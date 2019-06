Morte, vida e amor no São Januário, com um obrigado ao senhor Tam

A curta-metragem “Continuidade” estreou-se no Cinema Alegria. A obra tem um propósito: glorificar o sistema de saúde em Macau. Há tragédia, mas só a suficiente para engrandecer o herói: os profissionais de saúde. A obra foi financiada pela Secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura, e no final, desde os actores ao realizador, todos agradeceram a Alexis Tam.

João Carlos Malta

A sala está cheia, a luz desce, a acção começa. E logo com um brutal acidente envolvendo uma noiva a caminho da cerimónia. O parceiro está destroçado nos corredores do hospital, e os médicos fazem tudo o que podem na ala cirúrgica. Mas a mulher não resiste aos ferimentos, e morre. A ‘hybris’ (desafio do protagonista aos deuses), da tragédia grega, está lançada logo nos primeiros minutos de “Continuidade”, curta-metragem que se estreou ontem no Cinema Alegria, e que é uma ficção que sublima o sistema de saúde de Macau.

A obra do realizador nascido em Macau Tak-Sam Leong tem o alto patrocínio da Secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura, e é o filme com o qual Alexis Tam quer “encorajar os profissionais a continuar a sua função e a servir as pessoas”, objectivo a que soma um outro, o de “encorajar os mais jovens a ingressar no sector da saúde”.

Mas voltemos à película, onde logo o herói emerge: é o médico, que serve o propósito de representar aquela figura-tipo dentro dos hospitais e de todo o sistema. A co-protagonista é a enfermeira. Eles foram colegas de escola, percebe-se ao de leve uma certa tensão amorosa. Mas é secundário, porque não se pode distrair o público do essencial, que é o enaltecimento dos que estão prontos para tratar dos doentes que chegam ao serviço de urgência.

Isto porque, segundo descrição do filme entregue aos jornalistas, “Continuidade” quer mostrar, “através de métodos realistas e descrição detalhada”, “o trabalho dos profissionais da linha da frente de Macau, de forma a que os espectadores de Macau e até do estrangeiro entendam melhor os sentimentos: tristeza, alegria, a isenção e o altruísmo com que diariamente os profissionais de saúde se deparam quando salvam e tratam pessoas”.

A provação

Depois da tragédia, a enfermeira fica destroçada e começa a questionar se vale a pena continuar. Sente-se impotente perante a fatalidade. Procura o sentido da profissão. Está criado o ‘pathos’, sofrimento intenso como consequência do desafio. É aqui que entra em acção a voz da razão, que é personificada pelo médico. “Não somos deuses, somos humanos”, diz à co-protagonista, lamentando não poderem salvar todos os que lhe aparecem pela frente.

Ou seja, a tragédia desta curta-metragem — não pode ser atribuída aos homens, mas apenas aos deuses ou ao fatalismo — é a alavanca para a ‘anagnórise’ (o reconhecimento do caso inesperado).

O herói da acção diz à co-protagonista que o melhor que podem fazer é salvar as vidas que são possíveis. É essa a missão que lhes é confiada. E acaba a cena a dar-lhe uma pequena ambulância, que mais à frente perceberemos que é um objecto simbólico que transmite a importância dos que têm a nobre missão de salvar vidas.O actor principal recebeu-a de um médico que livrou a mãe da morte, e que foi a inspiração para ele querer fazer o mesmo na vida.

A redenção

Chegamos, assim, ao clímax de “Continuidade”, em que a emoção volta a subir. Uma menina com menos de 10 anos, sofre um acidente. Está entre a vida e a morte, e o nosso herói não mede esforços para a salvar. É necessário fazer uma intervenção cirúrgica de oito horas, mas ele tem a determinação e o querer. Consegue. Há a redenção. É a vitória da vida, e dos serviços médicos de Macau. No final, o médico junta a equipa e até solta um “good job”. Um toque internacional para verbalizar o sucesso da saúde em Macau.

Agora, a co-protagonista sorri, já se pacificou, e percebe que o sofrimento de ver alguém morrer afinal valeu a pena. Acto contínuo, assiste-se a um ‘slow-motion’, em que o cirurgião olha para ela e bate suavemente com a mão aberta no coração. Porque a saúde também é sentimento.

O herói no pedestal

Na estrutura de tragédia grega só não há catástrofe, nem podia haver. A película fica-se pela ‘catharsis’, ou reflexão purificadora, até porque este acto héroico, realizado por aquela equipa de profissionais de saúde, mostra o quão quão bom, divertido, encorajador, e gratificante é trabalhar nos hospitais em Macau. E segue-se — ao som de uma música de fundo­ — uma sucessão de imagens de um hospital São Januário solarengo, em que o pessoal hospitalar está sempre bem-disposto e disponível, e é impecável no trato ao doente.

Não caiu o pano, mas ligaram-se as luzes, e se tivermos como barómetro as palmas que ecoaram no Cinema Alegria, chegamos à conclusão que os espectadores puderam “sentir, ainda mais, o espírito de missão e dedicação dos profissionais de saúde em Macau”.

Uma fotografia onde estão mais directores de serviço do que elementos do elenco

Depois de o realizador de “Continuidade”, Tak-Sam Leong, apresentado como “um criador independente”, e os protagonistas, terem discursado para agradecer ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, o facto de lhes ter dado a oportunidade de fazer esta curta-metragem — que lhes permitiu conhecer melhor “o trabalho excepcional de quem está na linha da frente” dos hospitais — chegou o momento da fotografia de grupo. A mestre de cerimónias do evento chama, um a um, os elementos que devem levantar-se das cadeiras, e sorrir para as câmaras. O momento não é breve. Sobe Tam, sobe Leong Heng Teng, presidente do Conselho de Administração do Fundo das Indústrias Culturais, e o desfile de elementos ligados a organismos do Governo não pára de aumentar. No fim, são quase 20 em palco, o dobro dos elementos do elenco do filme que é “uma nova tentativa” de Macau para dar corpo a um pólo de indústrias culturais e criativas. J.C.M.