Empregadas domésticas filipinas exigem demissão da cônsul-geral Lilybeth Deapera

A “falta de sensibilidade” da cônsul-geral das Filipinas em Macau, Lilybeth R. Deapera, indignou as empregadas domésticas que estão a recolher assinaturas para juntar a uma petição a enviar ao Presidente filipino Rodrigo Duterte, exigindo a demissão da diplomata. No entender das trabalhadoras domésticas, “é profundamente lamentável que seja a própria cônsul das Filipinas a dizer que é nossa opção não trabalhar em Macau”, quando as pessoas emigram porque “não há trabalho digno nas Filipinas” e as suas remessas de divisas ajudam à estabilidade económica do país.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

As trabalhadoras domésticas filipinas, estabelecidas no território, estão indignadas com a “falta de sensibilidade e de coração” da cônsul-geral das Filipinas em Macau, Lilybeth R. Deapera, e exigem que a diplomata se demita do cargo ou que seja removida das suas funções, no seguimento de declarações “contra os interesses dos trabalhadores imigrantes filipinos”, reveladoras da sua “incapacidade de defender os seus direitos”.

Ontem, elementos de três organizações de trabalhadores imigrantes filipinos juntaram-se no Largo do Senado, em Macau, numa acção de recolha de assinaturas para juntar à carta dirigida ao Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, condenando as declarações da cônsul-geral, feitas na passada quarta-feira, à margem da celebração do 121º aniversário da independência das Filipinas. Na altura, em reacção à exclusão das empregadas domésticas da proposta de lei de salário mínimo de 6.656 patacas mensais apresentada pelo Governo de Macau, Lilybeth R. Deapera afirmou que, esses valores salariais, “são as forças de mercado que ditam” e que “os trabalhadores podem fazer escolhas. Se acham que não é justo para eles, têm a opção de não vir trabalhar para Macau”.

No entender das trabalhadoras domésticas, “é profundamente lamentável que seja o própria cônsul das Filipinas a dizer que é nossa opção não trabalhar em Macau”, afirmam na carta dirigida a Duterte. “Isto é deplorável, considerando o facto de que deve ser o Consulado filipino que deve falar, proteger e lutar pelos direitos, bem-estar e salário justos dos trabalhadores imigrantes. Eles são diplomatas, têm a voz e o poder de representar os trabalhadores. E, como sabem, as nossas remessas em moeda estrangeira ajudam muito a tornar a economia filipina estável”, lê-se na carta.

“Estamos a fazer esta recolha de assinaturas para pedir ao nosso Governo para retirar a nossa cônsul-geral por ser insensível, ela não tem coração pelos trabalhadores imigrantes filipinos”, afirmou ao PONTO FINAL Nedie Taberdo, presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union. A representante associativa lembrou que é, precisamente, por não terem opção que os imigrantes vêm procurar trabalho no território. “Se os filipinos estão em Macau é porque as Filipinas não oferecem condições, nem boas oportunidade ou bons trabalhos para podermos sustentar as nossas famílias e manter boas condições de vida. É por isso que viemos para Macau, para ganhar a vida e apoiar as nossas famílias em casa”, afirmou. “A Cônsul-geral disse que temos a opção de não trabalhar em Macau, mas onde estão os outros lugares para ir? Onde estão os trabalhos nas Filipinas à nossa espera?”.

Imigrantes por salário mínimo e fim de taxas cobradas pelas agências

O Governo de Macau apresentou no início de Junho a proposta de lei sobre o “Salário mínimo para trabalhadores”, que se aplica a todos os sectores, excepto aos “trabalhadores domésticos e aos trabalhadores com deficiência”. Na altura, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) justificou a exclusão com o facto dos trabalhadores domésticos “não gerarem lucro para o empregador”. Na ocasião, os responsáveis da DSAL admitiram que o salário médio do trabalhador doméstico é de 4.100 patacas, ou seja, muito abaixo do salário mínimo mensal proposto. Nedie Taberdo pôs a fasquia mais abaixo, 4000 patacas em média, sendo 3500 de salário mais 500 para alojamento.

Por sua vez, Nedie Taberdo explicou que, quando a DSAL avalia uma proposta de salário, se lhes é apresentada uma proposta de 3000 patacas, “eles aprovam”. “Eles dizem que baseiam essa avaliação na capacidade do empregador para pagar um salário, se o empregador só puder dar 2500 acho que eles aprovam porque o empregador dá o valor do seu salário e a DSAL baseia-se na capacidade salarial do empregador”, para definir o valor a pagar à empregada doméstica.

Segundo Nedie Taberdo, as associações de trabalhadores imigrantes apresentaram uma proposta ao Governo para estabelecer um valor mínimo de 4500 patacas de salário para as empregadas domésticas, aos quais devem acrescer 1000 de subsídio de alojamento. A dirigente associativa adiantou que planeiam voltar a insistir no tema só depois das eleições de um novo Chefe do Executivo. Entretanto, as associações estão focadas em conseguir a eliminação das taxas cobradas pelas agências de trabalho. Uma petição nesse sentido foi entregue em Maio à 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, assinada por seis entidades que acompanham os interesses dos trabalhadores não-residentes com sugestões relativamente à proposta de lei intitulada “Lei da actividade das agências de emprego”. Nedie Taberdo afirmou que aguardam ainda que sejam contactadas.

Existem 31.470 trabalhadores filipinos não-residentes em Macau, metade deles são empregadas domésticas (15.496), segundo informações do Consulado filipino. No final de Abril, havia 29.430 empregadas domésticas a trabalhar em Macau, mais de metade (54,5%) eram filipinas, conforme adiantou a Macau Business.