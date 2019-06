Dois milhões em protesto em Hong Kong na véspera de greve geral

Cerca de dois milhões de pessoas participaram ontem em Hong Kong num protesto contra a lei da extradição, segundo os organizadores, que apelam a uma greve geral na segunda-feira, enquanto a polícia estima a adesão em menos de 400 mil.

João Carreira, agência Lusa

O terceiro protesto em apenas uma semana terá duplicado o número de domingo passado – de acordo com o movimento que tem liderado as manifestações, a organização não-governamental Civil Human Rights Front (CHRF) -, assumindo-se como o maior desde 1997, aquando da transição da ex-colónia britânica para a administração chinesa. Após os confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes, com as forças de segurança a usarem gás lacrimogéneo, gás pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão, a estimativa da organização indica que quase um terço da população inundou o centro de Hong Kong para pedir a retirada da lei que permitiria extraditar suspeitos de crimes para a China, bem como a demissão da chefe do Governo, Carrie Lam.

Numa declaração divulgada apenas em chinês por um porta-voz do Governo pelas 20:30, cerca de seis horas depois do início do protesto e quando os manifestantes ainda engrossavam o protesto, Carrie Lam afirmou que “nos últimos dois domingos um grande número de pessoas expressou os seus pontos de vista através de procissões” e que “o Governo entende que a procissão pública é por preocupação e amor por Hong Kong”. Na tradução do texto do porta-voz do Governo feita pelo jornal South China Morning Post” sublinha-se que Carrie Lam “ouviu claramente as opiniões dos residentes expressas de uma forma pacífica e racional” e que “o Governo valoriza esses valores essenciais de Hong Kong”. “Tendo em vista as fortes visões díspares na comunidade, o Governo parou o trabalho do Conselho Legislativo sobre as emendas da lei”, na tentativa de ser restaurada “a calma e evitar que alguém seja ferido”, pode ler-se no comunicado. “O Governo reitera que não há cronograma para reiniciar o processo”, acrescentou a governante.

Por outro lado, “a Chefe do Executivo reconhece que as deficiências no trabalho do Governo provocaram controvérsias substanciais e disputas na sociedade, desapontando e entristecendo muitas pessoas”, pelo que Carrie Lam “pede desculpas ao público e promete adotar a atitude mais sincera e humilde para aceitar críticas e fazer melhorias para servir o público em geral”.

Em mais um esforço de mobilização, os organizadores dos três protestos estão a promover para esta segunda-feira uma greve geral, à semelhança do que já havia sucedido na quarta-feira.

Polícia e Chefe do Governo alvo de centenas de milhares de manifestantes

Karen Ho e o marido ainda não têm filhos, mas o trabalho social com os mais jovens conduziu-os ao protesto de ontem em Hong Kong, com uma mensagem simples inscrita num cartaz: “Não disparem sobre os nossos estudantes”. Numa semana na qual se realizaram outros dois protestos maciços contra as alterações à lei da extradição, um dos quais marcado por confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes, os dois assistentes sociais disseram à agência Lusa que estão “muito desapontados” com a Chefe do Executivo, Carrie Lam, mas também com a actuação da polícia.

À semelhança da esmagadora maioria dos outros manifestantes, algumas centenas de milhares que invadiram as ruas do centro de Hong Kong, Karen e Isaac Ho estão vestidos de preto, como que em luto pelo que dizem ser um ataque à democracia. “Muitos dos estudantes ficaram feridos e foram para o hospital, não sabemos por que razão a polícia foi deter os jovens aos hospitais”, criticou Karen Ho, classificando o acto como inadmissível.

Na quarta-feira, os manifestantes cercaram o quartel-general do Governo em protesto contra as alterações à lei que permitiria extraditar suspeitos de crimes para países sem acordo prévio, como é o caso da China continental. Pelo menos 22 polícias e 80 manifestantes ficaram feridos e 11 pessoas foram detidas e acusadas de participação em motim, crime punível até dez anos de prisão. Algumas das detenções efectuadas pela polícia aconteceram nas instalações das unidades de saúde, uma situação que mereceu críticas tanto de responsáveis hospitalares, como da organização não-governamental Civil Human Rights Front.

“Não temos medo da polícia porque a nossa iniciativa é justa”, frisou à Lusa Karen Tai, de 17 anos, empunhando uma flor na mão direita. As flores são para honrar a memória do manifestante que caiu de um prédio e morreu, no sábado, depois de colocar uma faixa de protesto, esclareceu a estudante do ensino secundário, pouco antes do minuto de silêncio para homenagear a vítima mortal.

Quatro horas e meia depois dos manifestantes terem iniciado um percurso que normalmente duraria cerca de 25 minutos a pé, de Victoria Park até muito perto da Sede do Governo, o protesto parecia continuar a ser alimentado por multidões que surgiam de ruas adjacentes às principais vias escolhidas pela organização. O protesto juntou sobretudo a população de Hong Kong, unida contra a proposta de lei da extradição e pela exigência da demissão de Carrie Lam, mas levou também à rua outras nacionalidades.

Nigel Piersen é um professor neo-zelandês que vive em Hong Kong há oito anos. “Estou aqui para me juntar à população de Hong Kong e para exigir que Carrie Lam e o Governo recuem com a lei”, explicou à Lusa. O homem de 59 anos destacou que o seu gesto é solidário com as pessoas de Hong Kong, mas afirmou ter o receio pessoal de que possa vir a ser possível a extradição de suspeitos de crimes para a China, motivo que também o empurrou para a rua: “Há muitas provas de que o sistema de justiça não é justo na China e isso preocupa-me muito”. “Não nos devemos submeter à vontade de Pequim […] ainda que Carrie Lam diga que não, muitas pessoas de Hong Kong pensam que ela é apenas um fantoche de Pequim”, acrescentou.

No sábado, Carrie Lam, que no próprio dia dos confrontos tinha reafirmado a intenção de prosseguir com a lei apesar dos protestos, acabou por anunciar a suspensão do debate sobre a proposta. Proposto em Fevereiro e com uma votação final inicialmente prevista para 20 de Junho, as alterações propostas permitiriam que a Chefe do Executivo e os tribunais de Hong Kong processassem pedidos de extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

Os defensores da lei argumentam que, caso se mantenha a impossibilidade de extraditar suspeitos de crimes para países como a China, tal poderá transformar Hong Kong num “refúgio para criminosos internacionais”. Os manifestantes dizem temer que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garanta a salvaguarda dos direitos humanos.

Pequim apoia suspensão da proposta de lei de extradição

Pequim afirmou no sábado que apoia a decisão de Hong Kong de suspender a polémica proposta de lei de extradição, entendendo que a suspensão visa ouvir várias opiniões sobre o projecto.

“Apoiamos, respeitamos e entendemos essa decisão”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang, em comunicado citado pelas agências internacionais de notícias. A suspensão visa “ouvir mais amplamente” as várias opiniões sobre este projecto e “restaurar a calma o mais rapidamente possível” no território, acrescenta a nota. A líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou no mesmo dia, em conferência de imprensa, a suspensão da legislação sobre extradição, sem estabelecer qualquer prazo.