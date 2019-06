Imbróglio nas fontes de financiamento do Fundo de Segurança Social

A redacção inicial da lei levava a crer que o fundo seria financiado — em caso de necessidade — pelo saldo orçamental, mas os deputados querem ver na redacção que será o fundo de reserva extraordinária, porque é isso que diz o Regime Jurídico da Reserva Financeira. A ideia é criar um mecanismo que faça com que o fundo seja sustentável até 2069, ou seja, nos próximos 50 anos.

O que é que deve financiar em primeiro lugar o Fundo de Segurança Social (FSS), em caso de necessidade? O diploma que está a ser analisado pela segunda comissão da Assembleia Legislativa (AL) diz que o valor deve sair do saldo do orçamento central, de cada ano, mas o Regime Jurídico da Reserva Financeira estabelece que as verbas necessárias devem ser transferidas da reserva extraordinária.

“Onde vai buscar o dinheiro? É com base na lei da reserva ou da proposta de lei?”, questionou o deputado Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da AL, em declarações ontem aos jornalistas. “Temos de redigir melhor esta lei”, defendeu.

A contradição foi assinalada pelos deputados na reunião com o Governo, sobre a proposta de lei que prevê a transferência de 3% para o FSS. A questão que se coloca é se depois de a reserva básica estar preenchida — ou seja 150% da totalidade das dotações da despesa dos serviços centrais — as verbas excedentes saem do saldo orçamental ou se saem, como diz o Regime Jurídico, da reserva extraordinária.

Actualmente, as fontes de receita do Fundo de Segurança Social são as contribuições de empregados e empregadores, um por cento das receitas correntes do Orçamento Geral da RAEM, e as transferências das contribuições das receitas brutas do jogo. Segundo o presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, Chan Chak Mo, os deputados defenderam que se houver verbas na reserva extraordinária é lá que se deve ir buscar o dinheiro para o FSS. Só no caso de não haver ali capital, é que se deve recorrer ao saldo orçamental anual.

Não é só uma questão de onde, mas de quanto?

O mesmo deputado chamou ainda a atenção que o dinheiro que será transferido difere consoante o primeiro passo que se tome, porque a base de cálculo é diferente mediante cada uma das “caixas” de onde sai o dinheiro. Segundo as contas deste legislador, isso pode terminar numa diferença de 150 mil milhões de patacas dependo do procedimento que se tome.

Chan Chak Mo ressalvou ainda que é necessário tomar em consideração se haverá ou não, a cada ano, reserva extraordinária. A dúvida sobre onde ir buscar o capital, que se levantou através da redacção da lei, segundo o presidente da 2ª comissão vai agora ser discutida em “reuniões técnicas”, e os deputados aceitam “essa solução”.

3, 5 ou 8, logo se ajusta

Outro ponto da discussão foi o de perceber se os 3% chegam para a sustentabilidade do fundo, algo que não preocupa o presidente da 2ª Comissão da AL, porque existe garantia do Governo de que “a lei pode ser alterada se não for suficiente”. “Pode ser de 5% ou 8%”, especificou. “Não é fácil de dizer, porque há muitos factores que podem mudar, como a conjuntura económica mundial, a situação económica de Macau ou as receitas do jogo”, disse Chan Chak Mo.

O mais recente estudo, segundo o deputado, indica que caso não haja grandes oscilações nas actuais três fontes de receita (contribuições, orçamento e jogo), o FSS pode manter a sustentabilidade durante mais meio século.

“Eu não estou apto”

Um dia depois de Ho Iat Seng dizer que vai renunciar ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL), para lançar a candidatura a Chefe do Executivo, começa a bolsa de apostas para saber quem é que se lhe vai suceder. Aparentemente, Chan Chak Mo, deputado experiente com ligações ao imobiliário e turismo, coloca-se à margem desta disputa. “Não estou apto”, disse entre risos aos jornalistas, no final da reunião da 2ª Comissão da AL.

Perante a insistência dos jornalistas, voltou a dizer que não preenche “os requisitos”. E ainda outra vez repetiu a ideia: “Não tenho bagagem”. Convidado a dizer quem é que, na sua opinião, está em melhores condições para assumir o lugar, também não quis responder: “Não sei”. Vamos votar. Perguntem aos outros 32”, lançou.

Antes, Wu Chou Kit afirmou que todos os deputados têm hipótese de vir a substituir Ho Iat Seng. Perante o nome do actual vice-presidente, Chui Sai Cheong, um dos mais badalados, para este deputado nomeado, o importante é que quem assumir o cargo tenha experiência. “Toda a gente tem hipótese. O Chui Sai Cheong é um deles. Mas talvez outro deputado experiente também tenha hipótese de ocupar o lugar”, declarou Wu Chou Kit.

Para este deputado, que faz parte do colégio eleitoral eleito no passado domingo, Ho Iat Seng tem todos os requisitos para ser um bom líder. “Ele tem muita experiência e sabe o que precisamos e o que queremos. Por exemplo, nas áreas do trânsito e da habitação”, nomeou. O limite para a substituição de Ho Iat Seng é de seis meses, e a votação intercalar ocorre por sufrágio indirecto.