Cozinha de fusão indiana, árabe e africana, para celebrar os 44 anos de Moçambique

É à mesa com pratos típicos moçambicanos que a Associação dos Amigos de Moçambique (AAM) celebra este ano os 44 anos de independência daquele país africano de língua portuguesa. Os pratos da autoria da chef Orlanda Barbosa vão ser servidos no restaurante Varandas, entre 22 e 29 de Junho, dia do jantar de celebração.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

“A gastronomia tradicional é sempre a aposta primeira e, se conseguirmos reunir os apoios, tenta-se algo como se fez o ano passado com a vinda de um músico. Este ano não foi possível”, explicou ao PONTO FINAL Carlos Barreto, vice-presidente da Associação dos Amigos de Moçambique (AAM). Moçambique completa 44 anos de independência no próximo dia 25 de Junho, e para assinalar a data, a AAM vai promover a gastronomia tradicional daquele país entre 22 a 28 de Junho. Para completar as festas, está já agendado um jantar do 44º Aniversário da Independência da República de Moçambique no dia 29 de Junho, no Restaurante Varandas, no Roosevelt Hotel, na Taipa.

No mesmo dia do jantar comemorativo, 29 de Junho, no auditório da Torre de Macau, vai estar o comediante Ricardo Araújo Pereira, uma coincidência com a programação de Junho, Mês de Portugal, que não estava prevista quando a associação marcou o evento, comentou Carlos Barreto. Aliás, para evitar a sobreposição com outras programações, a associação tenciona espaçar mais os eventos culturais que tem já previstos no calendário anual, explicou o responsável.

A convidada este ano é a chef Orlanda Barbosa, “mais conhecida por tia Orlanda”, natural de Quelimane, no centro-norte de Moçambique, uma das zonas com uma das gastronomias mais ricas do país, conhecido pela culinária de fusão da cozinha indiana, árabe, portuguesa e africana, salientou Carlos Barreto.

A tia Orlanda tem uma lista de pratos tradicionais que se espera que inclua os vários tipos de caril, de camarão, de caranguejo, a matapa feita com folhas de mandioca, a galinha à Zambeziana, as chamuças, o arroz de coco, a sobremesa de malambe, fruto do embondeiro, entre outros, que serão servidos ao longo desta promoção. Tudo produtos oriundos de Moçambique necessários e não disponíveis em Macau, explicam os organizadores.

A tia Orlanda vive actualmente em Portugal, na cidade do Porto. Aqui decidiu abrir um restaurante, “Tia Orlanda – Sabores Moçambicanos”. A chef Orlanda esteve anteriormente em Macau, também a convite da AAM, para a Festa da Lusofonia em 2017.

Carlos Barreto adiantou que, para Novembro, já está confirmada a realização do quarto ciclo de cinema moçambicano. Para a Festa da Lusofonia já há um artesão confirmado, Ernesto Domingos, que trabalha a madeira, e que já esteve em 2013 no território. Quanto ao concerto de solidariedade para com as vítimas dos ciclones que assolaram o centro e Norte de Moçambique, cancelado devido ao mau estado do tempo, já tem nova data, 26 de Outubro, mas o local ainda está por confirmar.

Durante esta promoção, a gastronomia Moçambicana será servida diariamente em ‘buffet’ ao jantar. Às sextas-feiras, sábados e domingos haverá também ‘buffet’ ao almoço, devendo os interessados contactar o Restaurante Varandas para fazer a reserva. Quem apoia o jantar de celebração do 44º Aniversário da Independência da República de Moçambique, no dia 29 de Junho, é o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Os sócios da Associação dos Amigos de Moçambique pagam 100 patacas, enquanto que para não-sócios o jantar custa 380 patacas, com bebidas incluídas.