Dupla de músicos quer levar o patuá de Macau para toda a Ásia

Um engenheiro e um designer de móveis juntaram-se para reviver a cultura linguística da RAEM. O veículo que vão usar é a música electrónica, com a qual querem que o idioma seja mais conhecido pelos mais novos da região e até possa saltar as fronteiras e fazer com que o patuá seja ouvido em todo o continente. O primeiro single da banda chama-se “Tufam”, e assinala as preocupações ambientais que crêem estarem a crescer na população.

João Carlos Malta

Esta história começa no Natal, numa festa de crianças. O cenário é o jardim de infância Costa Nunes, local em que se juntam os dois pais que fazem companhia aos filhos. Conversa puxa conversa e foi ali que descobriram que ambos se divertem a fazer música, e que até se complementam. Delfino, 40 anos, gosta de brincar com beatbox, com a loop station, e de cantar. Dave, 43 anos, é o homem da percussão e do ritmo. Faz do handpan e do cahon a sua forma de expressão. Assim nasciam os Aurora X.

A missão é levar o patuá para fora de Macau e fazer com que a cultura tradicional do território ultrapasse as fronteiras da RAEM. “Agora que o Governo tem esta aposta de levar o que é de Macau para fora, queremos transportar o patuá para o interior da China e para Hong Kong, para toda a Ásia”, explica.

O engenheiro civil, gestor de projecto na Universidade de Macau, reconhece que a língua quase já não é falada em Macau. O facto de agora ter duas filhas, ainda pequenas, fez com que quisesse deixar esta herança: fazer com que a tradição não morra. “Pretendo relembrar o idioma para que, pelo menos as minhas filhas, saibam que antigamente os macaenses falavam patuá”, explica.

A banda será, na realidade, trilingue, pelo menos no primeiro álbum, que deve sair até ao final do ano. Haverá uma música em cantonês, sobre o ‘carpe diem’, e cinco em português. A outra é em pátua. “Vamos tentar que isso aconteça já este ano, mas não é muito fácil porque todo o orçamento que temos, vem do nosso bolso”, reconhece Delfino Gabriel, que estudou na Escola Portuguesa, e diz que é nesta língua que se expressa e até pensa.

A questão do idioma foi muito debatida, com muitos dos amigos a pedirem que a dupla cantasse em inglês. “Tive bandas em inglês, mas para mim isto agora é um desafio. Inglês todos percebem, mas também todas as bandas cantam nessa língua. Não é uma característica única em Macau. O que é característico é o português, o cantonês e o pátua”, enumera Delfino.

Tufão, o ambiente depois de ser pai

O primeiro single da banda chama-se “Tufam” e já tem videoclipe nas redes sociais. São imagens fortes de lixo espalhado por todo o lado em Macau, acumulações gigantescas de plástico, e claro os destroços do tufão Hato, que passou por Macau no Verão de 2017. Delfino reconhece que a sua maior consciência para as questões ambientais começou ao mesmo tempo que a população de Macau também acordou para o problema, ou seja, no último ano.

Esse despertar de consciências coincidiu com a altura em que o engenheiro civil foi morar para Coloane. Os passeios e corridas matinais na praia abriram-lhe os olhos, a isso somou-se a paternidade que fez com que a longevidade do planeta subisse na lista das suas prioridades. “Vejo um grande impacto da poluição depois do tufão. Toda a sujidade, todo o lixo, e plástico ao pé do mar”, ilustra. A isso, soma-se o facto de Dave Wan, um designer de móveis, ser vegetariano. Delfino admite que ele é o ideólogo ambiental da banda. “Ele tem mais ideias de reciclar e sobre o ambiente”, resume.

Com a mensagem deste tema e através do vídeo que a pinta — editado com imagens cedidas por associações de defesa do ambiente de Macau — a banda diz que está a “tentar aumentar a sensibilidade da população de que a sujidade e a poluição são produzidas por nós”. “Podemos todos fazer mais, por exemplo, se pedimos tapao devemos levar a caixa e não pedir outra de plástico para deitar para o lixo”, explica.

Olhando em redor para a população da RAEM, Delfino diz que “no último ano estamos melhorar por causa do esforço de algumas associações”, com as iniciativas “de recolher plástico e ir à praia apanhar lixo”. Há, portanto, um antes e um depois. “Depois de cada tufão vem tanta sujidade, e pensamos porque não fazer um vídeo sobre isto?”, lembra.

No entanto, desengane-se quem pense que esta é uma banda que faz do ambiente temática única. Não, não são activistas ecologistas, nem pretendem fazer discursos políticos. “Nada disso, as outras músicas são sobre amor, o dia-a-dia, e a nossa filosofia de vida”, resume um dos fundadores dos Aurora X.

A banda terá o segundo concerto da carreira nas festas de S. João, na freguesia de S. Lázaro, este sábado, às 18 horas, e sonha já com o primeiro concerto fora de Macau. “Pode ser que aconteça já em Setembro, na China interior, mas ainda não está confirmado”, remata o vocalista Delfino Gabriel.