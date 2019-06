“Não respondo”, “não devo fazer comentários”, “não posso dizer”. Ho Iat Seng não respondeu a perguntas concretas

O até agora presidente da Assembleia Legislativa (AL), e mais forte candidato à eleição do novo Chefe do Executivo, a 25 de Agosto, apresentou-se ao povo. Mas perante as perguntas sobre a actualidade ou sobre o que pensa sobre diversos temas declinou sempre responder. No entanto, houve tempo para dizer que vai renunciar ao cargo de líder da AL, e de deputado, e prometeu mudanças perante as muitas dificuldades que se vêem no horizonte de Macau. E garantiu que não foi Pequim a promover a candidatura, foi ele próprio a querer avançar.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Como vê a dificuldade de acesso ao imobiliário dos jovens de Macau? “Não respondo a essa pergunta”. O que pensa da lei de extradição e dos acontecimentos em Hong Kong? “Não devo fazer comentários”. Como vai combater a corrupção? “Aconselharam-me a não responder”. A estrutura do Governo vai manter-se? “Não posso dizer”. Vai trabalhar para que haja lei sindical? “Não posso responder”. Durante a apresentação formal de candidatura que decorreu, ontem, na Torre de Macau, a sucessão de questões concretas dos jornalistas — numa sessão de perguntas e respostas que durou mais de uma hora, e que se destinava a ouvir as ideias de Ho Iat Seng sobre várias áreas— tiveram todas o mesmo destino: foram remetidas para o futuro, para uma próxima oportunidade.

Numa sala com mais de uma centena de pessoas, entre convidados e repórteres, o até agora presidente da Assembleia Legislativa deu para todas estas respostas negativas, uma mesma justificação. Aquele, não era ainda o momento para descer à política real e concreta, porque para isso precisa primeiro de ter o apoio de 66 dos 400 elementos da Comissão Eleitoral, eleita no passado domingo. “Neste momento ainda não sou candidato, e essas questões fazem parte do programa político que vou apresentar, mais tarde vão conhecer as respostas”.

Ainda assim, sobre cada um dos temas, deixou nas entrelinhas cair uma ou outra vontade. Vamos por partes. Em relação aos jovens com poucos recursos para fazer face à especulação imobiliária, Ho reconheceu que esse é um problema e que “vai tratar a sério da questão”. Mais tarde, noutra questão sobre a mesma temática, afirmou que “os jovens têm de receber muitos rendimentos para poderem adquirir um apartamento”.

Hong Kong fala de Hong Kong, Ho apenas se for eleito

Em relação a Hong Kong, que viveu na última semana três protestos massivos contra a lei de extradição — uma das quais acabou com violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes dos quais resultaram um morto, mais de uma centena de feridos, e várias detenções — o candidato a Chefe do Executivo disse que “são assuntos internos da RAEHK”.

Sobre este tema, deixou uma vontade: “Espero que as forças exteriores não entrem nos assuntos de Hong Kong”; uma certeza: “O Governo de Hong Kong tem capacidade para tratar do problema”; e uma promessa: “Se for eleito podia responder à pergunta, mas agora não posso dizer a minha opinião”.

O combate à corrupção é algo que o ex-empresário disse que irá “ser colocado no meu programa político”. E reconheceu que “é uma questão incontornável”. “Todas as pessoas vão perguntar como podemos construir um Governo íntegro e limpo, mas agora não é a melhor altura para responder a essa pergunta. Da próxima vez, vou responder claramente à sua pergunta”, garantiu à jornalista que fez a pergunta.

A estrutura do Governo, que alguns analistas dizem dever sofrer alterações e passar dos actuais cinco secretários para um número superior de lugares, foi outro dos temas lançados para o futuro pelo putativo candidato: “Ainda tenho dois meses”.

Em relação à lei sindical, o homem que quer suceder a Chui Sai On disse já estar integrada na Lei Básica, mas que se deve “aperfeiçoar a elaboração” dessas regras. Como e quando? Não disse.

Por fim, o jogo e os casinos também fizeram parte do cardápio de questões lançadas, mas tal como nos restantes casos, não obteve nenhuma frase ou declaração conclusiva, além da constatação de que é “um pilar insubstituível” da economia de Macau.

