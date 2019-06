O dia de votação para a comissão eleitoral numa “terra pacata” e de “consensos”, em que tudo “se resolve de forma diferente”

Dos 350 candidatos vão ser eleitos 344 para em Agosto escolherem o futuro Chefe do Executivo. A RAEM pode caminhar para o sufrágio universal? Muitas das pessoas ouvidas pelo PONTO FINAL acreditam que sim, mas o objectivo ainda está lá longe, perdido no futuro que ninguém arrisca dizer quando chegará. Os argumentos para que não haja o sistema de “uma pessoa, um voto” vão desde a falta de cultura política até à escassa educação, ou aos elogios a um sistema “que tem funcionado bem”. E há quem diga que “na democracia não é tudo bom” e não quer que “Macau seja um novo Hong Kong”.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Uma nega, duas negas, três respostas negativas. Cada votante que passa e a que se lança a primeira pergunta, foge. Ou nem pára, ou diz não perceber nada de inglês, ou simplesmente faz-se de desentendido. Até que, ao fim de meia hora, aparece Chen, um engenheiro que aceita falar. Prontamente, diz ter noção que faz pouco sentido ter uma votação em que 5700 pessoas elegem 344 pessoas que depois vão dizer quem será o Chefe do Executivo que governará os 670 mil cidadãos da RAEM. “Eu não posso mudar isto, mas espero que um dia possamos ter mudanças na votação”, diz o jovem de 30 anos.

Passa pouco das 9h30, junto à Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, na Areia Preta, e se não fossem: as linhas amarelas desenhadas no chão de entrada, as letras garrafais a indicar a entrada e a saída para as mesa de votos, duas tendas para proteger do sol cada vez mais quente, ou Sulu Sou a vociferar a favor do sufrágio universal em Macau, e quase que se podia dizer que mal se percebia que aquele era um dos três pontos de votação para a comissão eleitoral.

Ontem, a votação para eleger os 344 elementos dos 400 que, no total, vão votar no sucessor de Fernando Chui Sai On, decorreu das 9h00 às 18h00. Dos 350 candidatos, apenas seis não vão ser eleitos, porque dos sete sectores e subsectores, só o educacional e o do trabalho excederam em candidatos os números de assentos que lhes estão atribuídos.

Chen diz que o sufrágio universal é algo que “talvez” possa ser bom. Como assim, talvez? “Hum, como dizer, é um pouco complicado”, hesita primeiro. E depois, o engenheiro avança na crença que sustenta a sua dúvida em relação à ideia de “uma pessoa, um voto”. “Em algumas questões é bom, mas tenho medo de que algumas das pessoas de Macau não sejam suficientemente sensatas”, defende, ressalvando que o que acabava de dizer não é uma crítica. Mas quando a pergunta seguinte é se os que estão habilitados a votar dão garantias de sensatez, Chen dá um passo atrás, e chuta: “Não, claro que não. Nós precisamos de mudar”.

Melhor do que com os portugueses

Logo de seguida, de saída do local de votação, está Lowell, uma professora de 41 anos. A docente defende o sistema vigente como um modelo que permite aos cidadãos saber mais sobre o Governo. “Isso é muito necessário”, argumenta. Esta votante pensa que é a melhor forma de representar, neste momento, a sociedade, e usa da perspectiva histórica para balizar a afirmação. “Penso que estamos melhor do que antes, agora podemos participar. Até 1999, antes de Macau passar para a administração chinesa não podíamos sequer participar”, lembra uma das 5700 eleitoras que saíram de casa para exercer o direito de voto em representação das 567 associações qualificadas para o processo.

Nesta altura, começa a elevar-se a voz dos pouco mais de dez elementos da Associação Novo Macau que, durante todo o dia de ontem, fizeram-se ouvir a favor do sufrágio universal. Depois de serem identificados pela polícia, que os queria noutro local que não o passeio ao lado da escola, os manifestantes gritavam palavras de ordem como: “Sou cidadão de Macau, eu exijo sufrágio universal”, “400 elementos não me representam”, “não há sustento sem democracia”, ou “as pessoas devem poder escolher”.

Hong Kong longe, por favor

Uns 100 metros à frente está Lou, de 40 anos, que tem a filha menor nos braços enquanto espera. Não podia estar mais em desacordo com os democratas. Este homem não hesita um segundo em declarar que faz todo o sentido a votação decorrer nos moldes actuais. O primeiro argumento é o da prática adquirida: “Esta forma de votação é uma instituição que já é histórica em Macau, e desde há muito tempo que é assim”, garante.

Lou não tem dúvidas também em dizer que acha que nem toda a gente deve poder votar. Porquê? “A democracia não é só coisas boas, é o que eu penso”, atira. E sem perder tempo, concretiza o que quer dizer com o que acabava de afirmar. “Nós não queremos que a nossa Macau seja outra Hong Kong”, conclui.

Já é quase meio-dia, e segue-se uma passagem pela outra zona da cidade em que estão situados os dois restantes pontos de voto. No Fórum de Macau votam os serviços sociais, o sector desportivo e o sector profissional, e é lá que o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCMM), António José de Freitas, vai exercer o seu direito de participar nesta eleição que custa 32 milhões de patacas aos cofres da RAEM. Faz sentido organizar uma votação em que apenas se decidem os seis que ficam de fora? “Faz sempre sentido, as associações estão unidas, as pessoas estão unidas e conseguiu-se um consenso. Já não é a primeira vez. Este já é o quinto mandato, e foi sempre assim”, responde.

Tem o tamanho suficiente

O provedor da SCMM não concorda que seja um reduzido grupo de pessoas a escolher pela totalidade população. “Pequeno? Não é pequeno, representa muitas associações. No sector social, que eu saiba, os 50 candidatos foram escolhidos dentro de um consenso por cerca de 100 associações, e cada uma tem centenas ou milhares de membros”, explica.

