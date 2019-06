Portugal pode recusar extraditar nacionais para Macau

Acordo entre Lisboa e a RAEM estabelece que as eventuais negociações entre Macau e outras regiões da China, para a entrega de infractores em fuga, podem sobrepor-se a pedidos feitos por Portugal.

João Carlos Malta

No acordo entre Portugal e Macau para a entrega de infractores em fuga, Lisboa reserva-se o direito de recusar a entrega dos seus nacionais. Já a RAEM pode não entregar nacionais da República Popular da China e de residentes permanentes da Região Administrativa Especial de Macau. Há, no entanto, uma excepção para o lado português, Macau não pode recusar a extradição dos residentes permanentes portugueses. As informações foram publicadas, ontem, em Boletim Oficial.

A estes dois motivos maiores, o documento junta mais oito razões para que o pedido de extradição possa não ser aceite. No caso da República Portuguesa, se o pedido de entrega atentar “contra a soberania, segurança, ordem pública ou outros interesses atendíveis do Estado ou contrários ao seu direito interno”. A Região Administrativa Especial de Macau pode negar a entrega se tal “atentar contra a defesa nacional, relações externas ou soberania da República Popular da China ou a segurança, a ordem pública ou outros interesses públicos essenciais da República Popular da China ou de qualquer parte da República Popular da China, incluindo a Região Administrativa Especial de Macau”.

Nenhum suspeito pode ser entregue se o crime de que estiver indiciado respeite a um crime de natureza política ou conexo com um crime de natureza política. Os crimes de militares, que não se encontrem previstos na lei comum, também são motivo para que as partes levem negas.

Pena de morte incluída

Razões fundadas que levem a crer que “a entrega é solicitada para fins de procedimento criminal ou de cumprimento de pena por parte de uma pessoa, em virtude da sua raça, sexo, religião, nacionalidade, língua, território de origem ou das suas convicções políticas e ideológicas, ascendência, instrução, situação económica, condição social ou pertença a um grupo social determinado, ou existir risco de agravamento da situação processual da pessoa por estes motivos”, também estão abrangidas nas cláusulas de recusa.

Os crimes que sejam puníveis com pena de morte “ou outra de que resulte lesão irreversível da integridade” também estão fora das obrigações de entrega. A suspeita de que o fugitivo possa ser julgado num tribunal de excepção, a prescrição dos crimes, ou que a indivíduo reclamado já tenha sido alvo de “condenação, de absolvição, de amnistia, de indulto ou de perdão” pelo crime pelo qual o pedido de entrega é efectuado, são as alíneas finais que podem fundamentar uma recusa.

Acordo com a China sobrepor-se-á

O pacto, no artigo 14, estabelece que as eventuais negociações entre Macau e outras regiões da China para a entrega de infractores em fuga podem sobrepor-se a pedidos feitos por Portugal. Em declarações à Rádio Macau, o presidente da Associação dos Advogados, Jorge Neto Valente, diz que o acordo entre Macau e Portugal oferece garantias mínimas. Mas “não dá segurança em absoluto” tendo em conta o contexto chinês.

“Teoricamente, não encontro pontos negativos. Teoricamente. Vamos ver como funciona na prática e as interpretações que são feitas. Aí é que pode estar o busílis”, acautela Neto Valente à rádio. “A recusa de entregar alguém suspeito ou que tenha sido condenado por crimes políticos é uma excepção importante. Mas há um problema: não se define o que é um crime político”, conclui.