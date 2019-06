Hélder Moutinho, feira do livro com chef Chakall e espólio do MAM no festival de artes e cultura

A segunda edição de Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa inclui, pela primeira vez, uma feira internacional do livro. Há mostras de culinária com chefs e uma cerimónia de entrega dos prémios de livros de cozinha “Gourmand World Cookbook”. Um concerto junta o fadista Hélder Moutinho e a Orquestra Chinesa de Macau. O MAM mostra todo o espólio de arte contemporânea. Um festival de cinema encerra com “A Portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes.

Cláudia Aranda

É a novidade deste ano. Pela primeira vez, realiza-se uma Feira Internacional do Livro, cujo tema é “culinária e vinhos”, integrada na programação do 2º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, anunciou ontem Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC). A responsável acrescentou que o evento este ano, que inclui um concerto do fadista português Hélder Moutinho – irmão de Pedro Moutinho e de Camané – acompanhado pela Orquestra Chinesa de Macau, vai custar 15 milhões de patacas, um orçamento ligeiramente inferior ao do ano passado, de 19 milhões de patacas.

Voltando à feira do livro dedicada à “culinária e vinhos”, o tema é este porque Macau é desde 2017 Cidade Criativa na área da gastronomia. Entre os nomes de escritores anunciados há nomes estabelecidos em Macau, na China e em Hong Kong, mas não se vislumbram autores de nenhum dos países de língua portuguesa. De Macau, estará presente Cecília Jorge, estudiosa da gastronomia macaense, que publicou livros de culinária, assim como o poeta Yao Feng e a escritora Tong Mui Siu. Da China continental marca presença Liu Zhenyun, e de Hong Kong, Ge Liang. De Hong Kong vem, também, o crítico gastronómico Chua Lam e o apreciador de arte culinária, escritor e cartoonista Craig Au Yeung Ying Chai.

A feira do livro vai decorrer de 4 a 6 de Julho, no Venetian, e a organização promete a presença de 50 editoras, da comunidade de países de língua portuguesa, do Sudeste Asiático, da área da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, Hong Kong, Macau e Taiwan. O evento vai incluir seminários, conversas com escritores, lançamento de livros, e uma demonstração de culinária em “cozinha dos chefs”, com a presença de figuras mediáticas como o chef argentino Chakall. Marcam presença também o chinês Xu Long, Marie Sauce Bourreau, que é a presidente francesa da Competição Mundial para Chefs Femininas – La Cuillère D’Or, o português, mestre de culinária, Luís Simões, que andou por Timor-Leste a tentar recuperar os sabores daquela ilha, a portuguesa, filha do actor Virgílio Castelo, “mestre das dietas saudáveis”, Tâmara Castelo, o chef francês e apresentador de televisão Cyril Rouquet, a americana, autora de 70 livros de culinária, Marlena Spieler, e a sul-africana Zola Nene.

Durante a feira vai realizar-se a 24ª cerimónia internacional de entrega dos prémios “Gourmand World Cookbook Awards” – dia 4 de Julho, às 17 horas – prémios descritos por Mok Ian Ian como os “Óscares” dos livros de gastronomia.

Todo o espólio do MAM, pela primeira vez

Nas artes plásticas, a novidade é que esta segunda “exposição anual de artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa” vai incluir dois eventos e um deles, intitulado “Poesia Lírica – Artistas de Macau e Portugal da Colecção do MAM”, com inauguração a 13 de Julho, vai mostrar, até 4 de Novembro, “pela primeira vez”, e de uma só vez, todo o espólio do Museu de Arte de Macau (MAM), anunciou Mok Ian Ian. “Nos últimos 20 anos, o MAM coleccionou muitas obras, e também já é uma casa de arte para todos os residentes de Macau, nós exibimos de tempos a tempos diferentes obras de diferentes artistas, pelo que é pela primeira vez que exibimos, de uma vez, todas as obras que coleccionamos no MAM, mais de 90 obras de 60 artistas”, disse a presidente do IC. A exposição vai mostrar pinturas a óleo, acrílico, aguarela, técnicas mistas, esculturas e instalações de artistas contemporâneos. No total, vão ser mostrados trabalhos de 60 autores, entre artistas chineses, como Mio Pang Fei, macaenses, como Carlos Marreiros, ou Luís Demée, bem como artistas portugueses que se estabeleceram ou mostraram obra em Macau.

Uma segunda exposição de artes da China e dos países de língua portuguesa está programada para acontecer nas “Vivendas Verdes” da Avenida Coronel Mesquita e Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino (Armazém do Boi), já tem data de inauguração, 10 de Julho. Mas ontem não foram adiantados nomes de artistas que possam vir a estar representados.

Hélder Moutinho actua com a Orquestra Chinesa de Macau, a 5 de Julho, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, num concerto que junta o fado e instrumentos tradicionais chineses de cordas. Entre 4 e 17 de Julho vai decorrer um festival de cinema, com uma retrospectiva de clássicos chineses, obras dos países de língua portuguesa e de Macau, mas o programa completo ainda não foi dado a conhecer. O ciclo inclui 26 películas, abre com “Primavera numa cidade pequena”, de 1948, realizado por Fei Mu. O festival encerra com “A Portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes.

A programação inclui espectáculos de música e dança tradicional com Gil Moreira, de Cabo Verde, Grupo Cultural Ate, da Guiné Bissau, Timbila Muzimba, de Moçambique, Trabucos, de Portugal, Quinta de Ribeira Afonso, de São Tomé e Príncipe, Galaxy, de Timor Leste, Democratas do Samba, do Brasil, Kilandukilo, de Angola, e o grupo de teatro Jingzhou, da província chinesa de Hubei.