Vai resignar

No dia em que apresentou formalmente a candidatura, Ho Iat Seng também quis “afirmar com clareza” que “vou renunciar às funções quer de deputado quer de presidente da Assembleia Legislativa”. “Vou começar o processo de demissão”, acrescentou. Sobre outra questão — que ensombrou os momentos que se seguiram à notícia da intenção do presidente da AL em assumir a presidência do Executivo — a da nacionalidade portuguesa, Ho deu uma justificação histórica para justificar o caso. Disse que o passaporte que detinha remonta à presença dos portugueses, tempo em que era usado como documento de viagem.

Depois de longas explicações, para enquadrar a situação, afirmou que neste momento tem tudo resolvido, e que respeita escrupulosamente a lei da nacionalidade.

Na mesma pergunta, foi ainda indagado ao ex-membro da Assembleia Popular Nacional (APN) o que pretendia fazer com os negócios que tem no interior da China, mas sobre esta matéria, não houve nem uma palavra.

O candidato é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.

Ho Iat Seng é visto por muitos como o candidato que Pequim quer para a liderança do Governo da RAEM nos próximos cinco anos. No entanto, esta tese é recusada com veemência pelo futuro candidato. “Não fui indicado pelo Governo Central”, afirmou, mas não negou que os “amigos da Associação Popular Nacional me apoiam”. Ho Iat Seng disse não querer “perder a oportunidade de participar no projecto da Grande Baia”. O agora candidato a Chefe do Governo de Macau foi membro dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º Comités Permanentes da APN, de 2000 a 2018.

No final da sessão, depois de apresentar a equipa que o vai acompanhar nesta eleição (ver caixa) garantiu que vai pagar a campanha do seu bolso, e que não vai gastar uma só pataca das 6,43 milhões de patacas que a RAEM põe à disposição de qualquer candidato. “No final da campanha farei um relatório público com todos os gastos”, rematou.

Ho acredita na “cientificidade” do desígnio “Um País, Dois Sistemas”

Antes do longo período de perguntas e respostas, Ho Iat Seng leu o manifesto de candidatura. Nele, disse ir usar da “força moral”, das “sinergias” e dos “consensos” para contrariar os problemas que sabe que o esperam nos próximos cinco anos.

“Muitas dificuldades e desafios ainda vão colocar-se a Macau na próxima fase de desenvolvimento”, reconheceu.

Ho falou do “evoluir dos tempos” que “reclama mudanças e inovação”. Mas quando questionado sobre que alterações seriam essas que quer implementar, deu um passo atrás. “Ninguém tem coragem de responder a esta pergunta, e de comentar a governação dos dois chefes anteriores”, disse. Explicou que “não posso fazer uma comparação”, mas que se for eleito pode garantir “que o que fizer será analisado pela sociedade”.

O ex-elemento da Assembleia Popular Nacional, Ho Iat Seng disse confiar firmemente “na cientificidade” e “na enorme vitalidade” do princípio “Um País, Dois Sistemas”, expressão que repetiu cinco vezes nas quatro páginas do discurso que leu.

Durante a apresentação da candidatura, o ex-presidente da Assembleia Legislativa disse estar ciente das crescentes exigências e expectativas dos residentes de Macau quanto “às suas perspectivas profissionais, à boa governação, à justiça e à qualidade de vida”, e afirmou, sustentando que as funções que exerceu no Conselho Executivo e na AL “contribuíram para um contacto mais amplo com a sociedade”, nomeadamente em áreas como o “tráfego”, a “habitação”, e a “saúde”.

A noite e o dia ou o antes e o depois de voltar à mãe pátria

No preâmbulo com que lançou a candidatura, Ho Iat Seng fez um revisita aos últimos 20 anos, que colocou em oposição ao período de governação portuguesa. “A estabilidade social, o crescimento económico, e o significativo aumento da qualidade de vida a que se assiste hoje, contrapõem-se ao crescimento económico negativo, à alta taxa de desemprego e à insegurança registados há 20 anos”. “A fisionomia urbana e o estado de espírito dos residentes conheceram alterações revolucionárias”, definiu. Ho prometeu ainda respeitar a Lei Básica e fazer com que Macau seja “governada pelas suas gentes” e com “alto grau de autonomia”.

