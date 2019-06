Yoshiyuki Yamana: “O turismo está a procura deste tipo de recursos culturais”

Em conversa com o PONTO FINAL, o arquitecto japonês Yoshiyuki Yamana alertou para os riscos que corre o património de arquitectura modernista em Macau, referindo-se, por exemplo, ao Edifício Rainha Dona Leonor. O pedido de classificação deste prédio enquanto edifício de interesse arquitectónico, apresentado em 2018 pela Docomomo Macau, continua a aguardar resposta, adiantou Rui Leão, presidente da organização.

O arquitecto japonês Yoshiyuki Yamana alertou ontem para os riscos que corre algum património de arquitectura modernista em Macau, lugar onde, apesar de tudo, a par com Taiwan, se encontram ainda exemplares de referência de edifícios do século XX, frisou. Apesar de se mostrar satisfeito com as condições do património modernista em Macau – por comparação com o Japão, por exemplo -, o especialista não deixou de lembrar que “há aqui edifícios em perigo de demolição, estão em risco por causa da pressão imobiliária, que é tão alta”. Em Hong Kong já praticamente “não resta nada”, afirmou. “Em Hong Kong, a força do capital é muito forte e já não há tanta arquitectura desse período colonial, porque foram demolidos para construir arranha-céus”.

O arquitecto, membro do Docomomo Internacional e conselheiro do ICOMOS Twentieth Century Heritage International Scientific Committee, orientou ontem em Macau uma palestra sobre a arquitectura modernista no Japão e na Ásia. Antes da conferência, em conversa com o PONTO FINAL, o arquitecto realçou a qualidade de projectos como o da Escola Portuguesa de Macau (EPM), antiga Escola Pedro Nolasco, uma construção de 1966, que esteve em risco de demolição, em 2005. A obra é tida como uma das melhores de Raul Chorão Ramalho (1914-2001), um dos arquitectos portugueses do século XX de referência. Outro imóvel notável, no entender de Yoshiyuki Yamana, é o edifício de habitação Rainha Dona Leonor, projectado pelo arquitecto de Hong Kong, Lei Lee (José), em 1959, na lista da Docomomo de edifícios em risco.

A Docomomo Macau apresentou em Julho de 2018 um pedido de classificação do Edifício Rainha Dona Leonor como edifício de interesse arquitectónico, fazendo-o chegar ao Instituto Cultural. Mas, até agora, ainda não houve resposta, adiantou ontem ao PONTO FINAL o arquitecto Rui Leão, presidente da organização.

“Esta cultura não é portuguesa nem chinesa, é partilhada”

Em Macau, “há muitos edifícios do tempo colonial, dos anos de 1970 e 1980”, sendo que “o turismo está à procura deste tipo de recursos culturais”, prosseguiu o especialista japonês. Em Taiwan, por exemplo, explicou, alguns edifícios modernistas acolhem hoje museus e galerias de arte.

“Os turistas, até eu, estão interessados em visitar Macau para conhecer esta cultura mista, a cultura portuguesa e chinesa, a cultura actual, e a colonização portuguesa não foi demolida, tal como não foi a arquitectura chinesa, mantêm-se os templos chineses, e as coisas chinesas. E mesmo depois da transferência, é muito interessante, porque a cultura portuguesa foi mantida, a cultura portuguesa e a chinesa, essa é uma das riquezas de Macau”, afirmou.

O conceito de património partilhado (‘shared heritage’) entrou no léxico da UNESCO desde há algum tempo, por forma a desmistificar aquilo que é a herança patrimonial colonial em muitos países e que, por razões históricas, religiosas ou ideológicas, a sua preservação não era tida como prioritária pelos governos locais, explicou Yoshiyuki Yamana. Por exemplo, em Macau, “esta cultura não é portuguesa nem chinesa, é uma cultura partilhada, é uma cultura sino-portuguesa, e isso é muito importante”, salientou.

Yoshiyuki Yamana, ainda assim, admitiu que não é possível preservar “todo” o património, na medida em que as cidades estão sempre em evolução. “O próprio movimento modernista é um movimento que moderniza, as cidades estão sempre a evoluir, mas há certos períodos importantes em que podemos encontrar edifícios monumentais, e nós temos que manter esses edifícios. De qualquer maneira, não podemos manter todos os edifícios, temos que escolher quais os edifícios que são importantes”, esclareceu.

Governo pode comprar para preservar

Por outro lado, se é importante informar as pessoas sobre a relevância do património que as rodeia, a protecção do património tem que partir da comunidade, afirmou. “É muito importante que as pessoas percebam o valor patrimonial deste edifícios, temos que explicar ao maior número possível de pessoas para que entendam o valor patrimonial, porque uma vez demolido é o fim, acabou-se”. No entanto, prosseguiu, “penso que o mais importante é que a comunidade à volta deste edifício o proteja, sem essa comunidade não podemos ser bem sucedidos na sua protecção, porque há os que querem desenvolver a zona e demolir e outros que querem preservar, há uma luta”, explicou o conselheiro da ICOMOS.

Ou seja, se houver um apelo a organizações como o Docomomo ou o ICOMOS, “eles podem apoiar, porque é claramente muito importante, mas esperamos que primeiro a comunidade local reaja, e então podemos trabalhar juntos. Mas se for apenas a organização internacional que diz que é importante, é o mesmo que a imposição de um poder externo, alguém que vem e diz que é preciso preservar. Mas quem preserva este edifício deve ser a comunidade à volta”, salientou.

Para garantir a preservação de património em risco, o especialista recomenda que o Governo de Macau adquira esses prédios. “Se Macau quer manter a paisagem urbana, o Governo pode comprar estes edifícios em risco, essa é a maneira eficiente para preservar”, afirmou. Mas para além do edifício em si, é preciso preservar o contexto e a parte envolvente em que se insere o património, frisou. “É preciso respeitar a envolvente do edifício, mesmo que não esteja na zona tampão. Se respeitarem isso não perdem o valor patrimonial, mas se seguirem apenas o interesse económico e limitarem de forma administrativa a zona tampão, um dia vão perder todo o valor patrimonial de Macau, isso é o que penso que Hong Kong já perdeu, tem apenas edifícios isolados, mas Hong Kong não é como aqui. Claro que há muito desenvolvimento, mas penso que ainda se mantém o valor patrimonial”, afirmou.

O movimento Docomomo dedica-se à “Documentação e Conservação dos edifícios, sítios e bairros do Movimento Moderno de arquitectura, do século XX. O ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, é uma rede de especialistas que presta assessoria à UNESCO na conservação, protecção e valorização dos monumentos, conjuntos e sítios.