Ho Iat Seng quer ir além dos 66 votos na comissão eleitoral

A “troika” da comissão de apoio ao futuro candidato à substituição de Chui Sai On mostrou ontem a sede de candidatura na Avenida da Praia Grande. São 100 mil patacas por mês por um andar de luxo. A candidatura promete não exceder os 6,44 milhões de patacas que a lei eleitoral prevê.

João Carlos Malta

É um andar com duas salas de reunião, uma maior e outra mais pequena, quatro gabinetes de trabalho, um ‘open space’ onde vão trabalhar oito pessoas, que serão remuneradas, e 16 são voluntários (vindos das universidades ou da Associação Industrial), e até há uma ‘kitchenette’. O espaço é quase todo forrado a mármore e a maior parte das salas requer o reconhecimento digital para se poder entrar. Tudo vai custar por mês, até Agosto, 100 mil patacas, segundo um dos elementos da estrutura da candidatura de Ho Iat Seng, Iau Teng Pio.

Ainda assim, Iau garantiu, logo de seguida, que Ho não vai gastar mais dos os 6,44 milhões de patacas que a lei eleitoral determina. O candidato já garantiu que os gastos com a campanha vão sair do próprio bolso.

O encontro foi marcado para o final da tarde de ontem, para os jornalistas conhecerem a sede de campanha do ex-presidente da Assembleia Legislativa que esta semana apresentou formalmente a intenção de se candidatar ao lugar de Chui Sai On. No local, estavam os três elementos da ‘task-force’ de Ho, além do já citado Iau, estavam António Chui Yuk Lam, o presidente da Associação Industrial e Comercial de Macau (AICM), e um “companheiro de armas” de Ho Iat Seng, e Lam Heong Sang, o homem que faz a ligação aos trabalhadores.

Mais contacto com as pessoas?

No final do encontro, Iau, que foi apresentado por Ho como bilingue, falou aos jornalistas portugueses para explicar que aquele é o local em que Ho Iat Seng e a sua equipa vão preparar o caminho até dia 25 de Agosto, dia da eleição do Chefe do Executivo para os próximos cinco anos.

Em relação ao suporte na comissão eleitoral ao candidato, Iau disse que vão “trabalhar com força na recolha de apoios”. “Temos confiança que podemos ter mais do que 66 membros da comissão eleitoral”, disse.

Questionado se o espaço estaria aberto a qualquer cidadão para que pudesse falar com o candidato — uma vez que o ex-presidente da AL já disse que um dos principais problemas da região é o afastamento da população na relação com o Governo— Iau não se quis comprometer. Afirmou que, à partida, todos podem ali ir, mas que depois “ser recebido depende da disponibilidade do doutor Ho”. Todavia, o mesmo apoiante disse que os cidadãos podem fazer chegar as suas sugestões por meio digital, através das redes sociais, do site da candidatura, e de email.

Sairá à rua

Pelo meio, ainda houve tempo para uma mini-polémica devido a um dos vídeos do candidato colocados no YouTube, não estar a permitir a interacção com os internautas. Os jornalistas chineses insistiram muito tempo na questão, mas a equipa da campanha disse que se tratou de um erro técnico que, entretanto, já foi resolvido. “Quem viu o vídeo que foi posto no YouTube através do Wechat não pôde deixar comentários, mas no YouTube podia fazê-lo”, disse Iau.

O mesmo Iau Teng Pio garantiu que Ho Iat Seng irá à rua comunicar com os cidadãos, mas só no período de campanha — duas semanas —que ainda não foi definido pela Comissão Eleitoral.

Em relação a possíveis debates com oponentes, Pio foi lacónico: “Depende se houver ou não candidatos e se houver oportunidade”. Iau explicou também aos jornalistas que “está contente” por se juntar à campanha de Ho Iat Seng, porque “o conheço há muito tempo”, “estudamos no mesmo secundário”. “Agora trabalhei na Assembleia, e ele conheceu-me mais e eu a ele”, concluiu.

Este deputado da actual Assembleia Legislativa, nomeado pelo Chefe do Executivo, disse também não ver nenhuma incompatibilidade em, neste momento, ser legislador e já estar a apoiar um candidato. “Não vejo problema, acho que não é um problema, sou professor é por isso que sou nomeado”, disse o docente de Direito da Universidade de Macau.