Não há portugueses, nem chineses, há cidadãos de Macau

Na apresentação formal da candidatura, Ho Iat Seng falou da forma como olha para os portugueses, e resumiu-a numa frase: “Quando falamos de residentes de Macau não é necessário distinguir se são portugueses ou chineses. Somos todos residentes de Macau, e temos todos iguais direitos e interesses”. Antes contextualizou a forma como vê a comunidade, dizendo que, em Macau, todos têm de “respeitar a história”. “Muitos amigos portugueses vivem há mais tempo em Macau do que alguns residentes locais”, acrescentou.

Ho considera que os portugueses em Macau “são protegidos”. “Pessoalmente, respeito a comunidade portuguesa e acho que o Governo tem salientado a importância do intercâmbio e a convergência da cultura portuguesa. A comunidade portuguesa é inseparável da comunidade de Macau”, reiterou.

A olhar para o mar

Quando o tema é a economia, mais propriamente o papel de Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos, o futuro candidato à sucessão de Chui Sai On diz que a visita de Xi Jinping a Portugal, em Novembro do ano passado, e de Marcelo Rebelo de Sousa à China, já este ano, é “um reconhecimento de que as relações entre Portugal e China vivem uma época dourada”.

Para o até agora presidente da Assembleia Legislativa, o Governo da RAEM tem prestado muita atenção a esta plataforma, e o Fórum Macau “está em plena construção” e trata-se de “um edifício enorme”. Ho alerta, no entanto, que a cooperação “deve ser nos dois sentidos”. “Macau já começou a fazer investimentos nos países lusófonos e os empresários do interior da China também. Devemos intensificar a cooperação”, afirmou.

“Através da plataforma de Macau, podemos levar a que haja maior cooperação com os empresários do interior da china para investir no mercado lusófono”, acrescentou de seguida. Ho Iat Seng garante seguir a ideia do Presidente da República Popular da China que vê no mar, um sector primordial para a aposta que é necessário fazer nos países lusófonos nos próximos anos. Tudo, claro, no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. J.C.M.

A task-force de Ho para atacar a eleição

Iau Teng Pio

É o braço legal do trio que quer levar Ho Iat Seng à presidência da RAEM. Iau Teng Pio é professor de Direito na Universidade de Macau, e o consultor que ajuda o candidato a saber até onde pode ir em cada momento. Este mês, Iau teve uma intervenção pública em que alertou para os riscos decorrentes da abertura que a China tem no âmbito do princípio “Um País, Dois Sistemas”, e pediu ao Governo que salvaguarde a segurança nacional. “Muito provavelmente, as forças estrangeiras vão fazer de Macau uma base, aproveitando-a para recolha de informações da China, divulgação de ideologias e acções de infiltração. Portanto, neste contexto, a salvaguarda da nossa prosperidade e estabilidade, que não foram fáceis de atingir, constitui uma missão importante”, afirmou.

Antonio Chui Yuk Lam

António Chui Yuk Lam é o presidente da Associação Industrial e Comercial de Macau (AICM), e um “companheiro de armas” de Ho Iat Seng. Um homem de negócios e que faz a ponte com um sector onde o candidato emergiu socialmente. É mais velho do que Ho, já passou os 70 anos, o que levou a que o candidato dissesse logo que Lam não será, no futuro, secretário de um Governo liderado por si. Referiu que é um homem que conhece bem, que o apoia, e com quem se habituou a trocar ideias. É o elemento que representa o lado industrial e empresarial do homem que quer ser Chefe do Executivo, e que Ho conheceu quando pertencia ao conselho fiscal da AICM, e António já era director. “Cooperamos durante três décadas, somos diferentes, discutimos bastante, mas nunca houve grandes disputas”, caracterizou.

Lam Heong Sang

É a ligação aos trabalhadores. Conhece Ho Iat Seng há mais de duas décadas, tendo os dois sido colegas na Assembleia Legislativa. Mantém, desde há muito tempo, o contacto com o candidato nos temas da área laboral e dos trabalhadores, em que “sempre falámos muito” e “chegámos a consensos”. É antigo deputado e ex-membro do Conselho Executivo, e exerceu ainda funções como dirigente da Associação Geral dos Operários de Macau. Foi eleito por sufrágio indirecto em 2009 e 2013 como deputado e cumpriu funções de vice-presidente de Ho Iat Seng no seu último mandato. Há dois anos disse acreditar que os trabalhadores não-residentes são um factor que potencia o “aproveitamento da importação de mão-de-obra para conseguir lucros”, pressionando o Governo a tomar medidas para pôr cobro a estas situações.