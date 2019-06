“Psicose 4.48”, ou quando chega a hora de quem não quer viver nem mais um dia

O encenador polaco Grzegorz Jarzyna reinventa a peça “Psicose 4.48”, transformando um monólogo em diálogos e acrescentando personagens em cena. A actriz Magdalena Cielecka sobe ao palco para reviver a última noite de Sarah Kane, a dramaturga inglesa que antecipa neste texto o seu suicídio. São 60 minutos avassaladores que vão estar em cena esta sexta-feira e sábado no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, a partir das 20 horas.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

O nome da peça “Psicose 4.48” deriva da hora, pela madrugada, ao despontar do dia, em que a autora e personagem da peça Sarah Kane acordava frequentemente no seu estado de profunda depressão. “Era mais um dia que ela teria que enfrentar e sobreviver”, explicou ontem em conversa com os jornalistas o encenador polaco Grzegorz Jarzyna da peça que vai estar em cena este fim-de-semana, sexta e sábado, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, às 20 horas.

“Psicose 4.48” foi a quinta e derradeira peça produzida pela dramaturga inglesa, durante um período em que a autora sofria de uma grave crise de depressão. Foi considerada uma peça “extraordinária” de uma dramaturga “extraordinária”, que viveu entre 1971 e 1999, ano em que acabaria por cometer suicídio. Tinha 28 anos. Kane é hoje reconhecida como uma das mais importantes dramaturgas britânicas dos anos de 1990 ou mesmo do século XX. A peça foi produzida postumamente pela primeira vez em 2000, pelo Teatro Royal Court de Londres.

A peça original não possui personagens ou instruções explícitas relativamente à encenação, pelo que a adaptação varia entre um e vários actores em palco. Na sua adaptação de “Psicose 4.48” para o teatro TR Warszawa, em Varsóvia, o encenador polaco Grzegorz Jarzyna reinventa a peça, transformando um monólogo em diálogos e acrescentando personagens em cena.

Aos jornalistas, o encenador explicou que o que o levou a pegar neste texto, composto por fragmentos e excertos, foi precisamente o desafio que representava. “Nós no teatro, a nossa missão é desenvolver a linguagem, encontrar novas formas de expressar em palco”, afirmou Grzegorz Jarzyna. No início, “não sabemos como fazer, exigiu muito esforço, eu sentia-me capturado, aprisionado por este texto”, afirmou Grzegorz Jarzyna, que dirige há vários anos o Teatr Rozmaitości, em Varsóvia, que ele transformou no TR Warszawa. A actriz polaca Magdalena Cielecka sobe ao palco para reviver a última noite de Sarah Kane, antes de acabar por se enforcar no hospital onde se encontrava internada.

Há 17 anos em cena

Ao fim de 17 anos desde a primeira vez que Magdalena Cielecka representou a mulher complexa, contraditória, assolada pelo desequilíbrio mental provocado pela psicose, a actriz, com trabalho reconhecido no teatro, no cinema e na televisão, afirma-se “feliz” por o encenador não a ter deixado isolada em palco, num exercício de monólogo. A peça, com duração de 60 minutos, coloca em cena a actriz, na pele de Sarah Kane, em confronto com as personagens que povoam a sua vida. Ou seja, mais “seis ou sete outros actores e uma criança” juntam-se-lhe em palco, explicou.

“A adaptação de Grzegorz Jarzyna inclui mais algumas cenas, alguns diálogos, não me deixa sozinha num monólogo a carregar às costas todas estas emoções, claro que para mim é muito duro, é um desempenho muito forte e poderoso, exige muito esforço”, explicou a actriz. “Tenho que dizer que já actuo neste peça há 17 anos, é muito tempo, e claro que eu mudei e, agora, custa-me menos do que no passado, quando estávamos a trabalhar na peça para a estreia, a primeira noite, os primeiros anos custaram-me bastante, mas agora estou mais velha e tenho, espero, mais distância em relação à vida e a mim própria. E desenvolvi uma técnica que me permite evitar estes difíceis e dolorosos momentos e sentimentos e fazê-lo, mas sem que me magoe como no passado”, afirmou.

Conseguir comover o público é para a actriz o mais importante. “Acho que tenho que comover as pessoas, mas comover as pessoas para mim não é uma missão é o meu trabalho e amo o meu trabalho. Faço muitas coisas, no teatro, cinema, televisão. Mas às vezes temos um espectáculo ou um tema que nos comove profundamente, com este espectáculo é assim, há uma história muito triste, mas muito verdadeira e autêntica, nós sabemos que damos à audiência algo que é muito genuíno”, disse.

