramento para o Mundial de 2022. Na primeira partida, recorde-se, a selecção da RAEM venceu o Sri Lanka, por 1-0, deixando tudo em aberto para o segundo jogo. Porém, a partida que estava prevista para 11 de Junho nunca se chegou a realizar por deliberação da Associação de Futebol de Macau, que alegou razões de segurança para impedir a ida dos jogadores que representam o território.

A decisão causou indignação não só na equipa, como também na sociedade. Sulu Sou, que já tinha enviado uma carta à AFM a exigir explicações sobre o sucedido, escreveu uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, pedindo ao organismo que, juntamente com a Confederação Asiática de Futebol (AFC) e as federações locais, chegue a um acordo para a realização da partida. “Muitos jogadores, treinadores, adeptos de futebol e cidadãos estão muito insatisfeitos com a decisão [da AFM]. Acreditam que é um desrespeito pela equipa de Macau e destrói o trabalho árduo e os sonhos dos jogadores”, escreveu o deputado.

Sulu Sou frisou que que “48 jogadores da equipa de Macau solicitaram à AFM que retirasse a decisão”, com a ameaça que deixariam de representar o território em futuros jogos, e que estariam disponíveis para viajar até ao Sri Lanka por sua própria conta e risco. O mesmo foi também salientado através de uma carta escrita pelo capitão da selecção de Macau, Nicholas Torrão, endereçada à FIFA.

No passado domingo, a partida a contar para a Taça de Macau entre o Ka I e o Hang Sai terminou com 39 golos (21-18), um resultado que Sulu Sou vê como um protesto dos jogadores contra a decisão da AFM, que referiu entretanto que haverá uma “investigação profunda” a este jogo.

A AFC anunciou na passada terça-feira a lista de equipas que avançam para a próxima fase de qualificação asiática para o Mundial de 2022, onde não constava uma decisão definitiva sobre o desfecho entre Macau e Sri Lanka, facto que leva o deputado a ter alguma esperança que este segundo jogo ainda se possa realizar. “Por causa de um erro de avaliação por parte da AFM ou, mais precisamente, devido a questões administrativas ou decisões pessoais que não estão relacionados com desporto, os jogadores da selecção de Macau perdem uma oportunidade única, e alguns deles poderão não voltar a ter esta oportunidade nas suas vidas”, referiu ainda Sulu Sou, apelando ao espírito de ‘fair-play’ para a resolução desta questão.