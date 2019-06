“Cabeças Felizes” em versão pop para mostrar o mundo artificial em que vivemos

São duas caras sorridentes, insufladas, na Praça de Jorge Álvares, e são uma das instalações de rua que integram o festival Arte Macau, que se vai prolongar até Outubro deste ano. A instalação dos artistas estabelecidos na Bélgica, Benoit + Bo, é uma extensão ao ar livre da exposição de arte visual e sonora “Prosperous Years”, no Edifício do Antigo Tribunal, que se inaugurou no fim-de-semana.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Benoit e Bo, estabelecidos na Bélgica, são os autores da instalação de rua “Cabeças Felizes” (“Happy Heads”), duas caras sorridentes de traços orientais, estruturas insufladas, que por agora se vão manter alojadas na Praça de Jorge Álvares, na Praia Grande. Esta é a extensão ao ar livre da exposição “Prosperous Years” (“Anos Prósperos”) da dupla Benoit, francês, e Bo, chinês. A mostra integra-se no festival Arte Macau, que se vai prolongar até Outubro deste ano.

O duo descreve-se como uma “verdadeira colaboração internacional, a combinação de duas culturas, duas sensibilidades e dois historiais que, usando a sua herança, conhecimento e visões de mundo, criam visões contemporâneas híbridas, uma mistura da Ásia e Europa, China e França”. O trabalho é “autobiográfico”, sobre as suas experiências, viagens pelo mundo, sentimentos e pensamentos, trabalhando numa “dupla intercultural”. Estes “nómadas da globalização” assistiram à “prosperidade da integração no mundo globalizado, mas também acompanham as preocupações que este processo levanta”.

A exposição visual e sonora no Edifício do Antigo Tribunal inclui “a série inspirada nos guardiões chineses tradicionais, que são imagens protectoras”, explicou Bo ao PONTO FINAL. Trata-se de imagens digitais criadas em computador, expostas em rolo, como se de pinturas tradicionais chinesas se tratassem, mas não são. São colagens de auto-retratos dos artistas, que interpretam personagens, através de máscaras. Há mensagens de boa sorte e fortuna. O imaginário é o das máscaras da ópera chinesa, as cores vivas, combinadas com expressões populares escritas com caracteres chineses. Além de simbologia tradicional chinesa, há também linguagem digital, emojis e smileys. “Usamos diferentes signos para criarmos uma imagem numa versão muito pop”, diz o artista francês.

Numa segunda sala, há uma série de fotos panorâmicas, duas enquadradas em Macau. A estas, juntam-se a instalação no exterior e no interior de cabeças felizes, que contam uma história, em diferentes línguas, português, chinês, inglês, francês, espanhol, adiantou Benoit. Há ainda uma instalação em néon, em forma de coração. Numa série de instalações, que parecem fazer uma apologia da artificialidade, os artistas questionam precisamente esse artificialismo da era digital. “A voz é artificial, as cabeças são artificiais, o coração é artificial, é uma forma de expressar sentimento de uma maneira muito moderna, tal como quando se manda uma mensagem no telefone e dizemos, ‘amo-te’, é muito artificial”, explicou Benoit.

Recompor a realidade

As fotografias são “reinterpretações de histórias vividas, sonhos, memórias”. “Cada imagem é uma nova composição e uma nova realidade”, diz Benoit. “É como reconstruir o passado, reinterpretamos, fazendo colagens”, reforça Bo.

A dupla começou por trabalhar apenas em fotografia, “num diálogo, em contexto urbano, mais tarde decidimos criar pintura, instalações e vídeo arte”, adianta Bo. As formas de expressão “são ilimitadas”, “não há fronteiras” Tal como o resultado, também “não tem fronteiras, nem limites”.

A proposta é um “desafio às pessoas, para se questionarem sobre a artificialidade em que vivem”. Diz Bo que se trata sobretudo de “uma mensagem visual”. “Tentamos criar uma coisa que é digitalmente nova, com um impacto visual muito forte, com dizeres complexos, queremos mostrar sentimento, felicidade, mas alguma apreensão”.

Benoit afirma que o que a dupla faz é um retrato “sobre a nova civilização”, este “mundo artificial”, que nos impõe estarmos “sempre felizes”. “No Instagram as pessoas estão sempre felizes, num lugar lindo. No mundo digital, a pessoas viajam e não olham à sua volta, apenas tiram selfies”. É um escape à realidade, afirmam. “As pessoas têm muita ansiedade em relação à realidade por causa da poluição, dos conflitos, as pessoas estão com muita ansiedade e esta é uma forma de escapar”, acrescentam.

A dupla Benoit + Bo já expôs em museus e galerias em França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, China, Hong Kong e Austrália. O duo trabalha em parceria desde 2002. Em simultâneo à mostra em Macau, a exposição “Happy Heads” vai estar a partir de finais de Junho 2019 na Biennale ARTour, na Bélgica.