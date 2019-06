Macau e China assinam dois acordos de segurança sanitária

O director da Administração Geral das Alfândegas, Ni Yuefeng, veio à RAEM para assinar dois acordos na área das condições sanitárias na zona fronteiriça: um com a secretária para a Justiça, Sónia Chan, e outro com o secretário para os Assuntos Sociais, Alexis Tam.

João Carlos Malta

Macau assinou, ontem, com a China dois novos acordos de cooperação que incidem sobre segurança alimentar e inspecção sanitária nas fronteiras. Os protocolos são com a Direcção Geral das Alfândegas da República Popular da China, e têm como finalidade regular a entrada e saída de pessoas e víveres entre as duas regiões. Num deles, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, encontrou-se com uma delegação liderada pelo director da Administração Geral das Alfândegas, Ni Yuefeng, que serviu para trocar opiniões sobre o fomento da cooperação na área da quarentena sanitária fronteiriça entre Macau e o Interior da China.

Há nove anos, já tinham sido assinados outros acordos parecidos entre as duas partes, mas Tam acredita que os passos agora tomados vão “assegurar a saúde dos residentes tanto da China como de Macau”, e através destes documentos espera “prevenir e dar uma melhor resposta aos incidentes de saúde pública”. “Vamos reforçar as acções conjuntas nos postos fronteiriços, sobretudo na inspeção higiénica e sanitária”, acrescentou o secretário para os Assuntos Sociais.

Ni Yuefeng afirmou que a Administração Geral das Alfândegas atribui grande importância à construção de uma linha de defesa de quarentena portuária para “proteger a saúde pública e aumentar a felicidade da população”. O mesmo responsável disse que o sistema de prevenção de epidemias é “promovido por um novo modelo de cooperação, para construir uma sólida barreira para garantir a segurança na saúde pública nos portos e proteger a saúde pública do interior da China e Macau”.

Este acordo abrange várias matérias, nomeadamente, a criação de um mecanismo de troca de informações entre Macau e a China, como legislação e diplomas legais, padrões utilizados e boas práticas em administração no âmbito da inspecção higiénica e sanitária para a entrada e saída fronteiriça, e a comunicação mútua da eventual propagação de doenças transmissíveis transfronteiriça.

Já a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, assinou com Ni Yuefeng o “Acordo de cooperação no âmbito da segurança alimentar e inspecção sanitária e fitossanitária entre a Secretaria para a Administração Geral das Alfândegas e a Administração e Justiça da RAEM” que visa reforçar não só o intercâmbio e a cooperação no âmbito da segurança alimentar e inspecção sanitária e fitossanitária como promover “a boa comunicação e o bom funcionamento do mecanismo de cooperação entre as duas partes”.

“O acordo vai contribuir para que ambas as partes trabalhem conjuntamente para reforçar o controlo e a monitorização da segurança alimentar, garantindo também o fornecimento estável de produtos alimentares aos mercados de Macau”, diz o comunicado do Governo.