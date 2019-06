Surto de dengue nas regiões vizinhas deixa Macau em risco “elevado”

No Camboja foram 1300 em menos de uma semana, em Taiwan 163, e em Zhuhai 15 este ano. O número de casos de dengue em vários países do Sudeste da Ásia, como Malásia, Vietname e Singapura, duplicaram comparativamente com o período homólogo do ano passado. Por isso, a RAEM está muito atenta e a recear que haja um surto também no território. Para já, os Serviços de Saúde estão a divulgar todos os cuidados a ter.

João Carlos Malta

As últimas semanas estão a levar Macau a acender a luz vermelha de perigo. A situação epidémica da febre de dengue nas regiões vizinhas da RAEM, nomeadamente em Zhuhai, Taiwan e países do Sudeste e do Sul da Ásia “tem atingido níveis graves”, segundo os Serviços de Saúde. E apesar de em Macau, desde o início deste ano, só se terem registado três casos, importados de outros países, as autoridades estão preocupadas, e apostadas em evitar que a situação se descontrole.

Para tal vão fazer tudo para dar mais informação à população e dotar de mais meios os serviços hospitalares. “Vamos reforçar o trabalho de promoção e divulgação, através das companhias de telecomunicações, para que as pessoas que viajam recebam as mensagens e para os residentes actuarem com cautela, e se tiverem sintomas similares ao dengue, recorrem aos serviços de saúde. Vamos reforçar os elementos de primeira linha”, afirmou ontem à tarde o coordenador do Centro de Controle de Doenças, Lam Chong.O mesmo responsável aconselha todos os residentes do território a “removerem a água estagnada nos locais de trabalho e nas áreas periféricas de residência, de modo a fortalecer a prevenção”. E garante que está a ser feito tudo para “evitar um possível surto”.

Números perigosos

Logo de manhã, os Serviços de Saúde (SS) emitiram um comunicado em que relatam que, na terça-feira, 11 de Junho, “as autoridades de saúde de Zhuhai revelaram que, até ao dia 10 de Junho de 2019, tinham sido registados 15 casos de febre de dengue, entre os quais um caso local”. “Estes números significam um aumento significativo dos casos de dengue comparativamente ao período homólogo de 2018 onde foram registados dois casos”, reporta o mesmo documento.

Depois, as autoridades de saúde fazem uma listagem dos números mais preocupantes da região circundante de Macau. “Em Taiwan, desde o início de 2019, foram registados 16 casos locais e 163 casos importados de febre de dengue. Os números mais elevados dos últimos 10 anos. O número de casos de dengue em vários países do Sudeste da Ásia como Malásia, Vietname e Singapura duplicaram comparativamente com o período homólogo do ano passado”, lembram.

O Camboja é mesmo o país mais afectado, sendo que, no espaço de uma semana, foram diagnosticados mais de 1300 casos suspeitos de dengue. Isso leva os Serviços de Saúde a concluírem que “a propagação da febre de dengue nas regiões vizinhas a Macau é muito grave, aumentando o risco de ocorrência da epidemia de febre de dengue em Macau”.

As precauções

Os SS alertam ainda para o facto de as chuvas constantes no território e a existência de inúmeros recipientes ao ar livre, propensos à acumulação de água, aumentarem a possibilidade de multiplicação de mosquitos. “Ou seja, com condições climatéricas favoráveis, níveis epidémicos elevados nas regiões vizinhas, o risco de ocorrência de casos de febre de dengue e a sua propagação é elevado”, constatam.

Os Serviços de Saúde deixam, por isso, uma série de conselhos à população: máxima atenção à higiene ambiental e também às medidas de prevenção anunciadas, como eliminação de água estagnada no domicílio ou local de trabalho, eliminando a proliferação de mosquitos e de larvas, bem como a instalação de redes mosquiteiras nas janelas ou uso de mosquiteiros e de ar condicionado.

E prossegue, pedindo a todos os que viajem para locais com surtos de febre de dengue, em especial países do Sudeste Asiático, para “vestir roupa de mangas compridas de cor clara, durante as saídas ao ar livre aplicar repelente anti-mosquitos nas partes expostas do corpo, para evitar picadelas de mosquitos, e em caso de sintomas de febre, erupção cutânea e outros sintomas suspeitos de febre de Dengue, devem recorrer atempadamente à assistência médica e informar o médico do historial de viagem”.

Já os médicos, segundo os SS, devem estar atentos aos doentes que apresentem sintomas suspeitos de febre de dengue e devem proceder atempadamente à respectiva declaração e teste. “O Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde proporciona, de forma gratuita, o teste da febre de dengue a todas as instituições médicas”, remata o comunicado.