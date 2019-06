Alegados despedimentos arbitrários em casinos levam Pereira Coutinho a insistir na Lei Sindical

José Pereira Coutinho está particularmente preocupado com os trabalhadores do sector do jogo, que são, afirma, arbitrariamente despedidos e impedidos de voltar a trabalhar em casinos. Daí que volte à carga com o tema da Lei Sindical e, numa interpelação escrita, peça ao Governo uma calendarização para o “cumprimento rigoroso” da Lei Básica regulamentando a lei sindical e a negociação colectiva.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O deputado José Pereira Coutinho está preocupado com os despedimentos arbitrários em casinos e numa interpelação escrita enviada ao Governo solicita uma calendarização para “o cumprimento rigoroso” do artigo 27º da Lei Básica regulamentando a lei sindical e a negociação colectiva. Em Abril, o projecto de lei de Pereira Coutinho, intitulado “Lei do Direito Fundamental de Associação Sindical”, foi debatido e rejeitado com 16 votos contra e 13 a favor, depois de ter sido reprovado anteriormente em seis ocasiões diferentes, a primeira das quais em 2007.

A RAEM está prestes a celebrar o seu vigésimo aniversário, mas o Governo continua a não cumprir a Lei Básica, designadamente o artigo 27º sobre a regulamentação da lei sindical e negociação colectiva, lembra o deputado na interpelação escrita, com data de 14 de Junho. O artigo 27º da Lei Básica estabelece que “os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação, bem como do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”.

Pereira Coutinho afirma que a falta de legislação específica “tem prejudicado imensamente todos os trabalhadores, quer do sector privado quer público, principalmente no sector do jogo que são sistematicamente referenciados em ‘listas negras’, que os impedem de trabalhar noutro casino, caso tenham ‘desacatos’ com uma das seis concessionárias do jogo”.

Em Janeiro deste ano, afirma Pereira Coutinho, respondendo a uma pergunta dos deputados, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, prometeu proceder a uma análise e estudo quanto ao reforço da protecção dos trabalhadores dos casinos. “De salientar que estes trabalhadores são muito vulneráveis com contratos de trabalho precários, turnos de trabalho desumanos que impedem o convívio familiar, e a facilidade com que são arbitrariamente despedidos e impedidos para toda a vida de voltar a trabalhar neste sector”, sublinha o deputado.

Pereira Coutinho exige agora saber quando vai o Governo divulgar publicamente o resultado “das prometidas análises e estudos quanto à forma de reforçar a protecção dos trabalhadores dos casinos”. O deputado questiona, ainda, se o Governo tenciona melhorar o actual mecanismo de recebimento de queixas apresentadas pelos trabalhadores e se vai investigar as razões que levam aos despedimentos. Segundo o deputado, os funcionários de casinos alegam, frequentemente, que não conseguem encontrar emprego nos casinos depois de serem despedidos, com ou sem justa causa.