Em relação à eleição de Agosto, “penso que os outros dois não vão conseguir o mínimo de votos para serem candidatos. Será apenas um”. Freitas gostaria que houvesse mais escolha, que pelo menos surgisse um oponente a Ho Iat Seng. “Mas não como os que apareceram”, deprecia o provedor as alternativas que entretanto demonstraram interesse em ir a jogo. Além do presidente da Assembleia Legislativa, há a intenção de avançar de mais dois putativos candidatos: Leung Kuok Chao, director de uma empresa de investimento, ligado a uma plataforma pró-democracia, e o “manifestante de amarelo”, Hoi Vong Chong, homem que habitualmente protesta vestido de amarelo e munido de um altifalante.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia, António José de Freitas, reitera que Macau é “um meio pequeno”, e que nesta fase ainda há poucas pessoas a “quererem arriscar” uma candidatura, até porque, defende, “o Chefe do Executivo é só um”. Este membro da comissão eleitoral acredita que o medo das pessoas em dar o passo para se candidatar tem a ver com o facto da RAEM ser “uma terra de consensos”. “É uma terra pacata, em que muitas coisas se resolvem de uma maneira diferente”, remata. Antes, já o arquitecto Eddie Wong também disse concordar ser melhor para Macau que “seja o grupo profissional a decidir quem é o melhor para os representar no processo eleitoral”.

Universal sim, mas…

Mais alguns minutos e surge o arquitecto Carlos Marreiros, que participa nesta eleição pela quinta vez. Garante que o faz “por Macau”. Considera que o ideal era o sufrágio universal, porque é o “anseio da população e minha também”. No entanto, logo de seguida põe um “mas” na declaração. “Temos de aguardar ainda algum tempo. Estou convencido de que será no futuro próximo”, começa por dizer.

Depois das loas a um sistema alternativo, acaba por dizer que lhe agrada o modelo actual. “Não sendo o ideal é o que prevalece, e é francamente bom”, defende.

“Tem conseguido funcionar bem para Macau”, acrescenta. O arquitecto analisa que a China está a passar por um momento difícil por “tudo o que sabemos”, e que este “não é o momento mais propício para que esse tipo de coisas tenha desenvolvimento”.

Questionado se estava então de acordo com o protesto da Associação Novo Macau, Marreiros disse desconhecer o motivo pelo qual Sulu Sou se manifestava: “Não sei quais protestos, eles fazem tantos”. Os jornalistas dizem qual é a questão em causa, e ele retorque: “Isso é um anseio de qualquer população. As condições ainda não estão reunidas para que isso possa acontecer”, explicou. Porque é que não estão garantidas? “Demoraria muito tempo [a explicar], isso conversamos outro dia”, responde.

Já em relação às qualidades de Ho Iat Seng, Marreiros é mais assertivo, e afirma que este “reúne boas condições pela capacidade de trabalho”. “Tem capacidade de diálogo, e é inteligente para ser um bom Chefe do Executivo”, elogia, ao mesmo tempo que afirma que se trata de alguém que conhece “bem a realidade portuguesa e admira Portugal”.

Aprende-se a usar os direitos sem os ter?

Já são quase 13h00, quando, ao chegar ao Instituto Politécnico de Macau, o ambiente é calmo e silencioso. As pessoas vão entrando calmamente, sem atropelos. Mas mesmo assim uma zelosa funcionária sai disparada de dentro do edifício para evitar uma entrevista fora do espaço delimitado em que os jornalistas não podiam fazer perguntas aos votantes. Nada que estivesse escrito nas regras de cobertura do dia de eleições da comissão que a 25 de Agosto, segundo noticiou a TDM Rádio Macau, vai eleger o novo Chefe do Executivo.

Uma volta àquele edifício, e nas traseiras do local de saída das mesas de voto — onde durante a tarde, um votante seria apanhado a fotografar o boletim e o caso encaminhado para a Polícia— está o contabilista Morgan, que crê que Macau tem de “andar passo a passo”, e que seria bom “no futuro podermos ter mais escolhas”. Mas para quando? “Precisamos de tempo, por agora este método é bom para a estabilidade da sociedade”, adianta. E depois acrescenta que se os cidadãos querem “mais escolhas”, então o caminho é o de “estudar” as soluções para aí poder chegar. “Neste momento, estamos no caminho certo”, crê.

A mesma linha de pensamento segue a reformada Weng Ho, que sublinha que “temos de ter tempo para melhorar a política aqui na cidade”. “Precisamos de tempo e de educação”, reitera. A mulher de 60 anos diz que “a democracia se faz passo a passo”. “Nem toda a gente em Macau entende o que é a democracia”, defende. Mas se a pergunta é se os que ontem votaram têm essa educação, a resposta é ao lado: “Esperamos que a próxima geração saiba qual o significado da democracia”.

Weng deixa a esperança de que “talvez um dia” em Macau se saiba “usar os direitos”. Mas se nunca forem usados, como é que se vai aprender? “Sim, eu sei. Mas antes nem hipótese tínhamos de fazer isto. Nem sequer falávamos disto. Havia o governador e pronto. Esta geração sabe pouco de política”, remata a sexagenária.

Ontem também não se soube os resultados das eleições, que se devem conhecer hoje de manhã. No entanto, ao final da tarde, a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), Song Man Lei, divulgou em conferência de imprensa que a taxa de votação nestas eleições foi de 87,2 por cento, mais elevada do que a registada em 2014, que foi de 82,69 por cento, “reflectindo a participação activa e apoio das pessoas colectivas dos vários sectores e subsectores, sendo também o reconhecimento do actual regime de eleição”, pode ler-se num comunicado emitido pelo Governo.