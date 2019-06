Alexis Tam diz que Macau faz mais pelos cidadãos com deficiência do que as regiões vizinha

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirma que as pessoas com deficiência “não têm de estar preocupadas” por terem sido excluídas do grupo que terá acesso ao salário mínimo. E elogia o sistema de protecção da RAEM às camadas mais vulneráveis da população, que compara bem com qualquer lado da “Ásia ou da Europa”.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, defendeu ontem que os deficientes da RAEM não têm de estar preocupados por não estarem incluídos na proposta de salário mínimo para trabalhadores, definido em 6.656 patacas, decisão que foi baseada na alegada diferença de produtividade destes em relação ao resto da população. O governante lembrou que este grupo tem todo o apoio do Executivo e está abrangido por subsídios que são superiores na comparação com os vizinhos da região.

Confrontado pelos jornalistas sobre se concordava com a exclusão destas pessoas, o secretário argumentou que esta não é uma área sobre a qual tenha responsabilidade, por pertencer ao foro da economia e das finanças, mas ainda assim aproveitou para auto-elogiar o Governo: “O grupo de deficientes e o dos mais carenciados estão a receber muito apoio, e muitos subsídios da RAEM. É muito mais do que os vizinhos fazem”, disse Alexis Tam, em declarações na Sede do Governo, à margem da assinatura de cooperação na inspecção sanitária fronteiriça com a República Popular da China.

O secretário para os Assuntos Sociais apelou aos jornalistas para fazerem uma investigação “em relação às regiões vizinhas, ou nas regiões da Ásia e da Europa”, porque assim iriam perceber que “a nossa política de apoiar os mais carenciados é muito boa”.

Hong Kong não há… afinal há

Depois olhou para o lado, e disse que em Hong Kong “não há subsídio para deficientes”. “Não há subsídio especial para deficientes”, repetiu. No entanto, uma pesquisa na página dos serviços de apoio social do Governo da RAEHK permite de imediato perceber que ali existe esse tipo de subsídio. São 1770 dólares de Hong Kong, para o escalão normal, e 3540 dólares, para os que tem um grau de deficiência mais alto. O documento entrou em vigor em Fevereiro deste ano.

Ainda assim, confirma-se que são valores mais baixos dos que os praticados em Macau, em que os valores vão subir de oito mil para nove mil patacas, para o subsídio de invalidez normal, como estava já previsto, desde o ano passado, nas Linhas de Acção Governativa (LAG), e de 16 mil para 18 mil, no caso do subsídio de invalidez especial.

Alexis Tam quis ainda fazer um apelo “ao grupo de pessoas vulneráveis e aos deficientes”. “Não é preciso ficarem preocupados. Temos medidas para ajudar”, explicitou. O mesmo Tam assegurou ainda que o Instituto de Acção Social está a estudar mais medidas de apoio aos grupos mais vulneráveis da sociedade. E disse que, além destes subsídios, há outras formas de auxiliar grupos vulneráveis como “famílias mais carenciadas, ou famílias que têm elementos com doenças crónicas”. Mas não as especificou.

Silêncio sobre as domésticas

O PONTO FINAL entrou em contacto com Fátima Santos Ferreira, da Associação de Reabilitação Fu Hong, para perceber como esta associação de apoio aos cidadãos com deficiência olha para as declarações do secretário, mas a responsável negou fazer declarações argumentando que estava numa reunião de preparação da Conferência Internacional de Reabilitação para a Ásia-Pacífico, que não se realiza há 17 anos, e que entre 26 e 28 deste mês vai decorrer no Venitian.

Em relação às trabalhadoras domésticas, outro grupo que ficou de fora do salário mínimo, com o argumento de que é uma actividade que não tem um fim lucrativo, ao contrário dos trabalhadores de empresas, Alexis Tam voltou ao mesmo argumento de que não é uma área que seja tutelada por ele. Mas, ainda assim, disse: “Temos muitos subsídios para ajudar os locais, há muitos subsídios para apoiar os grupos vulneráveis. Mas isso não me compete, penso que compreendem, e isso é outra área.”

O projecto de lei, que entra em vigor daqui a seis meses, sugere um salário mínimo de 6.656 patacas para remunerações mensais, 1.536 patacas por semana, 256 patacas por dia e 32 patacas por hora. Com a implementação deste novo esquema de salário mínimo, “beneficiam sobretudo os trabalhadores do sector de transformação, com um aumento de 2,18 %, seguido do sector da alimentação e restauração, com um aumento de 1,93%. Quanto ao sector de retalho, o aumento é de 0,52%, ao passo que para o sector hoteleiro o aumento é de 0,05%”.