Jovens são realizadores e protagonistas em ciclo de cinema português em Macau

Este fim-de-semana, na Cinemateca Paixão, há uma mão cheia de curtas e longas-metragens de jovens realizadores, que retratam a juventude dos nossos dias. Num ciclo preenchido com nomes emergentes do cinema português, um dos destaques vai para “Anjo”, a estreia como realizador do actor Miguel Nunes, protagonista de “Cartas da Guerra”. Dois veteranos abrem e fecham o ciclo, Catarina Mourão, com “A Dama de Chandor”, e João Botelho, com “Peregrinação”.

Cláudia Aranda

Goa é o cenário do documentário “A Dama de Chandor”, de Catarina Mourão, que abre hoje na Cinemateca Paixão, às 20h30, o ciclo dedicado à mostra de cinema do festival de cinema independente, IndieLisboa, integrado no programa Junho, Mês de Portugal. A obra, de 1998, acompanha o dia-a-dia de Aida, uma goesa de oitenta anos, que vive sozinha num palácio que ela tenta que lhe sobreviva na cidade de Chandor. A cineasta Catarina Mourão, que está no território, vai dirigir um workshop de documentário intitulado “A Casa e o Mundo”, na Casa Garden, entre 22 e 27 de Junho. A participação é livre, com um limite de 20 alunos.

O ciclo de cinema português, que vai mostrar no total 11 curtas e longas-metragens durante o fim-de-semana, encerra no domingo, 23 de Junho, com a exibição de “Peregrinação”, de João Botelho, às 20h30. “Onde o Verão Vai (episódios da juventude)”, de 20 minutos, de David Pinheiro Vicente, é o primeiro de uma série de filmes sob o tema “Amor e Juventude”, a serem exibidos no sábado, a partir das 17 horas. Esta foi uma das três curtas-metragens portuguesas em competição pelo Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, em 2018. É o resultado do projecto final de alunos do curso de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. O filme está dividido em vários capítulos – ou episódios -, e aborda o que é ser jovem, as várias dúvidas, as interacções que podem existir entre eles.

“Sem armas”, de Tomás Paula Marques, é a curta de 15 minutos que se segue no alinhamento de sábado. Integrou a Competição Nacional do IndieLisboa, em 2016. Aborda a impotência perante a agressão, com a acção a passar-se num centro comercial abandonado. Luís vê o seu melhor amigo a ser agredido, mas incapaz de o defender, foge da violência adolescente que o persegue e acaba numa luta interna consigo mesmo.

Com os 24 minutos de “Miragem meus putos”, o realizador Diogo Baldaia foi distinguido no Vienna Shorts Festival, dedicado à curta-metragem, em 2018. Na altura, a curta de Diogo Baldaia foi considerada o melhor filme da secção competitiva internacional de ficção e documentário e o júri elogiou-lhe a “descrição cativante, poética e sensual da juventude”. Este, aliás, foi o terceiro prémio conquistado por Diogo Baldaia com “Miragem meus putos”, depois do prémio de melhor curta-metragem portuguesa no IndieLisboa 2017 e de uma menção especial no Festival de Curta-Metragem de Glasgow, em 2018. O filme está dividido em três contos com narrativas distintas, mas com pontos em comum “muito ténues e vagos”, nomeadamente a ideia de “isolamento que se vai fazendo sentir” à medida que se cresce”. “Amor, Avenidas Novas”, de Duarte Coimbra, “uma encantadora fábula sobre o romantismo” integrou a competição nacional do IndieLisboa 2018.

Ruralidade e romantismo

A noite de sábado, a partir das 19h30, fecha com “Bostofrio, où le ciel rejoint la terre”, filme com 70 minutos, de Paulo Carneiro, que esteve em competição no IndieLisboa 2018. O realizador filma em Bostofrio, uma aldeia no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, origem da sua família. Paulo Carneiro faz uma série de entrevistas, nas quais é o próprio realizador que se implica na acção e questiona os habitantes, muitos deles, seus familiares, sobre quem era, e como era, o seu avô, levantando o véu sobre uma ruralidade ainda cheia de segredos e meias verdades.

O domingo prossegue, a partir das 17 horas, com mais um conjunto de curtas, agrupadas sob o tema “Visões do Mundo”, que arranca com “Nyo Vweta Nafta”, de 2016, uma ficção de 22 minutos, realizada por Ico Costa, registada em Moçambique. A curta filmada em formato 16mm é descrita como “um retrato fragmentário e engraçado de uma juventude que sonha, desespera, faz limpezas, engata e que trepa aos embondeiros”. A obra venceu em 2017 o prémio de curta-metragem no Cinéma du Réel, Festival International de Films Documentaires, em Paris, assim como o “Prix du meilleur court ou moyen métrage international” no Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal, no Canadá.

“Anjo”, marca a estreia como realizador do actor Miguel Nunes, o protagonista do filme “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira. O filme, que se estreou em Portugal no Festival IndieLisboa 2018, foi seleccionado em Março para a categoria Next: Wave Competition, dedicada a novos e promissores cineastas no Festival Internacional de Documentários de Copenhaga. Destaque ainda para “3 Anos Depois”, de Marco Amaral, com 13 minutos, que esteve na competição internacional Pardo di Domani do Festival de Locarno, em 2018. E “Farpões Baldios”, de Marta Mateus, que conquistou o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão.