Artistas de Macau integram exposição que inaugura galeria em Zhuhai

Joaquim Franco e José Drummond são dois dos artistas plásticos com trabalho desenvolvido em Macau que vão integrar a exposição “Art Made in Zhuhai”, com inauguração marcada para amanhã, 22 de Junho, às 15h30, em Zhuhai. A exposição, que reúne obras de pelo menos 36 artistas, marca a inauguração do espaço “Zhuhai Art Galery”, na região económica especial vizinha de Zhuhai, reunindo um conjunto relevante de arte produzido nos últimos quarenta anos, desde 1979 até 2019, por artistas chineses, estabelecidos localmente, e estrangeiros, com trabalho desenvolvido na região. A exposição vai manter-se aberta ao público até 22 de Agosto.

Bao Zewei, nascido em 1957, na província de Shandong, a viver actualmente em Zhuhai, é um dos artistas plásticos chineses com obra na exposição. É considerado mestre na pintura a óleo, tem sido responsável pela curadoria de exposições. Participam ainda na inauguração da galeria nomes como Ron Rocco, artista americano, que trabalhou em Nova Iorque, Roterdão, Berlim e, agora, na China, Zhuhai, em instalação, fotografia, gravura, escultura, Design 3D, performance e vídeo.

José Drummond é um artista português, residente de Macau, que trabalha entre Zhuhai e Xangai. Director do VAFA – Festival Internacional de Vídeo-Arte de Macau, trabalha com filme, vídeo, fotografia, instalação e performance. José Drummond está interessado na dualidade entre visibilidade e invisibilidade e no espaço entre fantasia e realidade. Amor, perda, solidão, sonhos e fracasso são alguns de temas mais comuns num corpo de trabalho que é existencialista por natureza.

Joaquim Franco, radicado em Macau há cerca de 30 anos, desenvolve um trabalho essencialmente abstracto. Expôs pela primeira vez em 1976, numa mostra individual na Ericeira. Desde então, tem participado em diversas exposições individuais e colectivas. É o autor do mural que cobre parte do edifício Tak Chun Macau Art Garden, espaço de exposição da associação Art For All Society (AFA). C.A.