“O show é muito poderoso e continua a funcionar em muitas partes do mundo”, afirmou o encenador, acrescentando que em Pequim, há dois anos, a peça deixou a audiência em pranto, que lhes agradeceu, à actriz e encenador, por serem tão reais e verdadeiros na sua representação.

Há 17 anos, no entanto, a peça não foi inteiramente entendida pelo público polaco, referiu o encenador. “Não falávamos assim tanto nessa altura sobre a depressão na Polónia, o tema existia, mas estava escondido, porque vínhamos de uma sociedade comunista e na sociedade comunista não havia depressão, alcoolismo, nem homossexualidade, nenhum destes tópicos existiam publicamente. Começámos a fazer teatro e pusemos no palco estes assuntos, e talvez o público não estivesse pronto para este tipo de testemunho”, disse.

Magdalena Cielecka afirma que hoje o seu desempenho é “mais sereno, já não é tão histérico e caótico. Agora é mais profundo e mais tangível para o público. Tenho uma satisfação real em representar, pode soar a masoquismo perverso, mas é assim”, disse, rindo-se. Grzegorz Jarzyna acrescentou que o que Magdalena Cielecka adquiriu foi a capacidade de expressar os contraditórios sentimentos da personagem recorrendo sobretudo à linguagem corporal, e não tanto às suas próprias emoções, que a esgotavam.

“Sei que funciona porque uma vez tivemos um episódio numa actuação em Varsóvia, eu estava a actuar e a dizer, ‘ouve-me, protege-me, ama-me, toca-me, olha-me’, e um espectador veio ao palco tentar proteger-me e tirar-me do palco, foi tão autêntico, ele sentiu que tinha que me ajudar, ele acreditou na mensagem”, adicionou a actriz.

Um guião que é um derradeiro grito de desespero

Ao adaptar a dramaturgia do texto, o encenador tentou acrescentar aspectos do dia-a-dia de Sarah Kane, para tornar a peça mais realista “Coloquei no guião os eventos reais, reconstruí os diálogos, pus o irmão no palco, o amante no palco, os psiquiatras, os médicos no palco”. O encenador e a actriz Magdalena Cielecka, que encarna Sarah Kane, trabalharam com psiquiatras e psicoterapeutas, para aprender o comportamento das pessoas em sofrimento, a sua linguagem corporal, como é que reagem a situações normais entre amigos, membros da família, para reconstruir o estado emotivo de Sarah Kane.

“Os diálogos são muito reais, quando comecei a fazer pesquisa, pudemos ver quem era e onde era, isso era problemático para a família da Sarah Kane, que puséssemos tão literalmente a realidade na peça, mas para mim era muito importante. Não tratei como um poema ou como poesia, eu tratei como uma peça de não-ficção”, explicou Grzegorz Jarzyna.

O encenador viu no texto de Sarah Kane um derradeiro grito de desespero e de pedido de auxílio de alguém que sabia que não iria desistir de acabar com a própria vida. Tratava-se de trabalhar sobre um texto que era um anúncio de suicídio. Sarah Kane, a protagonista, “está consciente da sua decisão, não está apenas a pedir ajuda, amor, a atenção de quem a rodeia. É uma nota, uma mensagem sobre a sua decisão, ela sabe que tem de se matar, ela teve o suficiente da vida”, descreve Magdalena Cielecka.

Acrescenta Grzegorz Jarzyna que para ele foi “muito forte a ideia de que era muito difícil para alguém viver”. “Ela sabia, porque fez varias tentativas de suicídio, ela sabia que iria conseguir, mais cedo ou mais tarde, e então ela decide fazer um diário para partilhar. Partilhar com as pessoas a sua doença, isso foi para mim importante, havia uma espécie de pequeno ego nela, ela partilha com as pessoas o que é a doença”.

Porque, explica Grzegorz Jarzyna, “não se trata de alguém que está apenas infeliz”. A depressão “é uma doença muito poderosa, quando falámos com os médicos psiquiatras, ao lerem o texto, eles disseram que o autor de um texto tão forte, é suposto estar sob vigilância 24 horas, porque é o tipo de doença que leva ao suicídio”. Segundo o encenador, o pai da dramaturga quis processar o hospital porque “ela enforcou-se na casa de banho durante a noite, a pessoa que deveria tomar conta dela estava a dormir na altura e ela enforcou-se”.

O título da peça “é o nome da doença e é o momento em que começa um novo dia, porque quem sofre deste tipo de doença não consegue enfrentar mais outro dia, esta é a altura das pessoas suicidas, há muitos aspectos de não-ficção que me interessaram”, frisou o encenador.