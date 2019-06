Tam está preocupado com futebol de Macau e convoca reunião com Instituto do Desporto

Jogo com 39 golos abriu nova frente de guerra entre clubes e a Associação de Futebol. Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura diz que não pode intervir directamente, mas não esconde o incómodo e diz que vai pedir explicações aos responsáveis do Instituto do Desporto (ID).

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

No final do jogo, o marcador assinalava 21-18. O resultado não é de um jogo de andebol, mas de futebol, e fez com que o alarme soasse na secretaria para os Assuntos Sociais. O mal-estar entre os actores do futebol local está a subir de tom. Não são já só os jogadores, mas também os clubes a manifestar profundo desagrado com o momento actual deste desporto no território. A situação não está a passar ao lado da política, e do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. “Eu estou a preocupado com isso, já chamei os meus colaboradores do ID para me explicarem o que se passa, e se tiver medidas políticas o Governo da RAEM vai explicar”, assegura o governante.

A erupção do vulcão no futebol local aconteceu depois da decisão da Associação de Futebol de Macau em não viajar para o Sri Lanka, para jogar a segunda-mão do encontro de apuramento para a fase de grupos da zona asiática do Mundial de 2022. Macau tinha ganho o primeiro jogo por 1-0, com um golo do defesa Filipe Duarte, numa partida jogada em Zhuhai por falta de condições do estádio local, na Taipa.

Alexis Tam argumentou que não pode fazer mais do que reunir com os responsáveis do instituto que tutela, o ID, uma vez que as leis internacionais dos organismos que lideram o futebol internacional, como a FIFA, não permitem a ingerência dos governos nos assuntos que dizem respeito às associações locais. “Estamos a seguir as normas internacionais, em Portugal, Espanha, Alemanha, o Governo nunca pode intervir, não pode influenciar a decisão das associações”, defendeu Alexis Tam, em declarações no Palácio do Governo, à margem da assinatura de cooperação na inspecção sanitária fronteiriça com a República Popular da China.

Descontrolado? Não acho

Mais uma vez, o secretário disse que este é um caso que “tem de ser resolvido pela Associação de Futebol de Macau”, e que está “à espera de saber qual é a decisão” deste organismo, para depois “resolver o problema”. Os jogadores do Ka I e do Hang Sai marcaram 39 golos num jogo em que se viu de tudo, até o impensável: jogadores a fintar colegas de equipa e um dos clubes a jogar sem o guarda-redes. Isso não prova que as coisas estão descontroladas? “Não digo se está fora de controlo, já fiz um apelo na semana passada. Eu já fui atleta, já fui jogador, sei o que eles pensam, e quando era novo também pensava o mesmo”, diz Alexis Tam.

Em relação ao que aconteceu neste jogo da Taça de Macau, Tam diz que ficará à espera de perceber o que fará a AFM. O secretário voltou insistir com os atletas para que mantenham a calma, porque “eles sabem que o Governo da RAEM vai fazer tudo o que é possível para ajudar os nossos jogadores de futebol, e não apenas o futebol, os de todas as modalidades”.

Em menos de uma semana, é a segunda vez que Alexis Tam fala sobre este assunto que está a abalar o futebol local. Na altura, o secretário disse que perguntou ao presidente do Instituto do Desporto “se haveria condições para que os jogadores pudessem jogar”. “Pensei nas muitas soluções, mas a informação que tive é que não há condições porque não há nenhuma companhia de seguro para assegurar a Selecção de Futebol”, rematou Alexis Tam, nessa altura.