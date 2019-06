Sulu Sou acusa AFM de “obliterar” o trabalho dos jogadores da selecção

Sulu Sou escreveu uma carta ao presidente da Associação de Futebol de Macau (AFM) na qual critica o organismo por ter impedido a selecção de futebol local de viajar ao Sri Lanka para o segundo jogo de qualificação para o Mundial de 2022. O deputado acusa a AFM de “obliterar” o trabalho dos jogadores, pedindo resposta a uma série de questões relacionadas com o procedimento do organismo responsável pelo futebol local.

A selecção de futebol de Macau viu gorada a possibilidade de viajar para o Sri Lanka para disputar o segundo jogo a contar para a qualificação para o Mundial de 2022. Em causa, alegou a Associação de Futebol de Macau (AFM), estiveram questões de segurança, apesar de tanto a FIFA, como a Confederação de Futebol Asiática (AFC), terem garantido o contrário. A decisão não foi bem acatada pelos jogadores, que chegaram inclusivamente a escrever uma carta à FIFA a pedir para ser marcada uma nova data para a partida.

A decisão tem levantado muitas questões, mas tanto o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, como o Instituto do Desporto, pela voz do seu presidente, Pun Weng Kun, mostraram apoio à AFM. Na sexta-feira, Sulu Sou, que já havia contestado a decisão numa conferência de imprensa onde marcaram presença alguns jogadores, escreveu uma carta ao presidente da AFM, Chong Coc Veng, acusando o organismo que preside de “obliterar” o trabalho e os sonhos dos jogadores da selecção de futebol da RAEM. “Sem dúvida que a decisão da AFM causou uma polémica generalizada na área do futebol e público em geral. É necessário que todos os documentos relevantes relacionados com esta matéria sejam revelados, o que é também uma promessa que foi feita [pelo presidente da AFM] numa conferência de imprensa a 9 de Junho”, escreveu o deputado.

Na missiva, Sulu Sou levantou uma série de questões ao presidente da AFM, procurando saber se a decisão foi baseada em alguma “informação em específico” que o dirigente tenha ouvido e, caso seja esse o caso, para a revelar. O deputado quer também saber se a AFM informou previamente os jogadores que não poderiam viajar até ao Sri Lanka para participarem neste jogo, como era o seu desejo, e que tipo de diálogo foi mantido com a FIFA e a AFC relativamente a este assunto. “Na conferência de imprensa de 9 de Junho a AFM prometeu revelar todos os documentos e informações relevantes sobre este processo. Quando, e de que forma, irá a AFM divulgar estes documentos e informação para clarificar as dúvidas existentes na área do futebol e público em geral?”, questionou ainda o deputado.

Por fim, Sulu recorda que este incidente “abalou fortemente a confiança dos jogadores, equipa, sector e público na AFM”, questionando o organismo se existe algum plano para “restaurar a confiança” no trabalho desta associação. O PONTO FINAL procurou obter uma reacção junto da AFM a esta carta enviada pelo deputado Sulu Sou, que pediu uma resposta até ao final desta semana, tendo o organismo remetido um esclarecimento para esta segunda-feira.

Ka I apura-se na taça em jogo com 39(!) golos

O Ka I apurou-se ontem para a próxima fase da Taça de Macau ao vencer o Hang Sai por 21-18. A partida, segundo o PONTO FINAL apurou, foi uma forma de os jogadores de ambas as equipas protestarem contra a falta de apoio da Associação de Futebol de Macau, nomeadamente por ter bloqueado a viagem da selecção de Macau ao Sri Lanka para disputar a segunda partida de qualificação para o Mundial de 2022. No outro jogo disputado ontem, o Monte Carlo venceu a formação da Polícia por 2-0.